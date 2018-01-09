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Disney ответил на обвинения в «расизме» на съемках фильма «Аладдин»

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Фото: Global Look Prees/Wang Ying
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Киностудия The Walt Disney Company отрицает расовые мотивы в «перекрашивании» актеров фильма «Алладин».

Информацию об этом распространила сама компания во вторник, 9 января.

Отмечается, что Disney заподозрили в том, что она, вместо того чтобы нанимать актеров восточного происхождения, подкрашивает «светлокожих».

В компании заявили, что это касалось только каскадеров и дрессировщиков, и из 500 актеров — 400 азиатского происхождения, сообщает «Газета. ру».

Картина Гая Ричи — ремейк одноименного мультфильма 1990-х. Роль Аладдина играет канадец египетского происхождения Мена Массуд, а роль Джинна — Уилл Смит.

14 декабря одна из крупнейших киностудий США The Walt Disney Company достигла успеха в переговорах о приобретении другой голливудской студии 21st Century Fox.

Disney получает киностудию 20th Century Fox, телестудию Fox, каналы FX и National Geographic.

Сделка осуществится путем обмена акций: акционеры 21st Century Fox получат 0,2745 акции Disney за каждую бумагу. Также Disney возьмет на себя долг компании в размере порядка $13,7 млрд: в итоге сумма сделки составит около $66,1 млрд,

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