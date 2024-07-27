Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом 27 июля сообщили в Минобороны РФ.
«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что попытка атаки была пресечена около 21:40 мск.
В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Бочковка. Он добавил, что от полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение.
Утром 27 июля Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три украинских беспилотника. Еще один дрон ВСУ был сбит около 07:50 мск.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе.