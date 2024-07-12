Сеть раз отрежь: разработана новая антидроновая система

В новой системе антидроновой защиты «БАРЬЕР ПАК» реализована концепция, которая применялась еще во времена Второй мировой войны: при помощи аэростатов в воздух поднимается сеть, создавая ловушку для БПЛА противника. Как рассказала «Известиям» гендиректор компании-производителя, в скором времени они планируют выйти на серийное производство. Сейчас экспериментальные системы уже проходят испытания на трех гражданских городских объектах. Эксперты отмечают, что это простое, недорогое и эффективное решение для защиты периметра.

Защита на тысячу метров

Экспериментальные комплексы системы антидроновой защиты «БАРЬЕР ПАК» уже установлены и работают на трех гражданских городских объектах. Об этом «Известиям» рассказала гендиректор компании АКБ «Первый дирижабль» Полина Албек.

По ее словам, принцип действия прост. При обнаружении угрозы аэростаты с прикрепленной к ним сетью поднимают в воздух на высоту около 1 тыс. м. Беспилотник противника, попадая в это воздушное заграждение, запутывается и не долетает до назначенной цели. Расстояние между аэростатами составляет 250–300 м, соответственно, ширина защищаемой зоны может масштабироваться в зависимости от их количества.

Украинские FPV дроны Фото: REUTERS/Pablo Miranzo

— Наш основной профиль — дирижаблестроение и воздухоплавание. В ходе работы нам удалось выявить, что малообъемные аэростаты могут применяться в том числе для защиты от БПЛА. Сначала мы крепили сеть к подъемно-мачтовым устройствам, потом поняли, что они не дают нужной высоты, и, изучив опыт наших предков, приняли решение подвесить сеть к аэростатам. С третьей попытки у нас всё получилось, — объяснила гендиректор.

Из преимуществ Полина Албек выделила значительную высоту подъема сети в воздух, а также отметила, что есть возможность достичь состояния «расходного материала», так как скоро система начнет выпускаться серийно, что существенно снизит ее стоимость.

Разработка началась в 2023 году в конце лета, а первые испытания провели уже в сентябре.

— На полигонах для имитации целей используем болванки с аналогичными весом и скоростью. Также мы самостоятельно и под конкретных заказчиков проводим научно-исследовательские работы с разными техническими заданиями, — рассказала Полина Албек.

Грузоподъемность аэростата до 20 кг. А скорость развертывания заграждения — от 0,5 минуты при наполненной оболочке аэростата и от 5 минут при пустом аэростате.

Возращение к старым методам

Это в какой-то степени возвращение к старым методам, которые были еще во время Второй мировой войны, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Эта система сработает, особенно против БПЛА противника, которые летят без наведения по заданным координатам, так как они никак не смогут увидеть сеть и попадут в нее, — уточнил он. — И учитывая, что дроны, которые используются для ударов, винтовые и скорость у них не очень высокая, они очень легко могут запутаться в сети. А сама система должна быть относительно недорогой. Единственное, важно контролировать ситуацию, чтобы случайно в эти сети не попали наши летательные аппараты. Для этого нужно четко обозначить, где находится «БАРЬЕР ПАК», всем, кто летает рядом с объектом с разрешения.

Военнослужащий ВС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев, для того чтобы закрыть периметр какого-либо предприятия, это простое, недорогое, но эффективное решение.

— Не могу сказать, что такой метод уничтожения БПЛА безопаснее, чем ракетами ПВО, потому что дроны будут врезаться в сетку, падать и теоретически могут взрываться, — подчеркнул он. — У ракет тоже есть свои нюансы. Возьмем для примера Москву, там система ПВО, которая сбивает объекты в основном таким образом, чтобы они не падали на жилые дома. Иногда где-то что-то попадает, но катастрофических ситуаций не было. Самое простое решение, которое позволяет минимизировать косвенный ущерб от работы системы ПВО, — это делать несколько эшелонов обороны за пределами объекта, чтобы цели сбивали не над ним, а на подлете к нему.

Подводя итог, эксперт отметил, что в комбинированном способе защиты гражданских объектов от дронов сеть действительно будет рациональным решением.

— Например, на нефтеперегонном заводе есть очень много агрегатов, к которым спичку поднеси — и будет техногенная катастрофа. Вот эти агрегаты закрыть сетками — и будет эффективная защита. И пока противник научится бороться с этими сетками, сколько-то атак будет отбито, — резюмировал он.

Развитие способов борьбы с БПЛА

Ранее «Известия» писали, что террористические атаки с помощью БПЛА по объектам на территории России стали почерком киевского режима.

Новым направлением в борьбе с ним стало использование против них дронов-истребителей. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) представил новую модификацию своего FPV-дрона «Джокер-10». В качестве примера ситуации, при которой он мог бы применяться, гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин привел атаки беспилотников самолетного типа по промышленным объектам. Это значит, что они смогли просочиться через эшелонированную систему противовоздушной обороны. И в этом случае последней линией обороны вполне могут быть FPV-ПВО-расчеты, оснащенные «Джокерами».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

FPV-расчет запускает на перехват высокоэнергетический дрон практически без нагрузки. Это значит, что вся мощь, заложенная в моторах и высокой токоотдаче батарей, реализуется полностью фактически за две-три минуты. Этого времени более чем достаточно, чтобы обнаружить и перехватить воздушную цель, подвел итог Дмитрий Кузякин.