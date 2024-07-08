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Дробный выстрел: флотские сигнальщики будут бороться с дронами

ВМФ доработал корабельное расписание по борьбе с воздушными и надводными беспилотниками
Фото: РИА Новости/Андрей Станавов
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Сигнальщики на кораблях ВМФ РФ начали отрабатывать борьбу с беспилотными летательными аппаратами противника и безэкипажными катерами. Для борьбы с БПЛА экипажи получили антидроновые ружья и дробовики. Также было доработано корабельное расписание по борьбе с воздушными и надводными дронами. Учения по отражению атак беспилотников уже проводятся на флотах. Эксперты отмечают, что сигнальщики в новой для них роли охотников за дронами не подведут — на эту должность всегда назначают самых зорких матросов на корабле.

Зоркий глаз

С учетом опыта СВО на кораблях было доработано расписание по борьбе с дронами, определены места для дополнительных огневых точек. Экипажи получили антидроновые ружья и дробовики для борьбы с БПЛА. Ими вооружены сигнальщики, которые, согласно боевому расписанию, будут принимать активное участие при отражении атак, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Противолодочные силы Северного флота во время маневров по поиску подводных лодок вероятного противника в Баренцевом море уже отрабатывали новую тактику противодействия беспилотникам, отметили собеседники издания.

На флоте в сигнальщики испокон веков старались набирать людей с хорошим, острым зрением — они должны были четко разглядеть и расшифровать комбинации из флагов, которые развеваются на ветру, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Сигнальщик на мостике малого ракетного корабля
Фото: РИА Новости/Андрей Станавов

— На парусном флоте это был основной вид связи, — отметил он. — С тех пор, конечно, сменились эпохи — появились радио, спутниковая связь, мощная оптика, радары, но передача сигналов с помощью флагов осталась. И требование к морякам-сигнальщикам обладать острым зрением не изменилось. Необходимость быстро читать комбинации из флагов вырабатывает навыки, позволяющие видеть детали, которые ускользнут от обычного человека.

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По этой причине сигнальщики лучше других матросов подходят для борьбы с малыми или сверхмалыми целями, отметил эксперт.

— Они могут первыми разглядеть небольшой воздушный дрон или безэкипажный катер, которые не отражаются на экранах РЛС, — уточнил он. — Кроме того, опытный моряк отличит дрон от птицы, первым поднимет тревогу. Современные морские бинокли и оптические приборы помогут им сделать это.

На мостике корабля
Фото: ТАСС/Виталий Невар

Командир любого боевого корабля ВМФ гордится зоркими сигнальщиками, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

— Сигнальщики порой могли обнаружить то, что не видят радиолокационные станции, поэтому их роль на корабле очень важна, — объяснил он. — Основная задача сигнальщика — передать сообщение флагами или семафором-прожектором на другой корабль или на берег, расшифровать ответ, а также вести наблюдение, выискивая надводные или воздушные цели. Они всегда на посту ведут наблюдение за небом и акваторией в бинокль. Вахта у сигнальщиков непростая — в шторм или другую непогоду они должны оставаться на боевом посту.

Несмотря на продвинутую технику, от человека по-прежнему многое зависит, отметил эксперт.

— Сейчас сигнальщики получили новую боевую задачу — по борьбе с БПЛА и БЭКами, им выдали соответствующее оружие, — отметил он. — РЛС может не заметить небольшой дрон, а сигнальщик поможет своевременно отреагировать. Антидроновое ружье или дробовик — хорошее оружие против небольших дронов — сигнальщик в случае необходимости может сам уничтожить «птичку». Ружья с патронами, снаряженными дробью, позволяют это делать на расстоянии до 50 м и больше.

Военнослужащий на учении Северного флота в акватории Баренцева моря
Фото: РИА Новости/Павел Львов

Василий Дандыкин напомнил, что действия при обнаружении БПЛА, стрельбу на поражение надо отрабатывать на учениях, чтобы встретить противника во всеоружии.

— Сейчас экипажи кораблей получают не только антидроновые ружья и дробовики, — отметил он. — На них, например, устанавливаются пулеметы, в том числе и крупнокалиберные, для борьбы с дронами, также могут быть задействованы 20-мм и 30-мм скорострельные артиллерийские системы. На Украину сейчас работают все страны коллективного Запада. Атаки дронов, которые поставляют оттуда, становятся всё более массированными, и флоту надо быть готовым к их отражению.

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Защита кораблей и баз

Ранее «Известия» писали, что в программу боевой подготовки надводных кораблей ВМФ России вошел новый учебный курс — по противороботовой защите. Он предусматривает обучение экипажей кораблей, а также целых корабельных соединений противодействию беспилотным летательным аппаратам и безэкипажным катерам.

При разработке курса был учтен опыт спецоперации — в частности, отражение атак дронов на Черном море.

Военнослужащий на малом противолодочном корабле
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Экипажи уже получают дополнительное вооружение: крупнокалиберные пулеметы, противодроновые и помповые ружья, приборы ночного видения и другое специальное оборудование.

Кроме того, сейчас на флоте отрабатываются задачи по коллективной обороне пунктов базирования от ударов безэкипажных катеров и БПЛА.

На военно-морских базах ВМФ России создаются пункты управления противороботовой защитой. С них будет осуществляться управление отражением атак воздушных и морских дронов. Эти командные центры, куда поступает вся информация, помогут максимально эффективно использовать силы при защите баз от ударов противника. Также по периметру баз устанавливаются в удобных местах для ведения огня по воздушным и надводным целям скорострельные артиллерийские установки.

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