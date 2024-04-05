За дроном дрон: как «Джокер-10» научился истреблять БПЛА

С начала специальной военной операции беспилотные летательные аппараты прошли большой эволюционный путь. Сегодня предприятия ОПК России, а также частные производства, организованные энтузиастами, выпускают дроны разных типов для самого широкого спектра задач. Одно из новых направлений, в котором применяются беспилотники, — противовоздушная оборона. Недавно для этих целей был модернизирован FPV-дрон «Джокер-10». О том, как беспилотники совершенствуются для борьбы с себе подобными, и о программах подготовки тех, кто ими управляет, — в материале «Известий».

Новое применение

Террористические атаки с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории России в последнее время стали почерком киевского режима. 4 апреля Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти беспилотников над Тульской и Белгородской областями. Ровно столько же БПЛА было сбито и 2 апреля — на Белгородчине и в Курской области.

Для защиты от беспилотников существует несколько способов. Во-первых, их подавляют средствами радиоэлектронной борьбы, во-вторых, по дронам работают различные средства ПВО. Наконец, для поражения летательных аппаратов используются любые возможные средства вплоть до личного стрелкового оружия.

Новое направление в борьбе с БПЛА — использование против них дронов-истребителей. Так, на днях Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) представил новую модификацию своего FPV-дрона «Джокер-10». FPV-ПВО-расчет, вооруженный специальным наземным оборудованием и этими дронами, может стать очень перспективным дополнением к общей схеме перехвата воздушных целей на последней линии обороны , рассказал «Известиям» гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Новшество, примененное в «Джокере-10», — трубы от ложных тепловых целей самолетов, которые крепятся на дрон, но вместо высокотемпературной массы начиняются взрывчаткой и поражающими элементами. При выстреле формируется облако осколков, которое сбивает БПЛА противника.

Дрон «Джокер-10» Фото: ЦКБР

— Конечно, применить эти огневые возможности можно не всегда , — пояснил Дмитрий Кузякин. — Например, это не стоит делать над территорией охраняемого объекта. Да и не каждая частная организация, промышленное предприятие имеет право даже для собственной охраны может поднять в воздух начиненные взрывчаткой дроны. В таких ситуациях беспилотники прекрасно справляются со своей задачей и с помощью кинетического удара — тарана. На сегодня это — самый эффективный способ, самый быстрый и безопасный. Но он работает только при высоком уровне мастерства оператора FPV-дрона, пилота-перехватчика.

Последний момент особенно важен. Ведь FPV-дрон, несмотря на распространенное заблуждение, сам ничего не делает — это инструмент в руках человека.

— Есть заблуждение, что дроны — это такие механические существа со своим интеллектом, мол им достаточно просто сказать: идите и сделайте всё правильно! И они полетят на перехват или будут за нас воевать на поле боя, — объяснил Дмитрий Кузякин. — Но за каждым дроном всегда стоит расчет из живых людей. Беспилотник может иметь тот или иной уровень автоматизации под разные задачи, но готовят их, закладывают задание, программируют или даже управляют в прямом режиме всегда люди. По сути, в современной войне дронов люди — главный элемент системы. И так будет еще достаточно долго.

Команда энтузиастов

Центр комплексных беспилотных решений был создан группой специалистов-выпускников МФТИ. С 2021 года они занимаются подготовкой специалистов по боевому применению FPV-дронов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— У нас функционирует центр подготовки инструкторов. Мы можем также готовить и непосредственно FPV-расчеты, но так как мы не можем научить всех, то решили давать людям не рыбу, а удочки. Мы набираем группу людей, обучаем их. И они уже как инструкторы приезжают к себе, в том числе в зону СВО, и готовят расчеты, — рассказал Дмитрий Кузякин.

По его словам, центр работает только с силовыми ведомствами.

— Мы постоянно совершенствуем методики, и это вылилось в 20 различных боевых сценариев и еще несколько гражданских. Наши системы могут применяться для охраны от воздушных атак промышленных, инфраструктурных объектов — мостов, портов. Мы проработали эти методики, довели до полигонных испытаний, после чего успели подготовить наших спецов, — подчеркнул гендиректор ЦКБР.

Как это работает

В качестве примера ситуации, при которой мог бы применяться «Джокер-10», Дмитрий Кузякин привел недавние атаки беспилотников самолетного типа по промышленным объектам на удалении от границы с Украиной. Это значит, что они смогли просочиться через эшелонированную систему противовоздушной обороны. И в этом случае последней линией обороны вполне могут проявить себя FPV-ПВО-расчеты, оснащенные «Джокерами».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Расчет ПВО состоит из нескольких человек. Одному FPV-пилоту сложно обнаружить в воздухе цель и навестись на нее. Только работая в команде, по определенной методике, цель в воздухе можно обнаружить. Причем достаточно быстро для того, чтобы построить траекторию перехвата и уничтожить ее.

FPV-расчет запускает на перехват высокоэнергетический дрон практически без нагрузки. Это значит, что вся мощь, заложенная в моторах и высокой токоотдаче батарей, реализуется полностью фактически за две-три минуты. Этого времени более чем достаточно, чтобы обнаружить и перехватить воздушную цель, подвел итог Дмитрий Кузякин.

Беспилотные летательные аппараты стали в определенном смысле расходным вариантом, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Мы уже подготовили большое количество операторов БПЛА, примерно 10 тыс. И обучение их идет сейчас на постоянной основе. Людям, подписавшим контракт, назначаются различные специальности. Операторы беспилотников — одна из них, и она востребована, — подчеркнул эксперт.

По мнению Алексея Леонкова, использование относительно дешевых дронов «Джокер-10» для перехвата вражеских БПЛА — оптимальное решение.

— Его можно назвать дроном-истребителем. Мы уже видели кадры атаки этих дронов против БПЛА «Баба-яга» с хорошим результатом, — напомнил он. — Противник дроны терял. Потому что сбивать мелкие FPV-дроны достаточно проблематично, с одной стороны, и тратить дорогие боеприпасы тоже не хочется. А так — нашли оптимальное решение.

Подход, который мы видим на примере системы «Джокер-10», будет способствовать более эффективному применению дронов как в активной обороне, так и при наступательных действиях на поле боя, рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин.

— В первую очередь это будет способствовать улучшению плотности обороны, — отметил он. — Как показывает ситуация в Белгородском приграничье, в последние две недели противник начал применять комплексный подход — вначале он запускает дроны, а потом идет ракетная атака.

Чтобы противодействовать такой тактике, крайне важно наладить тесное взаимодействие средств ПВО, РЭБ и дронов, резюмировал эксперт.