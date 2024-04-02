Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии

Утром 2 апреля два предприятия в Татарстане были атакованы беспилотными летательными аппаратами, одно из них расположено в городе Елабуга, другое — в Нижнекамске. В результате произошедшего пострадали семь человек — студенты колледжа «Алабуга Политех», в том числе двое несовершеннолетних. Следственный комитет России начал расследование атаки беспилотников. Подробнее о случившемся и объектах нападения — в материале «Известий».

Что произошло в Татарстане утром 2 апреля: пострадавшие

Около 05:45 2 апреля беспилотные летательные аппараты (БПЛА) впервые с начала спецоперации на Украине атаковали предприятия на территории Татарстана. Цели расположены в городах Елабуга и Нижнекамск, которые находятся друг от друга на расстоянии в 20 км по воздуху и на удалении более 1,5 тыс. км от Киева.

В Нижнекамске целью был нефтеперерабатывающий завод. Беспилотник обезврежен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и поэтому не взорвался. Однако БПЛА попал в технологическую установку, после чего начался пожар, который удалось ликвидировать через 20 минут. Пострадавших при происшествии оказалось.

«Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и серьезных разрушений нет. Технологический процесс предприятия не нарушен», — написал в своем Telegram-канале мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Последствия прилета беспилотников по экономической зоне в Елабуге Фото: соцсети

В городе Елабуга целью была особая экономическая зона «Алабуга». Два беспилотника попали в здание общежития «Алабуга Политех», в результате чего пострадали семь человек. Все они оказались студентами, двое из которых несовершеннолетние. В момент атаки беспилотников, по данным Telegram-канала о происшествиях «112», в здании образовательного учреждения находились 850 человек.

Все пострадавшие получили травмы легкой или средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Некоторых уже отпустили домой.

В Госдуме отметили, что беспилотники, атаковавшие цели в Татарстане, были однозначно запущены с территории Украины. Вместе с этим, как отмечается в Telegram-канале особой экономической зоны «Алабуга», БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.

В пресс-службе главы республики Рустама Минниханова также сообщили, что после атаки дронов технологический процесс на предприятиях нарушен не был, глава региона оперативно получает информацию о ситуации. Жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются «посеять те, кто совершил это преступление».

Последствия удара по общежитию ОЭЗ «Алабуга» Фото: t.me/AlabugaOEZ

Ситуацию прокомментировал и генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», депутат госсовета Татарстана Тимур Шагивалеев. Чиновник отметил, что противник прибегает к откровенно террористическим методам в попытке запугать граждан.

«Они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 05:45 в «Алабуге». Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию», — подчеркнул Шагивалеев.

Следственный комитет России расследует атаку беспилотников в Татарстане, об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства. В СК уточнили, что помимо расследования атаки беспилотников в Татарстане расследуются и факты обстрелов вооруженными формированиями Украины территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка.

Что атаковали в Нижнекамске и Елабуге

Нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске. Компания была образована в 2005 году и является одной из самых важных составляющих развития нефтегазохимического комплекса республики. Завод рассчитан на переработку 7 млн т нефти ежегодно.

Вид на нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске Фото: ИЗВЕСТИЯ

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга». Расположена в 10 км от города Елабуга. Основана в 2006 году и занимает территорию площадью почти 4 тыс. га. На данный момент на территории ОЭЗ действуют 40 компаний-резидентов, еще 17 находятся на стадии строительства или проектирования. Среди действующих есть производители углеродных волокон, технических газов, бронированных и небронированных автомобилей марки Aurus и другие.

Атаки украинских дронов на объекты в России

Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотников объекты на территории России, в том числе в регионах, удаленных от границы с Киевом.

Так, 1 и 12 марта были совершены атаки на объекты в Нижегородской области, а 2 и 12 марта — на учреждения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 13 марта был атакован нефтезавод в Рязанской области, 16 и 23 марта — в Самарской области, 17 и 31 марта — в Ярославской и Московской областях.