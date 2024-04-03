«Грань» будущего: новый комплекс радиоразведки запустили в серию

В России запускается в серийное производство новый комплекс радиоэлектронной разведки «Грань» , выяснили «Известия». Он позволяет максимально эффективно бороться с дронами — за счет того, что наблюдает за всеми используемыми БПЛА частотами и передает информацию на востребованных на поле боя дальностях. Об этом рассказали разработчики комплекса из добровольческого проекта «Локтар», в который входят специалисты из сферы IT и связи. Характер противостояния в зоне СВО — масштабное применение БПЛА и средств противодействия им — требует создания подобных образцов вооружения, подтверждают эксперты. О том, какие возможности даст применение нового устройства в зоне СВО, — в материале «Известий».



Выявить противника

Существует целый набор детекторов, раций, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и наблюдения, которые решают те же задачи, что и комплекс «Грань», но он первый в своем роде, работающий в разведывательно-ударном комплексе тактического звена, пояснили «Известиям» его разработчики.

Система радиоэлектронной разведки от проекта «Локтар» значительно ускоряет работу звена РЭБ, операторов БПЛА, а также может обеспечивать защиту гражданских объектов от нападения дронов , отметили собеседники «Известий». По их словам, теперь один человек в течение нескольких минут может провести анализ радиообстановки, выявить противника и отдать информацию о цели на командный пункт.

Фото: пресс-служба проекта «Локтар»

Серийное производство «Граней» уже запущено в серию на одном из российских заводов, заявил «Известиям» представитель «Локтара».

Справка «Известий» «Локтар» — волонтерский проект, который объединил разработчиков и инженеров из сферы IT, связи и создания прикладных цифровых решений. Они разрабатывают продукты в сфере распределенной цифровой связи, тактической разведки и противодействия угрозам.

Без «Грани» бойцу надо взять анализатор, найти направление, например, на оператора противника, передать его по рации на КП, где его нанесут на карту. Затем сместиться на 500 м, найти второе направление, и только тогда в командном пункте получат точки их пересечения и отдадут координаты минометчикам. На всё это уходит минимум полчаса, а с системой «Грань» на получение той же информации одному бойцу потребуется не более 10 минут. В случае работы двух комплексов в паре цель будет обнаружена и отправлена на поражение моментально, пояснили разработчики.

Кроме того, «Грань» позволяет наблюдать и пеленговать все используемые для работы БПЛА/FPV частоты, обеспечивает передачу информации на востребованных для поля боя дальностях, поддерживает дополнительные каналы связи и быстрый обмен информацией между бойцами. Вес прибора — всего 400 грамм.

Фото: пресс-служба проекта «Локтар»

То, что сейчас требуется на передовой

Создание таких систем, как «Грань», облегчит выполнение задач для наших бойцов на поле боя, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— На днях Владимир Зеленский вместе с военными и чиновниками провел трехчасовое совещание по дронам. У нас нет данных, о чем конкретно они договаривались, но считается, что противник хочет добиться, чтобы на одного бойца ВС РФ у них был один FPV-дрон, — объяснил он. — Теоретически это возможно. И только такие системы РЭР смогут помочь в этой борьбе. Современная противовоздушная оборона не может полностью ликвидировать угрозу от FPV-дронов, это слишком маленькие объекты. А вот такого рода комплексы, способные контролировать воздушную обстановку, обнаруживать их и тем более оповещать потребителей, это то, что сейчас требуется не только в зоне СВО, но и на промышленных предприятиях двойного назначения, которые могут подвергаться атакам дронов.

Эксперт отметил, что за рамками военно-промышленного комплекса существует достаточно серьезный научно-технический потенциал, который мог бы работать в том числе в интересах Вооруженных сил. Нужно лишь выстроить определенный алгоритм взаимодействия этих организаций с Минобороны.

Фото: пресс-служба проекта «Локтар»

Бывший заместитель главкома ВВС Айтеч Бижев в разговоре с «Известиями» напомнил о важности прохождения разработками волонтеров войсковых испытаний.

— У нас это всё централизовано, — уточнил он. — Есть научно-исследовательские организации Министерства обороны, куда можно свои наработки представить на экспертизу оборонно-промышленного комплекса. Если там подтвердят эффективность и работоспособность устройства, а у нас этого нет, то, конечно, это может пойти в дело. Но только после этого, ни в коем случае, не так, что они сами сделали в гараже и отправили на линию боевого соприкосновения.

Синтез технологий

«Грань» — это продукт двойного назначения, который позволяет перенести технологии и методы военного противостояния для защиты гражданских объектов, пояснили его разработчики. Это особенно актуально сейчас, когда противник пытается наносить удары всё дальше от зоны СВО.

Фото: пресс-служба проекта «Локтар»

Первые «Грани» вышли в радиодозоры в составе комплексов охраны НПЗ в Ульяновской области 17 марта, рассказали в «Локтар». Они работали в условиях холода и влажности в режиме 24 на 7. Внедрение комплекса проходило в оперативном режиме, попутно проводилось формирование методик противодействия, обучение персонала и интеграция «Грани» с системами РЭБ.

В качестве информационного интерфейса система «Грань» использует тактический смартфон или планшет, который интегрирован с системой питания, дополнительным каналом связи, анализатором спектра и направленной антенной. Комплекс позволяет моментально выводить предупреждения на карту диспетчера и другие устройства. Телефоны используются как китайские с аппаратными доработками в части безопасности, так и российские, уже принятые на вооружение.

Фото: пресс-служба проекта «Локтар»

— Аппаратный комплект поддерживается ПО собственной разработки и несколькими распространенными на ЛБС и хорошо знакомыми бойцам продуктами. Большое внимание уделено простоте интерфейса решения. По оценкам пользователей, его можно освоить примерно вдвое быстрее других решений, позволяющих передавать целеуказание , — рассказал «Известиям» представитель проекта «Локтар».

Он отметил, что быстрый анализ радиообстановки, который позволяет проводить «Грань», дает возможность применять ружья и другие системы РЭБ осознанно, зная направления и частоты для противодействия, многократно увеличивая их эффективность и повышая безопасность расчета.

Проверено на практике

Разрабатывать свои устройства IT-добровольцы начали в конце 2022 года. Тогда несколько человек с большим опытом в информационных и радиотехнологиях задумались, чем они могут помочь стране и своим друзьям в зоне СВО.

— Были тупиковые продукты, были расставания с неэффективными сотрудниками, были вырванные из души направления, на которые не хватало ресурсов. Как будто бы обычный успешный стартап, но замешанный на российской уникальной идее и уникальных знаниях поддерживающих ее людей, — объяснил представитель проекта.

Фото: пресс-служба проекта «Локтар»

Система «Грань» включает в себя наработки в области микроэлектроники, конструирования антенн, радиосвязи, разработки корпусов, картографии.

— Важный элемент системы — сотни часов прямой работы с подразделениями ВС РФ, Росгвардии, ЧВК, от которых получен незаменимый опыт использования оборудования и коллекции тактических наработок. Эта работа продолжается на фронте и в тылу, и ведет к постоянным улучшениям решений, — подчеркнули в «Локтар».

На шаг впереди противника

С украинской стороны тщательно следят за разработками наших гражданских волонтеров. Успешные российские решения сталкиваются как с кампаниями информационной дискредитации, так и попытками создания аналогов.

После того, как российский производитель заявил о запуске серийного производства нового тактического программно-аппаратного комплекса РЭР, один из профильных украинских Telegram-каналов сразу заявил, что у них на вооружении «тоже скоро будет такой же мини-комплекс радиоразведки на основе анализатора спектра Tiny SA Ultra».

Фото: пресс-служба проекта «Локтар»