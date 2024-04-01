Прерванный подлет: волонтеры создали для военных новое средство подавления БПЛА

В районы проведения специальной военной операции вместе с гуманитарной помощью нередко прибывают разработанные волонтерами-умельцами устройства. Неравнодушные люди со всей страны пытаются, чем могут, помочь военным. Одна из таких разработок — система подавления БПЛА, получившая среди военных прозвище «утюг», — уже произвела большое впечатление на наших бойцов . Устройство не просто заставляет дроны приземлиться, но и способствует их захвату, а в дальнейшем — перепрограммированию. О том, как волонтеры помогают российским подразделениям в зоне СВО, — в материале «Известий».

Зеленый чемоданчик

Эта система подавления БПЛА попала в один из районов проведения спецоперации вместе с гуманитарной помощью. И сразу же получила среди военнослужащих «народное» название.

— Мы ее прозвали «утюг». Попробовали, а этот «утюг» сажает всё. Не можем найти тех, кто привез, помогите ! — с такой просьбой обратился боевой офицер к знакомым волонтерам.

«Утюгом» оказался «Орнитолог-1М+», который создали энтузиасты из Краснодара. По внешнему виду устройства действительно схожи с популярным бытовым прибором. Система подавления БПЛА снаружи выглядит как маленький зеленый чемоданчик с ручкой посередине — в руке ее держишь точно как утюг.

Фото: "Элтех-юг"

«Орнитолог-1М+» подавляет управление дроном и в зависимости от его настроек заставляет БПЛА либо приземлиться, либо попытаться вернуться, либо зависнуть. При воздействии на беспилотник системой подавления в течение трех-четырех минут его батарея практически полностью разряжается. Т акже подавляется и система передачи изображения.

— Разработка длилась полгода. Ранее была обычная модель — «Орнитолог-1», потом появился «Орнитолог-1М», сенсорный. Скоро еще «Орнитолог-2» будет. Такого же формата, как «Орнитолог-1», только для борьбы с дронами-камикадзе, — рассказал «Известиям» владелец компании «Элтех-ЮГ» Александр Камин.

Фото: "Элтех-юг"

По его словам, сейчас заканчивается производство еще одной партии антидронных систем. В зону боевых действий компания поставила таких уже около тысячи.

Посильная помощь

Александр Камин — или, как его называют близкие, дядя Саша, — с самого начала СВО лично отправлял бойцам дроны, ремонтировал и прошивал их как волонтер.

— Так у меня появилось очень много друзей-военных. Антидроновые устройства у них были, но китайские, дорогие и малоэффективные. Меня попросили сделать что-то такое, чтобы можно было брать на выходы и работало долго. Я на коленке тогда первый прототип и придумал. У себя дома, еще не было даже лаборатории, — вспоминает он.

Фото: «Элтех-юг»

Первая его «глушилка» попала в Марьинку. Российские бойцы испытали ее и дали положительную обратную связь. Тогда Александр начал собирать команду и построил первую небольшую лабораторию.

— Я сам волонтер, знаю, что это такое, поэтому пошли по пути помощи. Проект некоммерческий, мы на этом не зарабатываем, поставляем их только волонтерам, — объяснил дядя Саша.

На «Орнитологе» краснодарцы останавливаться не планируют — они уже создали устройство детекции БПЛА, которое видит практически все известные дроны на дистанции до двух километров и звуком или вибрацией предупреждает об их приближении. Эту систему назвали «Птицелов», и она уже прошла официальную проверку на полигоне МО, получила отличную оценку и была рекомендована специалистами к применению в боевых условиях.

Конкуренция — двигатель прогресса

Сейчас в зоне боевых действий идет борьба между дронами и средствами подавления БПЛА, поэтому такие разработки военным необходимы, сказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Дроны постоянно развиваются, чтобы обходить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые со своей стороны тоже дорабатываются, закрывая лазейки , — объяснил он. — Это быстроразвивающаяся сфера. И чем больше конкуренция, тем более эффективные средства можно вычленить из этих готовых разработок. Тогда они будут активно тестироваться, совершенствоваться и обновляться с учетом отзывов из зоны СВО непосредственно от тех, кто ими пользуется.

Фото: «Элтех-юг»

Эксперт отметил, что волонтеры зачастую быстрее реагируют на запросы бойцов. Но это не отменяет того, что необходимы разработки более крупных — государственных — структур.

Надо воссоздать товарищество воинствующих техников, предложил в разговоре с «Известиям» доцент кафедры РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Это ведь не просто волонтеры, а назовем их волонтеры-техники. Мы говорим о действиях добровольных технических умельцев, которые как раз предлагают непосредственно свои новинки, ноу-хау. На мой взгляд, надо их формировать как общественную организацию, которая будет оказывать помощь армии, — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что в 60-х годах даже вышла книга «Товарищество воинствующих техников». А во времена Советского Союза в стране существовали различного рода технические кружки.