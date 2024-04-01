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Прерванный подлет: волонтеры создали для военных новое средство подавления БПЛА

Как «утюг» и другие разработки энтузиастов помогают российским бойцам в зоне СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В районы проведения специальной военной операции вместе с гуманитарной помощью нередко прибывают разработанные волонтерами-умельцами устройства. Неравнодушные люди со всей страны пытаются, чем могут, помочь военным. Одна из таких разработок — система подавления БПЛА, получившая среди военных прозвище «утюг», — уже произвела большое впечатление на наших бойцов. Устройство не просто заставляет дроны приземлиться, но и способствует их захвату, а в дальнейшем — перепрограммированию. О том, как волонтеры помогают российским подразделениям в зоне СВО, — в материале «Известий».

Зеленый чемоданчик

Эта система подавления БПЛА попала в один из районов проведения спецоперации вместе с гуманитарной помощью. И сразу же получила среди военнослужащих «народное» название.

Мы ее прозвали «утюг». Попробовали, а этот «утюг» сажает всё. Не можем найти тех, кто привез, помогите! — с такой просьбой обратился боевой офицер к знакомым волонтерам.

«Утюгом» оказался «Орнитолог-1М+», который создали энтузиасты из Краснодара. По внешнему виду устройства действительно схожи с популярным бытовым прибором. Система подавления БПЛА снаружи выглядит как маленький зеленый чемоданчик с ручкой посередине — в руке ее держишь точно как утюг.

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Фото: "Элтех-юг"

«Орнитолог-1М+» подавляет управление дроном и в зависимости от его настроек заставляет БПЛА либо приземлиться, либо попытаться вернуться, либо зависнуть. При воздействии на беспилотник системой подавления в течение трех-четырех минут его батарея практически полностью разряжается. Также подавляется и система передачи изображения.

— Разработка длилась полгода. Ранее была обычная модель — «Орнитолог-1», потом появился «Орнитолог-1М», сенсорный. Скоро еще «Орнитолог-2» будет. Такого же формата, как «Орнитолог-1», только для борьбы с дронами-камикадзе, — рассказал «Известиям» владелец компании «Элтех-ЮГ» Александр Камин.

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Фото: "Элтех-юг"

По его словам, сейчас заканчивается производство еще одной партии антидронных систем. В зону боевых действий компания поставила таких уже около тысячи.

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Посильная помощь

Александр Камин — или, как его называют близкие, дядя Саша, — с самого начала СВО лично отправлял бойцам дроны, ремонтировал и прошивал их как волонтер.

Так у меня появилось очень много друзей-военных. Антидроновые устройства у них были, но китайские, дорогие и малоэффективные. Меня попросили сделать что-то такое, чтобы можно было брать на выходы и работало долго. Я на коленке тогда первый прототип и придумал. У себя дома, еще не было даже лаборатории, — вспоминает он.

Орнитолог М1
Фото: «Элтех-юг»

Первая его «глушилка» попала в Марьинку. Российские бойцы испытали ее и дали положительную обратную связь. Тогда Александр начал собирать команду и построил первую небольшую лабораторию.

— Я сам волонтер, знаю, что это такое, поэтому пошли по пути помощи. Проект некоммерческий, мы на этом не зарабатываем, поставляем их только волонтерам, — объяснил дядя Саша.

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На «Орнитологе» краснодарцы останавливаться не планируют — они уже создали устройство детекции БПЛА, которое видит практически все известные дроны на дистанции до двух километров и звуком или вибрацией предупреждает об их приближении. Эту систему назвали «Птицелов», и она уже прошла официальную проверку на полигоне МО, получила отличную оценку и была рекомендована специалистами к применению в боевых условиях.

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Конкуренция — двигатель прогресса

Сейчас в зоне боевых действий идет борьба между дронами и средствами подавления БПЛА, поэтому такие разработки военным необходимы, сказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

Дроны постоянно развиваются, чтобы обходить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые со своей стороны тоже дорабатываются, закрывая лазейки, — объяснил он. — Это быстроразвивающаяся сфера. И чем больше конкуренция, тем более эффективные средства можно вычленить из этих готовых разработок. Тогда они будут активно тестироваться, совершенствоваться и обновляться с учетом отзывов из зоны СВО непосредственно от тех, кто ими пользуется.

военнослужащие РФ
Фото: «Элтех-юг»

Эксперт отметил, что волонтеры зачастую быстрее реагируют на запросы бойцов. Но это не отменяет того, что необходимы разработки более крупных — государственных — структур.

Надо воссоздать товарищество воинствующих техников, предложил в разговоре с «Известиям» доцент кафедры РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Это ведь не просто волонтеры, а назовем их волонтеры-техники. Мы говорим о действиях добровольных технических умельцев, которые как раз предлагают непосредственно свои новинки, ноу-хау. На мой взгляд, надо их формировать как общественную организацию, которая будет оказывать помощь армии, — подчеркнул он.

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Эксперт напомнил, что в 60-х годах даже вышла книга «Товарищество воинствующих техников». А во времена Советского Союза в стране существовали различного рода технические кружки.

Справка «Известий»

«Орнитолог-1М+» работает одновременно в диапазоне двух частот: 2,4 и 5,8 ГГц. Угол направленности 60–70 градусов в вертикальной или горизонтальной областях. Система может работать по нескольким целям одновременно.

Радиус действия — от 600 м до 1 км в зависимости от высоты дрона и рельефа местности. Встроенной батареи хватает для беспрерывной работы до 180 минут. Вес устройства без защитного кейса — 2 кг.

Его можно устанавливать на треногу или прикрепить к рюкзаку через специальный карабин. Также устройство комплектуется походным водонепроницаемым чехлом. Стоимость нового аппарата для волонтеров составляет порядка 50 тыс. рублей.

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