Песков заявил, что о мобилизации в РФ речи не идет

Речи о мобилизации в России не идет, заявил 27 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков «РИА Новости».

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — ответил Песков на вопрос агентства о том, хватает ли добровольцев или может потребоваться мобилизация.

Еще в мае Песков заявлял об отсутствии в России необходимости в мобилизации. Так он прокомментировал статью Financial Times (FT), добавив, что в стране активно идет набор добровольцев-контрактников.

Противоположная ситуация разворачивается на Украине. Из-за ужесточения мобилизации мужчины не только сбегают из страны или прячутся в подвалах у родственников, но и намеренно калечат себя, чтобы избежать отправки на фронт.

26 июля стало известно, что в Одессе полицейский спас мужчину от насильственной мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, аналог военкомата). Полицейский вмешался, когда будущего бойца ВСУ тащили по земле.

19 июля сообщалось, что на Украине военнообязанный умер после посещения ТЦК. 34-летнего мужчину госпитализировали из военкомата в Одессе после приступа эпилепсии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, субдуральную и эпидуральную гематомы мозга.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, который вступил в силу 16 мая. Документ ужесточает наказание за уклонение и уточняет категории подлежащих мобилизации лиц. Он не предусматривает положений о демобилизации.

Кроме того, с 17 июля в стране изменились правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. В частности, мужчинам при выходе на улицу теперь нужно иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.