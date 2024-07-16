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На Украине объявили об обязанности носить при себе военный билет с 17 июля

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Фото: Global Look Press/Kirill Chubotin
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С 17 июля на Украине изменятся правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. Об этом 16 июля сообщает издание «Страна.ua», напоминая, что это — последний день, когда украинцы еще могут встать на воинский учет и обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в соответствии с ужесточениями закона о мобилизации.

Таким образом, с 00:00 17 июля мужчинам, выходя на улицу, нужно будет иметь при себе военный билет, чтобы его смог проверить патруль и уточнить, обновлены ли учетные данные в ТЦК.

Также, в случае, если у призывника будет просрочена медкомиссия, которую он обязан проходить раз в год, ему прямо на улице могут выписать направление на прохождение врачей. При отсутствии при себе военного билета нарушитель будет оштрафован. Кроме того, патрульные его могут сразу же доставить в военкомат.

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Ранее, 15 июля, издание «Зеркало недели» отметило, что почти половина украинцев не считает зазорным уклонение от военной службы и мобилизации. Согласно результатам соцопроса, доля таких жителей страны составила 46%. Противоположное мнение высказали только 29,1% респондентов, 24,8% — затруднились ответить.

В этот день украинский военком с позывным Фантомас в интервью агентству Reuters заявил, что украинцы уже не так горят желанием участвовать в боевых действиях, как раньше. По его словам, большинство очередей на призывных пунктах состоит из людей, которые хотят получить какое-либо освобождение от военной службы.

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия закончились 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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