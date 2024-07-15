СМИ узнали о нежелании украинцев участвовать в боевых действиях

Украинцы уже не так горят желанием участвовать в боевых действиях, как раньше. Об этом заявил украинский военком с позывным Фантомас в интервью агентству Reuters, опубликованном 15 июля.

«Насколько мне известно, большинство очередей (на призывных пунктах. — Ред.) состоит из людей, которые хотят получить какое-то освобождение (от военной службы. — Ред.)», — сказал он.

При этом сейчас призывные центры с трудом справляются с наплывом желающих зарегистрироваться или обновить свои данные до крайнего срока 16 июля.

Заместитель начальника призывного пункта, где работает Фантомас, пожелавший остаться анонимным, также сообщил, что «очень, очень большая» часть мужчин просит освободить их от военной службы.

Агентство отмечает, что при виде военных, раздающих призывные документы на окраине Киева, один мужчина убежал в ближайший магазин, а другой отказался даже остановиться перед офицерами.

Ранее в понедельник сообщалось, что неизвестные на Украине во Львовской области бросили взрывчатку в здание ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) города Буск. В здании были выбиты окна.

Ранее, 29 июля, «Страна.ua» сообщило, что неизвестные подожгли три автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Изюм Харьковской области и в Одессе. До этого, 24 июня, сообщалось о поджоге двух авто военных в городе Каменское Днепропетровской области и в Одессе. Украинские СМИ сообщают, что в стране стали чаще поджигать автомобили военных, которые злоумышленники по ошибке принимают за машины сотрудников ТЦК.

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия закончились 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.