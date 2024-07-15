Теневая страна: к чему приведет новое ужесточение мобилизации на Украине

На Украине снова ужесточается мобилизация. До 16 июля все военнообязанные должны предоставить государству свои личные данные. Те, кто этого не сделает, окажутся фактически на нелегальном положении. Отказникам сначала будут выписывать штрафы, потом начнут лишать жилья и водительских прав. «Известия» разбирались в ситуации.

Украинцев будут лишать имущества и водительских прав

В середине мая на Украине приняли новый закон о мобилизации. Документ, в частности, предписывал всем военнообязанным в ближайшие два месяца обновить свои данные в военкоматах (ТЦК). Подчеркивалось, что пройти процедуру обязаны все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а также все женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Предоставить сведения можно как при личном посещении ТЦК или ЦНАП (аналог российских МФЦ), так и через специальное приложение.

Известно, что к началу июля последовали предписанию и обновили свои данные 3,2 млн человек. При этом чиновники жаловались на многочисленные трудности. Так, некоторые военнообязанные в онлайн-приложении сообщали заведомо ложные сведения, например, в качестве места жительства указывали Бахмут или Авдеевку. В свою очередь, депутат рады Александр Федиенко говорил, что девять из десяти «громадян», которые посетили военкоматы, не подлежат мобилизации, потому что имеют право на различные отсрочки и брони.

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16 июля истекает двухмесячный период, за который военнообязанные должны обновить данные. После этой даты на всех отказников начнут накладывать штрафы, размер разового наказания для физических лиц составит 17–25 тыс. гривен (36–53 тыс. рублей). В украинских СМИ при этом подчеркивают, что запросы на штрафы ТЦК сможет выписывать раз в день. Когда общая сумма взысканий превысит 160 тыс. гривен, уклониста объявят в розыск, после этого по суду могут арестовать банковские счета, «заморозить» водительские права и лишить имущества, в том числе квартиры или дома, которые потом продадут на аукционе.

Депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха при этом сообщал, что всего насчитывается 11 млн военнообязанных украинцев. Если этому верить, то после 16 июля несколько миллионов граждан, получается, окажутся на нелегальном положении. Украинское издание «Страна.ua» пишет, что многие из этих людей уже закрыли свои банковские счета и переписали имущество на родственников. Фактически, речь идет о появлении «теневой страны», существованию которой поможет коррупция в ТЦК и полиции.

Интересно, что в конце июня на Украине активно обсуждалась идея о том, чтобы продлить срок обновления данных еще на три месяца, тогда бы период истекал не 16 июля, а 14 октября. После некоторых раздумий, однако, от этих планов отказались. «Существуют возможности пройти процедуру за считанные минуты. Все военнообязанные, призывники и резервисты могут это сделать. Поэтому мы не видим смысла продлевать срок. Сейчас нужно немедленно подготовить военно-учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодны защищать родину», — говорил представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Что еще известно о мобилизации

Параллельно происходит дальнейшее ужесточение законодательства. Так, 10 июля правительство Украины приняло постановление, которое упрощает массовую рассылку повесток. Если раньше каждое извещение военкомы должны были подписать лично, то теперь могут поставить электронную подпись сразу на множество бумаг. При этом еще в майском законе о мобилизации прописано, что отправленная по почте повестка будет считаться врученной, даже если получатель отсутствовал по месту жительства.

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Министерство образования Украины своим указом лишило права на отсрочку от мобилизации аспирантов-платников, для поступления в аспирантуру повысили проходной балл и ввели дополнительные экзамены. В октябре нынешнего года также планируется провести внеочередной экзамен для тех, кто поступил в аспирантуру в 2022–2023 годах. «Мы как государство должны отсеять тех, кто реально имеет возможность заниматься наукой, и тех, кто ее не имеет», — сообщила глава комитета Верховной рады по образованию Наталья Пипа.

Кроме того, активно обсуждается идея дальнейшего понижения нижней планки призывного возраста, которая сейчас составляет 25 лет. Так, депутат рады Федор Вениславский пообещал, что этот вопрос будет рассматриваться парламентом. «Есть определенная несправедливость в том, что граждане до 25-летнего возраста, полностью пригодные к военной службе, не могут быть мобилизованы», — жаловался он. В свою очередь, бывший омбудсмен Украины Людмила Денисова говорила, что в ряды ВСУ будут призывать молодых людей, которые прошли военную кафедру и являются офицерами запаса.

Продолжается также силовая мобилизация на улицах украинских городов, в ежедневном режиме в соцсетях публикуются видео очередных облав. Так, в ходе одного из эпизодов в Днепре полицейские и сотрудники ТЦК сначала избили, а потом затащили в микроавтобус и увезли мужчину. На вокзале в Мукачево неизвестного схватили и увезли прямо с дорожными сумками. В Харькове женщины пытались отбить мужчину, но силовики всё-таки запаковали его в свою машину. Эксцессы происходят и с теми, кого уже доставили в ТЦК. Так, в Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу.

Фото: REUTERS/ABACA/Ukrinform/Nina Liashonok

На этом фоне нарастает напряжение в украинском обществе. Регулярными стали поджоги автомобилей военкомов, например, только в Одессе за последнюю неделю произошло шесть таких инцидентов. Украинские военные даже стали наносить на свой транспорт надписи «не ТЦК», чтобы их не путали с военкомами. Происходят и открытые бунты. Так, в начале июля в прикарпатской деревне Ворохта сотни местных жителей перекрыли дорогу и заблокировали блокпост тэцэкашников.

Что говорят эксперты

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что крайне важной будет правоприменительная практика после 16 июля.

— Я думаю, что люди, на которых наложат штрафы или какие-то другие санкции, обратятся в суды общей юрисдикции и оспорят наказание. На этом этапе мы как раз увидим, будет этот закон работать или нет. Кроме того, увидим социальные последствия ужесточения мобилизации. При этом сразу отмечу, что вряд ли следует ожидать массовых акций протеста. Для каких-то заметных выступлений нужны организующие силы, которых на Украине просто нет, действующие власти делают всё возможное, чтобы их и не появилось, — отмечает он.

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Политолог Михаил Павлив говорит, что украинские чиновники завышают численность потенциальных призывников.