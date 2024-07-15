Неизвестные на Украине во Львовской области бросили взрывную смесь в здание ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) города Буск. Об этом 15 июля сообщает издание «Страна.ua».

«Ночью неизвестные бросили взрывчатку в здание ТЦК. Предварительно, никто не пострадал, в помещении выбиты окна», — отмечено в сообщении в Telegram-канале.

Ранее, 29 июля, «Страна.ua» сообщило, что неизвестные подожгли три автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Изюм Харьковской области и в Одессе. До этого, 24 июня, сообщалось о поджоге двух авто военных в городе Каменское Днепропетровской области и в Одессе. Украинские СМИ сообщают, что в стране стали чаще поджигать автомобили военных, которые злоумышленники по ошибке принимают за машины сотрудников ТЦК.

До этого, 7 июня, неизвестный мужчина расстрелял здание территориального центра комплектования в Харькове из гранатомета РПГ-18 «Муха». Никто из сотрудников военного комиссариата и оказавшихся рядом людей не пострадал. Однако из-за взрыва были уничтожены карточки с учетными данными военнообязанных граждан, хранившиеся внутри здания.

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия закончились 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.