Почти половина украинцев не считают стыдным уклонение от службы и мобилизации

Почти половина украинцев не считают зазорным уклонение от военной службы и мобилизации. Эти данные следуют из опроса, опубликованного украинским изданием «Зеркало недели».

Согласно результатам соцопроса, доля жителей Украины, которые не считают стыдным уклоняться от службы, составила 46%. Противоположное мнение высказали только 29,1% респондентов, 24,8% — затруднились ответить .

Отмечается, что наибольшую солидарность уклонистом выразили жители юга страны — 60% опрошенных. На западе Украины уклонение одобряют 48% респондентов. При этом граждане предпенсионного возраста чаще выражали подобную поддержку, чем представители молодежи (52% и 50% соответственно), добавила «Газета.Ru».

Опрос проводился по заказу издания с 20 по 28 июня. В нем приняли участие 2027 респондентов.

Ранее в этот день украинский военком с позывным Фантомас в интервью агентству Reuters заявил, что украинцы уже не так горят желанием участвовать в боевых действиях, как раньше. По его словам, большинство очередей на призывных пунктах состоит из людей, которые хотят получить какое-либо освобождение от военной службы.

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия закончились 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.