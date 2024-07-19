На Украине военнообязанный умер после посещения военкомата

На Украине военнообязанный умер после посещения территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщает 19 июля издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что 34-летнего мужчину госпитализировали из ТЦК в Одессе после приступа эпилепсии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, субдуральную и эпидуральную гематомы мозга.

По словам очевидца, военнообязанный упал сам. В свою очередь, военкомат данную ситуацию не комментировал.

В апреле жительница украинского города Хмельницкий сообщила, что ее сын умер после издевательств в военкомате. Она заявила, что сотрудники ТЦК задержали ее сына в магазине и доставили в военкомат, где угрожали ему и отказывались вызывать медиков, когда у него поднялось давление. Далее, по словам женщины, когда мужчина всё же попал в больницу, у него обнаружили поражения головного мозга, несовместимые с жизнью, через два дня он скончался.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, который вступит в силу 16 мая. Документ ужесточает наказания за уклонение и уточняет категории подлежащих мобилизации лиц. Он не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.