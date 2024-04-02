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На Украине женщина обвинила военкомов в смерти сына

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Фото: соцсети
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Жительница украинского города Хмельницкий утверждает, что ее сын умер после «издевательств в военкомате». Об этом 2 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Женщина заявила, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали ее сына в магазине и доставили в военкомат, где угрожали ему и отказывались вызывать медиков, когда у того поднялось давление.

Далее, по словам женщины, когда мужчина все же попал в больницу, у него обнаружили поражения головного мозга не совместимые с жизнью, через два дня он скончался.

Между тем в Хмельницком областном центре комплектования представили свою версию произошедшего. Согласно данным ТЦК в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, запрещен в России), сообщения об игнорировании жалоб на самочувствие гражданина, физическом воздействии на него или угрозах в его адрес не соответству.т действительности.

В военкомате заверили, что заболевание было обнаружено у местного жителя при прохождении медкомиссии, после чего его отправили на обследование в медучреждение, во время которого ему стало плохо и он умер.

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Ранее, 31 марта, украинские СМИ сообщали, что доставленный в ТЦК в Кировоградской области мужчина совершил самоубийство. После угроз 32-летнего местного жителя совершить суицид сотрудниками военкомата была вызвана полиция, полицейские в свою очередь доставили мужчину в медучреждение, но у его здания мужчина покончил собой.

Ранее в этот день сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 лет до 25. Между тем президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что лишь 8% украинцев готовы вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях.

До этого, 26 марта, газета Politico сообщила, что всё меньше украинцев готовы добровольно отправиться на фронт, а Киев не может противостоять нехватке людей в Вооруженных силах. Власти страны не могут найти решение проблемы на фоне того, что множество украинцев пытаются уклониться от военной службы, а закон о мобилизации застрял в Верховной раде, отметили авторы.

За день до этого жители Закарпатья на Украине перекрыли дороги в районе Мукачево, выступая против массовой мобилизации. Изданием «Страна.ua» отмечалось, что организаторы мероприятия протестуют из-за «террористических, бандитских методов мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц».

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. 12 февраля Зеленский также подписал законы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года. В феврале документ прошел первое чтение.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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