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Лишь 8% опрошенных украинцев заявили о готовности вступить в ВСУ

Социолог Паниотто: не более 8% украинцев готовы сражаться в рядах ВСУ
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Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
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Не более 8% украинцев готовы вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях. Об этом 2 апреля заявил президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью изданию «Украинская правда».

«По нашим оценкам, готовых брать в руки оружие примерно 8% по отношению ко всем категориям [населения]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Паниотто, часть респондентов также может выразить готовность пойти на фронт, однако в реальности этого не происходит. Данный вопрос украинские социологи не проверяли более подробно, добавил он.

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Ранее, 26 марта, газета Politico сообщила, что всё меньше украинцев готовы добровольно отправиться на фронт, а Киев не может противостоять нехватке людей в вооруженных силах. Власти страны не могут найти решение проблемы на фоне того, что множество украинцев пытаются уклониться от военной службы, а закон о мобилизации застрял в Верховной раде, отметили авторы.

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. 12 февраля президент страны Владимир Зеленский также подписал законы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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