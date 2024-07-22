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Путин назначил Романа Курынина замминистра МЧС России

Путин подписал указ о назначении Курынина замминистра МЧС России
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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Президент России Владимир Путин своим указом назначил заместителем главы МЧС РФ Романа Курынина. Соответствующий документ появился на портале официальной публикации правовых актов в понедельник, 22 июля.

«Назначить Курынина Романа Викторовича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе.

До этого назначения Курынин возглавлял Росздравнадзор по Москве и Московской области.

Роман Курынин родился в 1981 году в Тамбовской области. Окончил Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело», практиковал по специальности уролог-андролог. Кандидат медицинских наук.

В 2014 году назначен помощником руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В 2015-м принят на государственную гражданскую службу Тверской области и назначен на должность советника губернатора по вопросам здравоохранения. С 11 марта исполнял обязанности министра здравоохранения Тверской области. 13 августа был назначен на должность министра здравоохранения Тверской области.

В августе 2023 года глава МЧС России Александр Куренков вручил медаль «За содружество во имя спасения» Роману Курынину, на тот момент занимавшему пост главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области. Курынина наградили за спасение стюардессы, у которой произошла остановка сердца на борту самолета после набора высоты.

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