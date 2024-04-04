Людоловы на охоте: на Украине ужесточили правила мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три закона о мобилизации. Они предполагают снижение нижнего порога призывного возраста, отмену категории «ограниченно годен» и создание электронного реестра военнообязанных. Ожидается, что теперь облавы на призывников будут более массовыми и жестокими, а значит, возрастет риск протестных бунтов. «Известия» разбирались в ситуации.

Что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три закона о мобилизации. Один из них разрешает отправлять на фронт мужчин с 25 лет (раньше — с 27). Другой отменяет категорию «ограниченно годен». Все призывники, которые раньше получили такой статус, теперь должны пройти повторную медкомиссию, по результатам их признают либо годными, либо негодными к военной службе. Понятно, что при нынешних тенденциях большинство попытаются отправить в ряды ВСУ.

Третий закон предполагает создание электронного реестра военнообязанных, куда будут вносить личную и служебную информацию о потенциальных рекрутах. В базу данных загрузят в том числе фотографии мужчин, поэтому передвижение по улицам городов, где установлены камеры наблюдения, осложнится. Много говорится также о том, что с помощью реестра будут рассылать электронные повестки, хотя в министерстве обороны пока подобные сообщения опровергают. «По закону, который был принят и подписан, ни одного положения по электронным повесткам нет», — заявила замминистра Екатерина Черногоренко.

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Кроме того, министерство образования Украины ужесточило правила поступления в аспирантуру, которая дает право на отсрочку от мобилизации. Теперь претендентам придется сдать строгий экзамен, который будет состоять из проверки знаний иностранного языка и «общей учебной компетентности». Одновременно власти сделали небольшое послабление — некоторым студентам в возрасте 18–22 лет разрешили выезжать на стажировку за границу. Порядок выезда пока неизвестен, вероятно, «окном» воспользуются дети состоятельных родителей, которые смогут договориться с руководством украинских вузов и оплатить учебу за рубежом.

Что известно о мобилизации

Украинские власти с начала нынешнего года пытались принять единый закон о мобилизации. Он предполагал не только внедрение нынешних норм, но и ряд других новшеств, в том числе отмену отсрочек, введение целого спектра наказаний для уклонистов, привлечение полицейских к раздаче повесток. Верховная рада в первом чтении приняла закон 7 февраля, но далее оппозиция подала несколько тысяч правок, и документ завис в кулуарах парламента.

В результате Зеленский пошел другим путем — не стал настаивать на одобрении единого закона, а воспользовался тем, что ранее рада одобрила отдельные меры. Так, за снижение нижнего порога призывного возраста депутаты проголосовали еще в мае прошлого года, в январе нынешнего они поддержали создание электронного реестра. Соответственно, Зеленский смог просто поставить подпись под уже проголосованными документами.

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Источник «Известий» в украинских политических кругах говорит, что причиной спешки стало давление американской администрации. Собеседник напоминает, что в середине апреля конгресс США должен рассмотреть вопрос о выделении Киеву финансовой помощи. « В конце марта американская администрация через посольство США довела до сведения Зеленского, что тому надо в срочном порядке ужесточить правила мобилизации. Это важный аргумент в споре демократов и республиканцев, важный элемент давления. Команда Джо Байдена таким образом показывает своим оппонентам, что Украина небезнадежна, готова набрать больше людей, не хватает только денег и оружия», — отмечает собеседник.

При этом на Украине и без всяких нововведений продолжаются облавы на мужчин, военкомы хватают и избивают призывников на улицах, в ресторанах, кафе, транспорте. В соцсетях в ежедневном режиме вспыхивают новые скандалы. Так, в Одессе военкомы (сотрудники ТЦК) выволокли потенциального рекрута из маршрутки, хотя тот показывал им удостоверение инвалида. В Сумской области избили мужчину, который попытался снять вручение повестки на телефон. Во Львове поймали и без всякой медкомиссии отправили на полигон местного блогера. После огласки молодого человека отпустили, но возбудили уголовное дело за уклонение.

Фото: соцсети Пострадавший от рук военкомов Андрей Панасюк

Всё больше также трагических инцидентов. Так, в военкомате Кировоградской области 32-летний призывник выхватил у полицейского автомат и покончил с собой. Жительница Хмельницкого Наталья Антонюк сообщила, что военкомы до смерти запытали ее сына, при этом в ТЦК летальный случай подтвердили, заявив, что он произошел во время медкомиссии.

Беспредельная мобилизация провоцирует несколько последствий. С одной стороны, огромные массы мужчин переходят на нелегальное положение. В конце марта в Ивано-Франковской области сообщили, что в розыске находится 40 тыс. уклонистов, в Полтавской области заявили о 30 тыс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский подчеркивал, что общее число «ухилянтов» на Украине в последнее время резко выросло и достигает порядка 1 млн человек.

С другой стороны, украинские мужчины продолжают бежать из страны, на приграничной реке Тисе в ежедневном режиме ловят тех, кто пытается переплыть в Венгрию и Румынию. С третьей стороны, всё больше протестных выступлений. Так, в Закарпатье жители Мукачевского района перекрыли въезды и выезды из нескольких сел. В Волынской области мужчина нанес ножевое ранение военкому, который принес повестку. В Черновицкой области местные жители разгромили блокпост тэцэкашников.

Фото: скриншот В Черновицкой области мужчины напали на представителей ТЦК

Что говорят эксперты

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отмечает, что вопрос мобилизации на Украине стоит очень остро.

— Я уверен, что недовольство украинцев будет нарастать. Время покажет, хватит ли команде Зеленского сил для подавления протестов. Факторов в этом вопросе множество. Один из главных — российские вооруженные силы продолжают медленно, но уверенно двигаться в западном направлении. Украинцы понимают, что призыв в ряды ВСУ может оказаться билетом в один конец. В таких условиях вероятность бунта возрастает, — объясняет он.

Фото: Getty Images/Anadolu

Политолог Александр Дудчак говорит, что массовые протесты на Украине невозможны.