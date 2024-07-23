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Россияне назвали самые популярные направления для автопутешествий

«Авито Авто»: большинство россиян путешествуют на автомобилях на курорты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Самыми популярными направлениями для автопутешествий у большинства россиян являются курортные регионы, среди которых Краснодарский край и Крым. Такой вариант выбрали 39% опрошенных, говорится в исследовании «Авито Авто» и «Авито Путешествия», с которым ознакомились «Известия» 23 июля.

Чаще всего этот вариант отмечают жители Центрального (42%), Южного (68%) и Северо-Кавказского (56%) федеральных округов. Почти столько же (38%) выбирают нетуристические направления, в том числе свой родной город. Такой выбор чаще других встречается среди жителей Северо-Западного (42%), Дальневосточного (45%) и Сибирского (45%) федерального округа. Еще 38% опрошенных предпочитают ближайший пригород, лидерами здесь являются жители Дальневосточного (45%) и Сибирского (46%) федеральных округов.

Как показал опрос, 50% россиян имеют опыт путешествия по России на автомобиле. Из них 14% путешествуют на машине раз в полгода и 23% — раз в год и реже. 29% россиян не путешествовали на машине по стране, но хотели бы попробовать. Наиболее высока доля таких людей в возрастной категории 35–54 года, она составляет 32%.

Больше других путешествуют на авто молодые люди в возрасте 18–24 лет, 59% из них совершают поездки с разной периодичностью. Москвичи обгоняют жителей других регионов по активности автопутешествий — чаще двух раз в месяц поездки совершают 15% из москвичей. Путешествовать на личном или семейном автомобиле предпочитают 88% из тех, кто совершает подобные поездки. Доля автомобилистов, выбравших для этого арендованную машину, гораздо меньше.

Среди типов автомобилей для путешествий россияне выделяют седан (26%), чаще такой вариант выбирают мужчины, чем женщины (30% против 23%). На втором месте — внедорожник, на долю которого пришлось 25%. Этот вариант встречается чаще среди женщин, чем среди мужчин (29% против 19%). На третьем месте — кроссовер с долей 22%. Его чаще выбирают мужчины (24% против 20%).

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