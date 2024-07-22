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Подмоченная репутация: на вторичном рынке могут появиться машины-утопленники

Как обезопасить себя от покупки испорченного влагой автомобиля
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Из-за погодных аномалий на вторичном авторынке может появиться много машин, испорченных влагой, предупреждают эксперты. Покупка такого автомобиля может обернуться для нового владельца серьезными проблемами и внушительными расходами, отмечают специалисты техцентров. Как обезопасить себя от приобретения автомобиля с «подмоченной репутацией», разбирались «Известия».

«Утопленники» всплывают

Из-за весенних наводнений в Оренбургской, Курганской, Тюменской и Томской областях, а также в некоторых других регионах страны, и обильных «мегаливней», которые в прошлом месяце затопили улицы и подземные парковки во многих российских городах, под водой оказались сотни автомобилей.

машина
Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Машины-утопленники на рынке есть всегда, но спустя некоторое время после крупных природных катаклизмов их число заметно увеличивается. Восстанавливать такие автомобили сложно и дорого, поэтому от них стараются побыстрее избавиться, наведя легкий «марафет», — рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Он также напомнил о наводнении в ОАЭ в середине весны. Автомобили, которые оказались под водой на улицах Дубая и Шарджи, также с большой долей вероятности в скором времени попадут на наш рынок, считает эксперт.

— В первую очередь речь идет о моделях премиальных брендов. Именно Эмираты в последнее время стали основным поставщиком автомобильного «люкса». Путь уже известен: в Белоруссии такую машину «почистят-отмоют», проведут таможенное оформление (чаще всего на льготников) и привезут в Россию, — рассказал Антон Шапарин.

машина
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Вероятность нарваться на «утопленника» при покупке машины с пробегом существует, хотя доля таких автомобилей на рынке невелика, уточняет партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

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Трудности распознавания

Узнать, что автомобиль долгое время находился под водой, непросто, отмечают эксперты. Как правило, перед продажей ему стараются придать максимально товарный вид — проводят тщательную мойку кузова и химчистку салона.

В более простой ситуации находятся покупатели американских автомобилей, отмечает Антон Шапарин. Вся история машины из США обычно отображается в базе данных CarFax: по VIN-номеру в ней можно узнать, продавался ли автомобиль на аукционе, и даже увидеть его старые фотографии. Благодаря этому можно будет понять, тонула машина или нет.

мойка машины
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Впрочем, косметическим ремонтом полностью скрыть следы «водных процедур» достаточно сложно, подчеркивают специалисты техцентров. По словам директора департамента механического ремонта «Авилон KIA» Вадима Стрельбицкого, выдать «утопленника» может характерный запах в салоне.

— Если сиденья, обивка салона и ковровое покрытие на полу изношены или имеют неприятный запах сырости, плесени или затхлости, это может быть признаком того, что автомобиль был затоплен, — отметил он.

Впрочем, следы затопления нередко пытаются скрыть, «перешив» салон машины, особенно если она сильно пострадала от воды. Если интерьер автомобиля с пробегом выгладит как новый, это также должно насторожить потенциального покупателя, подчеркнул эксперт.

Гораздо проще распознать машину, которая «искупалась» в морской воде: соляные разводы убрать намного сложнее, отмечает мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин. При этом основную опасность что соленая, что пресная вода представляет для различных электронных блоков, которых в современном автомобиле много, уточняет эксперт.

машина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Попав в «электронику», вода, как правило, в ней и остается: высушить каждый блок просто невозможно. А проблемы с приборами обычно возникают не сразу: зачастую диагностика перед покупкой не выявляет сбоев. Однако через какое-то время, когда начинают проявляться запущенные влагой процессы окисления и коррозии, различные системы автомобиля начинают «глючить». Причем это происходит не одномоментно: сегодня перестала работать система мультимедиа, через месяц начались проблемы в работе мотора, еще через какое-то время пошли сбои в работе трансмиссии, — рассказал Сергей Шабунин «Известиям».

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А вот попадание воды в сам двигатель, коробку передач или мосты автомобиля особых проблем не представляет, подчеркнул эксперт. По его словам, достаточно просто слить образовавшуюся водно-масляную эмульсию и залить в агрегаты новую смазку. Однако этот способ работает только в том случае, если машину после «купания» не заводили, а сразу на эвакуаторе привезли в техцентр, уточнил механик.

колесо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Если после «водных процедур» машина какое-то время ездила своим ходом, то велика вероятность серьезного износа деталей двигателя и трансмиссии, которые работали в эмульсии, без нормальной смазки, — заявил Сергей Шабунин.

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Высокое напряжение

Утверждения, что для электромобилей «купание» сродни приговору, — не более чем стереотипы, уверен главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов. По его словам, автомобили на электротяге переносят вынужденные «водные процедуры» даже лучше, чем модели с традиционным ДВС.

— Прежде всего, у электрокара нет даже минимального риска получить гидроудар. Кроме того, не возникает необходимости менять масло в моторе или в коробке передач: их просто нет. Главный элемент электромобиля — батарея — находится в прочном и герметичном корпусе. Она настолько хорошо защищена от попадания влаги, что, даже если машина полностью будет скрыта под водой, в батарею не попадет ни капли, — заявил он «Известиям».

машина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Более уязвимыми Руслан Тарасов называет инвертор и электромотор. И если двигатель, в который попала влага, относительно несложно разобрать и просушить, то воздействие воды на инвертор, как правило, приводит к необходимости его замены. Также электрокарам, побывавшим под водой, присущи и проблемы, характерные для обычных автомобилей: плесень и гниение салона, сбои в электронных блоках, отмечает Руслан Тарасов.

Для потенциального покупателя «утонувшего» электромобиля основное преимущество состоит в том, что в случае каких-то проблем электрокар просто никуда не поедет — защитная автоматика не даст возможности даже завести машину.

— Поэтому недобросовестному продавцу будет гораздо сложнее скрыть от потенциального покупателя, что электромобиль пережил наводнение, — считает Руслан Тарасов.

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