Подмоченная репутация: на вторичном рынке могут появиться машины-утопленники

Из-за погодных аномалий на вторичном авторынке может появиться много машин, испорченных влагой, предупреждают эксперты. Покупка такого автомобиля может обернуться для нового владельца серьезными проблемами и внушительными расходами, отмечают специалисты техцентров. Как обезопасить себя от приобретения автомобиля с «подмоченной репутацией», разбирались «Известия».

«Утопленники» всплывают

Из-за весенних наводнений в Оренбургской, Курганской, Тюменской и Томской областях, а также в некоторых других регионах страны, и обильных «мегаливней», которые в прошлом месяце затопили улицы и подземные парковки во многих российских городах, под водой оказались сотни автомобилей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Машины-утопленники на рынке есть всегда, но спустя некоторое время после крупных природных катаклизмов их число заметно увеличивается. Восстанавливать такие автомобили сложно и дорого, поэтому от них стараются побыстрее избавиться, наведя легкий «марафет», — рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Он также напомнил о наводнении в ОАЭ в середине весны. Автомобили, которые оказались под водой на улицах Дубая и Шарджи, также с большой долей вероятности в скором времени попадут на наш рынок, считает эксперт.

— В первую очередь речь идет о моделях премиальных брендов. Именно Эмираты в последнее время стали основным поставщиком автомобильного «люкса». Путь уже известен: в Белоруссии такую машину «почистят-отмоют», проведут таможенное оформление (чаще всего на льготников) и привезут в Россию, — рассказал Антон Шапарин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Вероятность нарваться на «утопленника» при покупке машины с пробегом существует, хотя доля таких автомобилей на рынке невелика, уточняет партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Трудности распознавания

Узнать, что автомобиль долгое время находился под водой, непросто, отмечают эксперты. Как правило, перед продажей ему стараются придать максимально товарный вид — проводят тщательную мойку кузова и химчистку салона.

В более простой ситуации находятся покупатели американских автомобилей, отмечает Антон Шапарин. Вся история машины из США обычно отображается в базе данных CarFax: по VIN-номеру в ней можно узнать, продавался ли автомобиль на аукционе, и даже увидеть его старые фотографии. Благодаря этому можно будет понять, тонула машина или нет.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Впрочем, косметическим ремонтом полностью скрыть следы «водных процедур» достаточно сложно, подчеркивают специалисты техцентров. По словам директора департамента механического ремонта «Авилон KIA» Вадима Стрельбицкого, выдать «утопленника» может характерный запах в салоне.

— Если сиденья, обивка салона и ковровое покрытие на полу изношены или имеют неприятный запах сырости, плесени или затхлости, это может быть признаком того, что автомобиль был затоплен, — отметил он.

Впрочем, следы затопления нередко пытаются скрыть, «перешив» салон машины, особенно если она сильно пострадала от воды. Если интерьер автомобиля с пробегом выгладит как новый, это также должно насторожить потенциального покупателя, подчеркнул эксперт.

Гораздо проще распознать машину, которая «искупалась» в морской воде: соляные разводы убрать намного сложнее, отмечает мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин. При этом основную опасность что соленая, что пресная вода представляет для различных электронных блоков, которых в современном автомобиле много, уточняет эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Попав в «электронику», вода, как правило, в ней и остается: высушить каждый блок просто невозможно. А проблемы с приборами обычно возникают не сразу: зачастую диагностика перед покупкой не выявляет сбоев. Однако через какое-то время, когда начинают проявляться запущенные влагой процессы окисления и коррозии, различные системы автомобиля начинают «глючить». Причем это происходит не одномоментно: сегодня перестала работать система мультимедиа, через месяц начались проблемы в работе мотора, еще через какое-то время пошли сбои в работе трансмиссии, — рассказал Сергей Шабунин «Известиям».

А вот попадание воды в сам двигатель, коробку передач или мосты автомобиля особых проблем не представляет, подчеркнул эксперт. По его словам, достаточно просто слить образовавшуюся водно-масляную эмульсию и залить в агрегаты новую смазку. Однако этот способ работает только в том случае, если машину после «купания» не заводили, а сразу на эвакуаторе привезли в техцентр, уточнил механик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Если после «водных процедур» машина какое-то время ездила своим ходом, то велика вероятность серьезного износа деталей двигателя и трансмиссии, которые работали в эмульсии, без нормальной смазки, — заявил Сергей Шабунин.

Высокое напряжение

Утверждения, что для электромобилей «купание» сродни приговору, — не более чем стереотипы, уверен главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов. По его словам, автомобили на электротяге переносят вынужденные «водные процедуры» даже лучше, чем модели с традиционным ДВС.

— Прежде всего, у электрокара нет даже минимального риска получить гидроудар. Кроме того, не возникает необходимости менять масло в моторе или в коробке передач: их просто нет. Главный элемент электромобиля — батарея — находится в прочном и герметичном корпусе. Она настолько хорошо защищена от попадания влаги, что, даже если машина полностью будет скрыта под водой, в батарею не попадет ни капли, — заявил он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Более уязвимыми Руслан Тарасов называет инвертор и электромотор. И если двигатель, в который попала влага, относительно несложно разобрать и просушить, то воздействие воды на инвертор, как правило, приводит к необходимости его замены. Также электрокарам, побывавшим под водой, присущи и проблемы, характерные для обычных автомобилей: плесень и гниение салона, сбои в электронных блоках, отмечает Руслан Тарасов.

Для потенциального покупателя «утонувшего» электромобиля основное преимущество состоит в том, что в случае каких-то проблем электрокар просто никуда не поедет — защитная автоматика не даст возможности даже завести машину.