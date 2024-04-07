«Можно передвигаться только на лодках, других вариантов нет»

В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Ситуация с затоплением Орска и населенных пунктов вокруг него ухудшается — вода прибывает постоянно, в ряде поселков и части города можно передвигаться уже только на лодках, спасатели проводят масштабную эвакуацию жителей. При этом уровень воды в реке Урал еще не максимальный, пик ожидается только 10 апреля. Местные власти заявили, что паводковая ситуация развивается по наихудшему сценарию — сейчас в зоне затопления уже более 6,6 тыс. жилых домов. Как Оренбургская область справляется с последствиями техногенной катастрофы — в материале «Известий».

Масштабное затопление

Ситуация с затоплением территорий Оренбургской области после прорыва дамбы на реке Урал ухудшается, сообщили местные власти. В воскресенье, 7 апреля, уровень воды поднялся до критической отметки 856 см.

Уже затоплены центральные улицы Орска , передает корреспондент «Известий» с места событий. В зоне подтопления находятся поселки Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал и другие.

Ожидается, что уже 8 апреля основная волна паводка может дойти до Оренбурга. Мэр столицы региона Сергей Салмин назвал ситуацию критической.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти», — сказал он.

Причем это еще не максимальный показатель — пик паводка ожидается 10 апреля, сообщили в правительстве региона. Стабилизации ситуации в регионе ждут только после 20 апреля.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел поздним вечером 5 апреля, тогда в зону подтопления попало более 4 тыс. домов в самом городе и населенных пунктах возле него. А уже на следующий день сооружение не выдержало еще в одном месте, из-за чего ситуация еще больше осложнилась.

Сейчас продолжается эвакуация из самых пострадавших районов — более 6,6 тыс. жилых домов находятся в зоне затопления, сообщили 7 апреля в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

На видео, снятом с высоты, видно, что вода покрывает большие территории — дома, приусадебные участки и дороги. В некоторых поселках видны лишь крыши частных домов. Первые этажи зданий в Орске ушли под воду, местные жители и спасатели передвигаются по улицам на лодках.

«Автовокзал в центре Орска — еще вчера воды здесь не было, но как только рванула еще одна дамба в поселке Никель, она хлынула и сюда, — рассказал корреспондент. — Сейчас здесь можно передвигаться только на лодках, другого варианта просто нет. С поселком Никель нет вообще никакого сообщения».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

По информации источника «Известий», при наводнении пострадали 99 человек, 17 из них дети. Уже эвакуировано более 4 тыс. жителей, в том числе 885 детей.

Паводковая ситуация развивается по наихудшему сценарию, говорится в сообщении пресс-службы губернатора. Глава МЧС Александр Куренков уточнил, что наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе и микрорайоне Старый город в Советском районе Орска. По словам главы ведомства, глубина там достигает 2 м, спасательные лодки постоянно курсируют и перевозят людей с личными вещами.

7 апреля прошло заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По его итогам в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

«Для снижения наполняемости водохранилища мы постепенно увеличивали расход — с 90 кубометров в секунду до более чем 2 тыс., — рассказал замруководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров. — Как только приток снизился, сброс снизили до 1680 кубометров в секунду. Снижение сброса будет и далее, но не настолько резкое, как сегодня».

Общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может составить 21 млрд рублей — такую оценку дал замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин.

Эвакуация и спасение

Для эвакуированных жителей подтопленных районов развернуто 13 пунктов временного размещения, в них подготовлено 8087 мест, сообщили в аппарате губернатора. При необходимости в режиме готовности есть еще 33 ПВР, их вместимость составляет около 23,3 тыс. человек.

Все школы в зоне подтопления переведены на дистанционное обучение до особого распоряжения. Более 700 спасателей МЧС России в круглосуточном режиме помогают жителям города. Пациентов железнодорожной больницы эвакуировали в стационары горбольницы Орска.

Фото: ТАСС/МЧС России

Спасательные и экстренные службы продолжают осматривать частично или полностью затопленные населенные пункты и ищут пострадавших местных жителей. Неравнодушные люди объединяют свои усилия: на моторных лодках забирают домашний сельскохозяйственный скот и вылавливают кошек и собак, оставшихся в жилых домах. Волонтеры буквально на руках переносят женщин, детей и маломобильных людей.

Один из эвакуированных рассказал «Известиям», что в той части Орска, куда добралась вода, много людей всё еще ждут эвакуации, среди них есть пенсионеры и инвалиды. Оставаться в подтопленных домах не только опасно, но и не имеет смысла — там отключены электричество и газ.

Есть проблема и с питьевой водой. В региональном минздраве сообщили, что Роспотребнадзор выявил норовирус второго типа в анализах, взятых у 18 жителей Орска, которые ранее обратились в больницы. Состояние всех пациентов оценивается медиками как удовлетворительное. Именно норовирус является возбудителем острой кишечной инфекции и часто передается через воду.

Посоветовал пить только бутилированную воду или кипятить набранную из-под крана и мэр Оренбурга Сергей Салмин.

«Оренбург водоканал» сейчас работает в режиме паводка. В связи с этим производится обеззараживание воды хлором в концентрации 1 мг на литр, поэтому вода может иметь специфический запах. Это совершенно безопасно. Вода в кране питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением рекомендуем ее кипятить», — заявил он.

Приостановил работу и Орский нефтеперерабатывающий завод — «во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности», сообщила пресс-служба предприятия.

Фото: ТАСС/ Егор Алеев

Нарушения и халатность

По факту произошедшего СК уже возбудил уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 и ч. 1 ст. 293 УК РФ). Проверка показала, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, сообщала ранее пресс-служба региональной прокуратуры.

Построить дамбу в Орске решили в 2010 году — сметная стоимость объекта составила около 932 млн рублей. Но спустя пять лет были выявлены факты нарушения порядка расходования бюджетных средств при исполнении контракта.

Ростехнадзор в июне 2020 года выявил нарушения содержания дамбы — он выдал муниципалитету, на балансе которого находится объект, предписание из 38 замечаний и наложил административный штраф — 20 тыс. рублей. Судя по всему, ничего так и не было сделано — последнее предупреждение было выдано в феврале 2024 года.

Фото: РИА Новости

Паводок — непредсказуемый процесс как по скорости течения, так и по температуре и глубине, отметил в разговоре с «Известиями» бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

— Даже в привычно безопасных водоемах всегда есть риск повышения уровня воды, — сказал эксперт. — Последствия подъема воды — разрушение конструкций, мостов, ларьков и прочего. Кроме того, всё, что может плыть, может нанести травму людям. А обрыв сетей электропередачи — привести к замыканиям. Здания, где могли остаться люди, из-за воды могут разрушаться.

Если территорию уже затопило, по словам эксперта, не следует пытаться выбраться самостоятельно — человека может снести сильным течением. Необходимо подняться как можно выше, а если это многоэтажный дом, то на верхние этажи или крышу.

— Работа по паводкам достаточно хорошо налажена, и когда есть критический уровень воды, работает схема, по которой спасатели объезжают, оплывают, выискивают, опрашивают, подают сигналы жителям, которым нужна помощь, — пояснил Александр Гофштейн.

В такой ситуации при себе необходимо всегда иметь транспортабельную герметичную упаковку, в которую можно сложить все важные вещи, добавил он.

Специалисты приступят к восстановлению социально-экономического потенциала зоны затопления после того, как ЧП удастся взять под контроль, рассказал «Известиям» бывший спасатель Никита Харцев.

Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров

— Работы делятся на две группы, — уточнил эксперт. — В первой специалисты проводят восстановление коммуникаций: электричества, водоснабжения и так далее. Восстановление работы больниц, промышленных объектов и торговых точек.

Вторая группа работ, по его словам, более масштабная и ведется под контролем профильных ведомств и руководителей региона — это восстановление или строительство зданий в населенных пунктах, пополнение запасов на случай ЧП, а также ремонт, восстановление или закупка техники.