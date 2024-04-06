Отложили на потоп: кто виноват в прорыве дамбы в Орске

Прорыв дамбы в Орске, который привел к масштабному затоплению, мог произойти из-за того, что сооружение не содержалось надлежащим образом, следует из сообщения прокуратуры Оренбургской области. Так ли это, предстоит выяснить в ходе расследования возбужденного уголовного дела. Из открытых источников, в частности портала госзакупок, следует, что с 2021 года местные власти более чем на треть сократили ежегодные расходы на эксплуатацию дамбы. При этом проверки Ростехнадзора выявляли нарушения содержания сооружения, однако информации о том, что они были исправлены, нет. Всё это может расширить круг лиц, которых в итоге привлекут к ответственности за случившееся, полагают юристы. О том, кто может быть виноват в бедствии в Оренбургской области и как идет борьба со стихией, — в материале «Известий».

«Проснулись ночью — подвал полностью затоплен…»

Затопленные до окон дома и бурлящие потоки воды на улицах — так к утру 6 апреля выглядели самые близкие к реке Урал районы Орска , где накануне ночью прорвало дамбу. Кое-где передвигаться можно было только на лодках, а по многим другим дорогам проехать могли только большегрузы. Да и то не все, убедился корреспондент «Известий», побывавший на месте ЧП.

— По затопленной дороге в направлении Старого города в Орске машины еще ездят, с этого участка до центра километра три, — рассказал он. — А дальше всё — ни проехать, ни пройти.

Утром 6 апреля уровень воды повысился настолько, что передвигаться без помощи спецтехники стало почти невозможно, сообщили в МЧС. Вода в старую часть Орска, где расположен в основном частный сектор, продолжала прибывать всю ночь и в течение дня. Эвакуация людей здесь началась еще вечером накануне — до того, как дамбу прорвало.

— Ничто не предвещало беды, когда 5 апреля, ближе к вечеру, по нашей улице начала ездить полиция с мигалками, — рассказала «Известиям» жительница Орска Дарья Читаева. — Они по громкоговорителю сообщали об эвакуации и сборе вещей.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В тот момент далеко не все жители захотели уехать, многие предпочитали оставаться в домах. Так поступили и родители Дарьи — они отправили дочерей к родственникам, а сами остались дома в надежде, что вода до них не дойдет (семья жила на втором этаже). И приютили две соседние семьи, которые жили этажом ниже.

Но ночью ситуация резко ухудшилась.

— Родители проснулись от того, что услышали какой-то звук, — рассказала Дарья. — Отец спустился вниз и увидел, что подвал дома полностью затопило. Они срочно начали собирать вещи, а во дворе была подготовлена лодка. И они на этой лодке доплыли до ближайших спасателей МЧС. Те их перевезли в безопасное место.

По словам девушки, вода в доме «набралась за 10 минут, весь первый этаж затопило». Дарья отметила: многие орчане в этот день пытались хоть как-то помочь друг другу.

— Я очень благодарна нашим таксистам, которые совершенно бесплатно работали ночью и отвозили людей в безопасные места, к родственникам, — сказала она.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В субботу затопленные частные дома продолжали обходить спасатели — в специальном непромокаемом снаряжении, по колено в воде, они с трудом пробирались к домам, чтобы посмотреть, нет ли там жителей. Многие из тех, кто ранее отказывался эвакуироваться, сами обратились за помощью и просили вывезти их в безопасную зону, сообщили в МЧС.

Людей, которые не могли передвигаться самостоятельно, выносили буквально на руках. Так, сотрудник полиции Руслан Умаргалеев рассказал «Известиям», как на своей спине вытащил из затопленного дома инвалида.

— В пятницу в 18:30 был объявлен сбор личного состава, мы поехали эвакуировать людей, — вспоминает полицейский. — В одном из домов мы обнаружили инвалида, он не мог самостоятельно передвигаться. Все подходы к его дому и дворовые постройки были затоплены. Из этого дома мы спасли еще его мать, также инвалида, и брата.

Кроме людей спасатели на лодках, вездеходах и машинах высокой проходимости эвакуировали из города оставшихся там животных. МЧС показало кадры, как спасатель на лодке вывозит из затопленного города перепуганную на смерть собаку.

В пунктах временного размещения Оренбуржья находятся 283 человека, привели данные по состоянию на вечер 6 апреля в МЧС. В каждом ПВР работают психологи. Эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок. Подтопленными остаются 2450 домов и 3185 придомовых территорий, отметили в ведомстве.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

После проведенной прокуратурой проверки по факту прорыва дамбы следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям — о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ).

«В ходе проверки установлено, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, в связи с чем 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы », — сообщили 6 апреля в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.

Почему не выдержала дамба

Строить дамбу в Орске власти решили в 2010 году — именно тогда было подписано постановление о выделении денег на этот проект. Сметная стоимость объекта, согласно документу, — почти 932 млн рублей. «Дамба должна защищать город с двух сторон и навсегда решить проблему угрозы подтопления во время паводков», — говорил занимавший тогда пост главы Орска Виктор Франц.

Заказчиком проекта выступило ГУП «Облжилкомхоз», генподрядчиком — компания «Спецстрой-3» из Новотроицка Оренбургской области. Проект разработала компания «Южуралфундаментпроект» (закрылась в 2019 году). Главным инженером проекта была Любовь Баева, после ввода дамбы в эксплуатацию она даже получила муниципальную награду «За добросовестную службу» II степени.

В 2014 году Федеральная служба финансового надзора выявила факт нарушения порядка расходования бюджетных средств при исполнении контракта и выдала предписание обеспечить возврат подрядчиком «необоснованно израсходованных денежных средств».

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Предписание было основано на проведенной в ходе проверки экспертизе, которая установила, что 51,2 млн рублей потрачено необоснованно: получалось, что заказчик оплатил подрядчику работы, которые в реальности не выполнялись.

«Облжилкомхоз» не согласился и оспорил предписание службы. Суды встали на сторону заказчика и признали предписание Финнадзора незаконным.

Ростехнадзор в июне 2020-го выявил нарушения при содержании дамбы — он выдал муниципалитету, на балансе которого находится объект, предписание из 38 замечаний и наложил административный штраф — 20 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Устранить замечания собственник должен был до 2022 года, однако в связи с действующим мораторием на проверки осталось невыясненным, выполнили ли чиновники требования ведомства.

После этого Ростехнадзор направлял в адрес администрации Орска еще несколько предостережений, последнее — в феврале 2024-го.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В декабре 2023 года городская администрация заключила с муниципальным предприятием «Спецавтотехуправление» контракт на эксплуатацию и содержание дамбы до конца 2024 года, следует из данных портала госзакупок. Сумма контракта — 1,6 млн рублей. Заявка этого предприятия стала единственной при выборе поставщика.

Эта сумма оказалась больше, чем годом ранее (тогда на эти цели было выделено 1,5 млн рублей), но значительно меньше, чем в 2020-м и в предыдущие годы — тогда на эксплуатацию дамбы тратили порядка 2,6–2,7 млн в год, следует из информации на сайте госзакупок.

В январе 2024 года Ростехнадзор направил в администрацию Орска письмо с просьбой пояснить, как ведутся работы по подготовке к паводку. На что 12 марта чиновники сообщили, что «в паводковый период проводятся визуальные наблюдения ГТС». Ответ надзорное ведомство не удовлетворил, и в администрацию 2 апреля — буквально за несколько дней до прорыва — было направлено повторное письмо.

В нем у чиновников потребовали представить конкретные данные о состоянии дамбы накануне паводка. Ответить на это требование администрация должна была в срок до 8 апреля, но 5 апреля оказалось, что отвечать поздно. Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии.

Дамба, согласно проектной документации, рассчитана на уровень воды в реке Урал в 5,5 м. В настоящее время этот показатель находится на отметке 9,6 м. Такая паводковая ситуация бывает раз в сто лет, подчеркивают специалисты.

Пункт временного размещения для жителей из подтопленных районов Орска в Оренбургской области Фото: ТАСС/Егор Алеев

Сергей Комаров, директор компании-подрядчика, занимавшейся строительством дамбы в 2011–2013 годах, заявил «Известиям», что «построил дамбу 12 лет назад», и отказался комментировать ситуацию с прорывом.

Внезапный подъем

6 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел в Орске заседание комиссии по ЧС. Он дал чиновникам поручение обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. Все ПВР, отметил глава региона, должны быть оборудованы всем необходимым для проживания. Также было принято решение вдвое увеличить выплаты пострадавшим от паводка.

По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей. 6 апреля Ил-76 со 175 специалистами отряда «Центроспас», а также курсантами и офицерами Уральского института ГПС МЧС прибыл в Орск. Спасатели усилят группировку в наиболее сложных районах. С собой они привезли плавсредства, технику высокой проходимости, спецоборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты.

По последним данным, на месте ликвидации последствий паводка в Орске работают 540 человек, 146 единиц техники, в том числе высокопроходимой, более 70 плавсредств и 13 беспилотных аппаратов для мониторинга обстановки.

В этом году половодье само «проверяет» гидротехнические сооружения на наличие проектных ошибок, сказал «Известиям» доктор технических наук, гидролог Михаил Болгов.

Место прорыва дамбы в Орске Фото: ТАСС/Егор Алеев

— За те годы, когда здесь не было высоких вод, ошибки, вероятно, накопились, — говорит эксперт. — Такая вот проверка «естественным путем».

Пока в уголовном деле, возбужденном по факту прорыва дамбы, нет подозреваемых, но со временем к ответственности могут привлечь гендиректора и главного инженера прорвавшейся дамбы, а также представителей собственника, полагает адвокат Игорь Бушманов.

— Кроме того, по статье о халатности могут привлечь сотрудников контролирующих и надзорных органов , — добавил адвокат.

По его мнению, ЧП с прорывом дамбы могло произойти из-за ненадлежащего исполнения заинтересованными лицами и ведомствами должностных обязанностей. И «только максимально въедливая реакция прокуратуры и следствия в отношении всего круга сопричастных» поможет предотвратить повторение таких трагедий, резюмировал эксперт.