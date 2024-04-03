 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Фонд «Защитники Отечества» обработал 910 тыс. обращений за 10 месяцев
Мир
СМИ сообщили о намерении НАТО создать фонд в $100 млрд для закупок оружия Киеву
Мир
В ООН осудили атаки на гражданскую инфраструктуру
Культура
Кустурица заявил Путину о намерении экранизировать повесть Толстого «Казаки»
Общество
Адвокат Блиновской сообщила о ее готовности подписать соглашение с ФНС
Спорт
«Локомотив» одержал победу над «Трактором» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
Мир
В Великобритании прекратили продажу кокосового молока из-за жестокого обращения с обезьянами
Происшествия
Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве пенсионерки ради квартиры
Происшествия
В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали не менее 15 человек
Происшествия
В Подмосковье затопило парк львов «Земля прайда»
Общество
Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК
Мир
Небензя заявил о решительном осуждении Россией ударов Израиля по Сирии
Мир
В Пентагоне заявили об отсутствии осведомленности о планах Израиля ударить по Дамаску
Мир
СМИ сообщили о подготовке финского города Ивало к войне с Россией
Мир
Блинкен указал на риск прямого конфликта с РФ из-за отправки войск США на Украину
Происшествия
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
/

Заливная дуга: как будет развиваться половодье в России

Ситуация с подтоплениями может осложниться в 23 субъектах
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России начался сезон половодья: паводки уже зафиксированы в 26 регионах, сообщили в МЧС. Особенно сложная ситуация в Алтайском крае, где в зоне подтопления оказались почти 500 домов и более тысячи приусадебных участков. Кроме того, режим повышенной готовности объявили в Оренбургской области. В ближайшие дни ситуация может осложниться, предостерегли в Министерстве чрезвычайных ситуаций. В Гидрометцентре подтверждают: многие реки еще только вскрываются ото льда. Эксперты призвали людей, чьи дома оказались в зоне подтопления, не пытаться выбраться самостоятельно, а ждать помощи спасателей.

Регионы в воде

В МЧС России зафиксировали подтопления в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Наиболее сложная обстановка, по данным ведомства, сложилась в Алтайском крае — там введен региональный режим ЧС. В этом регионе вода зашла в более 400 жилых домов, затоплены свыше тысячи приусадебных участков, семь участков дорог и мост, сообщил источник «Известий».

Спасатели обходят дворовые территории и буквально на руках выносят людей выносят людей и животных на руках. Для психологической помощи в регионе запустили «горячую линию». Развернуты пункты временного размещения, сейчас там находятся 68 человек, из них 19 детей. По данным «Известий», за медицинской помощью обратились не менее семи человек.

мчс учения
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Режим повышенной готовности из-за паводков введен в Оренбургской области. В зоне риска — более 250 населенных пунктов. В те районы и городские округа, где в ближайшее время возможны подтопления, уже завезли запас продуктов, воды и медикаментов.

В готовности резерв техники, в том числе транспорт высокой проходимости, и пункты временного размещения. Обстановка отслеживается с помощью беспилотников. На местах работают оперативные группы. С коллегами из соседнего Казахстана организовано непрерывное взаимодействие, — заверили в МЧС.

Весенний прилив: каким регионам грозит аномальное половодье
Высота снега в Центральной России превысила норму на треть

В Подмосковье весенние воды затопили парк львов «Земля прайда».

— Из-за большого количества снега этой зимой и резкого потепления, наш парк затопила рядом находящаяся река. Вода практически везде, мы не можем принять посетителей, — указано на сайте парка. Там отмечается, что животные в безопасности.

Спасатели и местные службы ежедневно мониторят паводковую обстановку, помогают жителям подтопленной местности эвакуироваться, откачивают воду из помещений, расчищают системы водоотведения и ливневых стоков, возводят защитные дамбы, взрывают лед и организуют переправы, заверили в МЧС.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Половодье по плану

В ведомстве предостерегают: ситуация с весенним половодьем может осложниться в 23 субъектах. В зоне риска свыше 640 жилых домов, более 2590 приусадебных участков, 26 мостов и 13 участков автодорог.

Половодье — характерное явление для весеннего периода, когда тает снег. А паводком называют резкий подъем уровня воды, напомнили в МЧС. Половодье крайне редко обходится без подтоплений, добавил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Однако в этом году снег тает не так бурно, — подчеркнул он.

До конца недели, по его словам, быстрое повышение уровня воды возможно в Курганской области, где температура будет выше нормы.

— Опасность заключается в том, что когда приходит циклон, повышение температуры воздуха может сопровождаться дождями. Теплый дождь гораздо быстрее разрушает снежный покров, чем теплый воздух, — рассказал Роман Вильфанд. — Тогда возникает то, что называется «дружной весной», когда дружба тепла с осадками приводит к быстрому повышению уровня воды.

Сейчас, по его словам, ситуация в центре европейской части страны развивается «умеренно спокойно».

паводки
Фото: РИА Новости/Маргарита Матвеенкова

— Однако основные события на Волге происходят обычно в середине апреля, — предостерег он.

Росгидромет прогнозировал, что в этом году на большинстве рек европейской части страны максимальные уровни весеннего половодья ожидаются выше среднемноголетних значений, поскольку зима выжалась снежной. Исходя из этих данных, Волжско-Камский каскад подготовили к приему значительного объема воды, сообщил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.

На длинном паводке: центр России затопило сильнее других регионов
Подъем уровня рек в Сибири остановился благодаря похолоданию

Однако в обновленном прогнозе максимальный объем воды, который должен поступить в Волжско-Камский каскад, на десять кубических километров меньше, чем ожидалось. Поэтому сброс воды решено тоже сократить.

По данным Росгидромета, суммарно водохранилища Волги и Камы во втором квартале этого года могут пополниться на 154-184 куб. км воды при норме в 159 куб. км.

Рост уровня воды до опасных отметок прогнозируется в ближайшее время в Московской области и Алтайском крае, добавил Роман Вильфанд. В Башкирии 3-8 апреля ожидается вскрытие горной бурной реки Белая.

Что делать в период половодья

Период половодья, а значит и подтоплений, может продлиться до начала мая с несколькими пиками, добавил Роман Вильфанд.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать правила поведения для этого периода, напомнил «Известиям» бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, альпинист и заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

мчс паводки учения
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Есть пословица «Не зная броду, не лезь в воду». Паводок — непредсказуемая вещь по скорости течения, температуре, глубине. И даже если водоем вам хорошо знаком, в воду ни под каким предлогом лезть не стоит, — предостерег он.

Повышение уровня воды часто приводит к разрушению строений, дорог, мостов, обратил внимание специалист.

— От всего этого могут плыть обломки, способные травмировать, — сказал Александр Гофштейн.

Ветер с моря сдул: Приморье ждет очередная волна паводков
Уровень воды в местных реках может подняться на два метра, предупреждают метеорологи

Также под напором воды могут обрушиться опоры линий электропередачи, что чревато замыканием. Кроме того, поток порой способен разрушить и здание, поэтому находиться на нижних этажах опасно.

Если уже затопило, то надо думать о том, как выбираться. Прежде всего, не следует бросаться на подручных плавсредствах в эту страшную воду с большим течением, — отметил эксперт.

Нужно подняться как можно выше: на второй-третий этаж, чердак или на крышу и ожидать спасателей.

Эта работа достаточно хорошо налажена. Когда есть критический уровень воды, то спасатели на специальных плавсредствах своих объезжают и эвакуируют жителей, нуждающихся в помощи, — заверил Александр Гофштейн.

паводки
Фото: РИА Новости/Игорь Катаев

Немного сложнее, по его словам, обстоит ситуация со спасением домашних питомцев.

— Когда это кошки или собаки, то все просто. А вот если это свиньи, овцы, козы, коровы, то ситуация может очень сложной. Если не удастся доставить их на возвышенность, приготовьтесь к тому, что они погибнут, а гибнущие животные ведет себя непредсказуемо, — подчеркнул эксперт.

Погибшие животные в воде могут стать и источником бактериального загрязнения, напомнил он.

В период половодья Александр Гофштейн посоветовал жителям территорий, где оно ожидается, приготовить все необходимое на первое время — документы, деньги, лекарства — и хранить это в герметичной упаковке. Также желательно подготовить запас сухой одежды, одеяла, запас продуктов и чистой воды.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир