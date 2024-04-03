Заливная дуга: как будет развиваться половодье в России
В России начался сезон половодья: паводки уже зафиксированы в 26 регионах, сообщили в МЧС. Особенно сложная ситуация в Алтайском крае, где в зоне подтопления оказались почти 500 домов и более тысячи приусадебных участков. Кроме того, режим повышенной готовности объявили в Оренбургской области. В ближайшие дни ситуация может осложниться, предостерегли в Министерстве чрезвычайных ситуаций. В Гидрометцентре подтверждают: многие реки еще только вскрываются ото льда. Эксперты призвали людей, чьи дома оказались в зоне подтопления, не пытаться выбраться самостоятельно, а ждать помощи спасателей.
Регионы в воде
В МЧС России зафиксировали подтопления в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
Наиболее сложная обстановка, по данным ведомства, сложилась в Алтайском крае — там введен региональный режим ЧС. В этом регионе вода зашла в более 400 жилых домов, затоплены свыше тысячи приусадебных участков, семь участков дорог и мост, сообщил источник «Известий».
Спасатели обходят дворовые территории и буквально на руках выносят людей выносят людей и животных на руках. Для психологической помощи в регионе запустили «горячую линию». Развернуты пункты временного размещения, сейчас там находятся 68 человек, из них 19 детей. По данным «Известий», за медицинской помощью обратились не менее семи человек.
Режим повышенной готовности из-за паводков введен в Оренбургской области. В зоне риска — более 250 населенных пунктов. В те районы и городские округа, где в ближайшее время возможны подтопления, уже завезли запас продуктов, воды и медикаментов.
— В готовности резерв техники, в том числе транспорт высокой проходимости, и пункты временного размещения. Обстановка отслеживается с помощью беспилотников. На местах работают оперативные группы. С коллегами из соседнего Казахстана организовано непрерывное взаимодействие, — заверили в МЧС.
В Подмосковье весенние воды затопили парк львов «Земля прайда».
— Из-за большого количества снега этой зимой и резкого потепления, наш парк затопила рядом находящаяся река. Вода практически везде, мы не можем принять посетителей, — указано на сайте парка. Там отмечается, что животные в безопасности.
Спасатели и местные службы ежедневно мониторят паводковую обстановку, помогают жителям подтопленной местности эвакуироваться, откачивают воду из помещений, расчищают системы водоотведения и ливневых стоков, возводят защитные дамбы, взрывают лед и организуют переправы, заверили в МЧС.
Половодье по плану
В ведомстве предостерегают: ситуация с весенним половодьем может осложниться в 23 субъектах. В зоне риска свыше 640 жилых домов, более 2590 приусадебных участков, 26 мостов и 13 участков автодорог.
Половодье — характерное явление для весеннего периода, когда тает снег. А паводком называют резкий подъем уровня воды, напомнили в МЧС. Половодье крайне редко обходится без подтоплений, добавил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Однако в этом году снег тает не так бурно, — подчеркнул он.
До конца недели, по его словам, быстрое повышение уровня воды возможно в Курганской области, где температура будет выше нормы.
— Опасность заключается в том, что когда приходит циклон, повышение температуры воздуха может сопровождаться дождями. Теплый дождь гораздо быстрее разрушает снежный покров, чем теплый воздух, — рассказал Роман Вильфанд. — Тогда возникает то, что называется «дружной весной», когда дружба тепла с осадками приводит к быстрому повышению уровня воды.
Сейчас, по его словам, ситуация в центре европейской части страны развивается «умеренно спокойно».
— Однако основные события на Волге происходят обычно в середине апреля, — предостерег он.
Росгидромет прогнозировал, что в этом году на большинстве рек европейской части страны максимальные уровни весеннего половодья ожидаются выше среднемноголетних значений, поскольку зима выжалась снежной. Исходя из этих данных, Волжско-Камский каскад подготовили к приему значительного объема воды, сообщил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.
Однако в обновленном прогнозе максимальный объем воды, который должен поступить в Волжско-Камский каскад, на десять кубических километров меньше, чем ожидалось. Поэтому сброс воды решено тоже сократить.
По данным Росгидромета, суммарно водохранилища Волги и Камы во втором квартале этого года могут пополниться на 154-184 куб. км воды при норме в 159 куб. км.
Рост уровня воды до опасных отметок прогнозируется в ближайшее время в Московской области и Алтайском крае, добавил Роман Вильфанд. В Башкирии 3-8 апреля ожидается вскрытие горной бурной реки Белая.
Что делать в период половодья
Период половодья, а значит и подтоплений, может продлиться до начала мая с несколькими пиками, добавил Роман Вильфанд.
Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать правила поведения для этого периода, напомнил «Известиям» бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, альпинист и заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.
— Есть пословица «Не зная броду, не лезь в воду». Паводок — непредсказуемая вещь по скорости течения, температуре, глубине. И даже если водоем вам хорошо знаком, в воду ни под каким предлогом лезть не стоит, — предостерег он.
Повышение уровня воды часто приводит к разрушению строений, дорог, мостов, обратил внимание специалист.
— От всего этого могут плыть обломки, способные травмировать, — сказал Александр Гофштейн.
Также под напором воды могут обрушиться опоры линий электропередачи, что чревато замыканием. Кроме того, поток порой способен разрушить и здание, поэтому находиться на нижних этажах опасно.
— Если уже затопило, то надо думать о том, как выбираться. Прежде всего, не следует бросаться на подручных плавсредствах в эту страшную воду с большим течением, — отметил эксперт.
Нужно подняться как можно выше: на второй-третий этаж, чердак или на крышу и ожидать спасателей.
— Эта работа достаточно хорошо налажена. Когда есть критический уровень воды, то спасатели на специальных плавсредствах своих объезжают и эвакуируют жителей, нуждающихся в помощи, — заверил Александр Гофштейн.
Немного сложнее, по его словам, обстоит ситуация со спасением домашних питомцев.
— Когда это кошки или собаки, то все просто. А вот если это свиньи, овцы, козы, коровы, то ситуация может очень сложной. Если не удастся доставить их на возвышенность, приготовьтесь к тому, что они погибнут, а гибнущие животные ведет себя непредсказуемо, — подчеркнул эксперт.
Погибшие животные в воде могут стать и источником бактериального загрязнения, напомнил он.
В период половодья Александр Гофштейн посоветовал жителям территорий, где оно ожидается, приготовить все необходимое на первое время — документы, деньги, лекарства — и хранить это в герметичной упаковке. Также желательно подготовить запас сухой одежды, одеяла, запас продуктов и чистой воды.