Заливная дуга: как будет развиваться половодье в России

В России начался сезон половодья: паводки уже зафиксированы в 26 регионах, сообщили в МЧС. Особенно сложная ситуация в Алтайском крае, где в зоне подтопления оказались почти 500 домов и более тысячи приусадебных участков. Кроме того, режим повышенной готовности объявили в Оренбургской области. В ближайшие дни ситуация может осложниться , предостерегли в Министерстве чрезвычайных ситуаций. В Гидрометцентре подтверждают: многие реки еще только вскрываются ото льда. Эксперты призвали людей, чьи дома оказались в зоне подтопления, не пытаться выбраться самостоятельно, а ждать помощи спасателей.

Регионы в воде

В МЧС России зафиксировали подтопления в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Наиболее сложная обстановка, по данным ведомства, сложилась в Алтайском крае — там введен региональный режим ЧС. В этом регионе вода зашла в более 400 жилых домов, затоплены свыше тысячи приусадебных участков , семь участков дорог и мост, сообщил источник «Известий».

Спасатели обходят дворовые территории и буквально на руках выносят людей выносят людей и животных на руках. Для психологической помощи в регионе запустили «горячую линию». Развернуты пункты временного размещения, сейчас там находятся 68 человек, из них 19 детей. По данным «Известий», за медицинской помощью обратились не менее семи человек.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Режим повышенной готовности из-за паводков введен в Оренбургской области. В зоне риска — более 250 населенных пунктов . В те районы и городские округа, где в ближайшее время возможны подтопления, уже завезли запас продуктов, воды и медикаментов.

— В готовности резерв техники, в том числе транспорт высокой проходимости, и пункты временного размещения. Обстановка отслеживается с помощью беспилотников. На местах работают оперативные группы. С коллегами из соседнего Казахстана организовано непрерывное взаимодействие, — заверили в МЧС.

В Подмосковье весенние воды затопили парк львов «Земля прайда».

— Из-за большого количества снега этой зимой и резкого потепления, наш парк затопила рядом находящаяся река. Вода практически везде, мы не можем принять посетителей, — указано на сайте парка. Там отмечается, что животные в безопасности.

Спасатели и местные службы ежедневно мониторят паводковую обстановку, помогают жителям подтопленной местности эвакуироваться, откачивают воду из помещений, расчищают системы водоотведения и ливневых стоков, возводят защитные дамбы, взрывают лед и организуют переправы, заверили в МЧС.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Половодье по плану

В ведомстве предостерегают: ситуация с весенним половодьем может осложниться в 23 субъектах. В зоне риска свыше 640 жилых домов, более 2590 приусадебных участков, 26 мостов и 13 участков автодорог.

Половодье — характерное явление для весеннего периода, когда тает снег. А паводком называют резкий подъем уровня воды, напомнили в МЧС. Половодье крайне редко обходится без подтоплений, добавил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Однако в этом году снег тает не так бурно, — подчеркнул он.

До конца недели, по его словам, быстрое повышение уровня воды возможно в Курганской области, где температура будет выше нормы.

— Опасность заключается в том, что когда приходит циклон, повышение температуры воздуха может сопровождаться дождями. Теплый дождь гораздо быстрее разрушает снежный покров, чем теплый воздух , — рассказал Роман Вильфанд. — Тогда возникает то, что называется «дружной весной», когда дружба тепла с осадками приводит к быстрому повышению уровня воды.

Сейчас, по его словам, ситуация в центре европейской части страны развивается «умеренно спокойно».

Фото: РИА Новости/Маргарита Матвеенкова

— Однако основные события на Волге происходят обычно в середине апреля , — предостерег он.

Росгидромет прогнозировал, что в этом году на большинстве рек европейской части страны максимальные уровни весеннего половодья ожидаются выше среднемноголетних значений, поскольку зима выжалась снежной . Исходя из этих данных, Волжско-Камский каскад подготовили к приему значительного объема воды, сообщил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.

Однако в обновленном прогнозе максимальный объем воды, который должен поступить в Волжско-Камский каскад, на десять кубических километров меньше, чем ожидалось. Поэтому сброс воды решено тоже сократить.

По данным Росгидромета, суммарно водохранилища Волги и Камы во втором квартале этого года могут пополниться на 154-184 куб. км воды при норме в 159 куб. км.

Рост уровня воды до опасных отметок прогнозируется в ближайшее время в Московской области и Алтайском крае , добавил Роман Вильфанд. В Башкирии 3-8 апреля ожидается вскрытие горной бурной реки Белая.

Что делать в период половодья

Период половодья, а значит и подтоплений, может продлиться до начала мая с несколькими пиками, добавил Роман Вильфанд.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать правила поведения для этого периода, напомнил «Известиям» бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, альпинист и заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Есть пословица «Не зная броду, не лезь в воду». Паводок — непредсказуемая вещь по скорости течения, температуре, глубине. И даже если водоем вам хорошо знаком, в воду ни под каким предлогом лезть не стоит, — предостерег он.

Повышение уровня воды часто приводит к разрушению строений, дорог, мостов, обратил внимание специалист.

— От всего этого могут плыть обломки, способные травмировать, — сказал Александр Гофштейн.

Также под напором воды могут обрушиться опоры линий электропередачи, что чревато замыканием. Кроме того, поток порой способен разрушить и здание , поэтому находиться на нижних этажах опасно.

— Если уже затопило, то надо думать о том, как выбираться. Прежде всего, не следует бросаться на подручных плавсредствах в эту страшную воду с большим течением, — отметил эксперт.

Нужно подняться как можно выше: н а второй-третий этаж, чердак или на крышу и ожидать спасателей.

— Эта работа достаточно хорошо налажена. Когда есть критический уровень воды, то спасатели на специальных плавсредствах своих объезжают и эвакуируют жителей, нуждающихся в помощи , — заверил Александр Гофштейн.

Фото: РИА Новости/Игорь Катаев

Немного сложнее, по его словам, обстоит ситуация со спасением домашних питомцев.

— Когда это кошки или собаки, то все просто. А вот если это свиньи, овцы, козы, коровы, то ситуация может очень сложной. Если не удастся доставить их на возвышенность, приготовьтесь к тому, что они погибнут, а гибнущие животные ведет себя непредсказуемо , — подчеркнул эксперт.

Погибшие животные в воде могут стать и источником бактериального загрязнения , напомнил он.