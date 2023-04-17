На длинном паводке: центр России затопило сильнее других регионов

Подтопленными из-за половодья и весенних паводков остаются 17 российских регионов, сообщили «Известиям» в МЧС. Наиболее сложная обстановка в субъектах Центрального федерального округа: в Брянской, Владимирской, Рязанской и Тверской областях. По прогнозам экспертов, повышение уровня воды ожидается на юге и северо-западе страны, а также на Дальнем Востоке и в Сибири. Но в МЧС уверены, что нынешний сезон половодья пройдет в пределах обычных показателей. Сохранить ситуацию под контролем помогает похолодание за Уралом и в Поволжье, остановившее подъем воды в этих регионах, рассказали синоптики.

Неблагоприятный прогноз

Наиболее сложная обстановка из-за весеннего половодья сохраняется в Центральном федеральном округе, сообщили «Известиям» в МЧС. Больше всего пострадали Брянская, Владимирская, Рязанская и Тверская области. По неблагоприятному сценарию может пойти половодье на реках Лене, Колыме, Уссури, Ангаре, Печоре, Сухоне, Северной Двине, предупреждает ведомство.

— Остаются подтопленными 29 низководных мостов, 31 участок автомобильных дорог и 973 приусадебных участка, — добавили в ведомстве.

Сейчас подъем воды фиксируется в 61 муниципальном образовании в 17 регионах страны — помимо перечисленных, это Башкирия, Удмуртия, Алтайский край, Московская, Нижегородская, Оренбургская области и ряд других.

На Брянщине вода зашла как минимум в 117 жилых домов, рассказали «Известиям» в ГУ МЧС России по Брянской области. Но там пока не назвали число эвакуированных и пострадавших — его должны определить комиссии при органах местного самоуправления.

Спасатели МЧС во время патрулирования затопленных территорий в Брянской области Фото: ТАСС/МЧС РФ

— Для перевозки людей на затопленных участках привлекли девять единиц высокопроходимой техники, в том числе плавающий гусеничный транспортер и 16 лодок, — рассказали в региональном МЧС.

В Рязанской области организованы четыре лодочные переправы. В этом субъекте, по словам собеседника «Известий» в местном МЧС, эвакуация населения не потребовалась.



— Движение транспорта по мостам прекращено, установлены ограждения и запрещающие знаки, — сообщил он.

Оперативные группы спасателей следят за ситуацией, используя беспилотные летательные аппараты, а информация с датчиков на гидротехнических сооружениях в режиме онлайн поступает в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по области, отметили в рязанском МЧС.

В рамках нормы

Мониторинг ситуации ведется не только с помощью БПЛА, но и космических аппаратов, сообщили «Известиям» в федеральном МЧС. А для прогноза специалисты службы анализируют гидрометеорологические параметры: температуру, толщину льда, уровень воды, высоту снежного покрова, влагозапасы в нем. На основе этих данных составляется среднесрочный и краткосрочный прогнозы развития ситуации.

— В целом прохождение весеннего половодья в субъектах России ожидается в пределах среднемноголетних показателей, — полагают в МЧС.

На этой неделе прогнозируется разрушение ледяного покрова реки Камы в Пермском крае, а также рек Вычегды и Северной Двины в Архангельской области , сообщила пресс-служба Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС. Заторы могут сформироваться у населенных пунктов Красноборск и Орлецы в Архангельской области.

Затопления в Новгородской области Фото: ГУ МЧС России по Новгородской области

Пик половодья в ближайшие дни ожидается в Новгородской области: уровень воды реки Волхов и ее притоков поднимется до опасных отметок, соответственно, возрастет и площадь затопления.

«В азиатской части страны вскроются реки южной половины Сахалинской области, Оби в районе Новосибирска. Лед начнет разрушаться на Зее, Шилке, Аргуни и Иртыше», — говорится в прогнозе НИИ.

Кроме того, поднятие уровня воды прогнозируются на реках Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края. Затопления ожидаются «до отметок категории неблагоприятного явления» , предупредили специалисты НИИ.

Паводок, а не половодье

Наиболее сложная ситуация с половодьем наблюдается сейчас в Тверской области, где уровень воды достиг опасной отметки, сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Опасная отметка значит, что вода выходит не только на пойму, но и за ее пределы. Подтапливаются пониженные участки дорог, так называемые маловодные мосты, отдельные строения, — пояснил он.

При этом подтопления в Краснодарском крае, Ставрополье, в республиках Северного Кавказа возникли не из-за таяния снега — там он уже сошел, поэтому о половодье именно в этих регионах речи не идет, указал Роман Вильфанд. Там имеют место паводки, которые возникли из-за интенсивных дождей, прошедших на прошлой неделе. Они вызвали подъем воды на местных реках в 25–100 см.

Собеседник «Известий» сообщил, что уровень воды, превышающий опасную отметку, в ближайшие несколько дней сохранится в центральных регионах и на северо-западе страны.

Паводок в Рязанской области Фото: REUTERS/Stringer

— В Псковской области в городе Великие Луки вода вышла на пойму, хотя там постепенно наблюдается спад уровня воды. Неблагоприятная отметка там сохранится, будут подтапливаться отдельные нежилые строения у самой воды, — рассказал эксперт.

Медленное повышение воды ожидается и в Сибири.

— Оно сейчас замедлилось, потому что в эти регионы пришел холод . Сейчас ночные температуры — около –10 градусов, — пояснил Роман Вильфанд.