Пепельный день: извержение вулкана Шивелуч на Камчатке стало сильнейшим за последние 60 лет

В ночь на 11 апреля вулкан Шивелуч извергся столбом пепла на высоту 20 км, в близлежащих поселках начался пеплопад. В регионе введен красный код авиационной опасности. На месте работают специалисты, рекомендуется не покидать жилые помещения и пользоваться эффективными респираторами. Землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее в начале апреля, по мнению экспертов, могло спровоцировать вулканическую активность. Какие районы пострадали от извержения и как обезопасить себя от последствий пеплопада — в материале «Известий».

Что произошло на Камчатке

Извержение вулкана Шивелуч случилось в ночь на 11 апреля, пепельное облако распространилось в сторону северо-запада на 500 км. В результате возникли пеплопады в поселках Ключи и Козыревск.

Высота столба при извержении достигла 15–20 км. В нескольких десятках километров от вулкана небо покрыто черными тучами. Из-за электростатического напряжения, возникшего в облаке, раздается гром . Сейчас на месте работает группа ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, в их задачу входит уточнение параметров извержения и обеспечение безопасности населения Усть-Камчатского района. Слой осевшего пепла составил порядка 8,5 см.

Фото: AP Photo/The Head of the Ust-Kamchatsky municipal district/Oleg Bondarenko

Всего на Камчатке насчитывается 30 действующих вулканов. Шивелуч является одним из наиболее крупных в регионе. В его составе: Старый Шивелуч и Молодой Шивелуч. Находится он в 50 км от Петропавловска-Камчатского . В марте этого года на вулкане Шивелуч уже был зафиксирован пепловый выброс высотой 5,5 км. С начала года он проявлял интенсивную вулканическую активность, периодически извергаясь столбами пепла. Эксперты прогнозировали масштабный выброс.

В ночь на 11 апреля на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Он выбросил столб пепла на высоту 20 км. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий» Фото: соцсети Из-за большой высоты пепловых выбросов, которые могут растянуться в разные стороны на сотни километров, на полуострове был введен «красный» код авиаопасности Фото: соцсети В поселках Ключи, Майское и Козыревск начались сильные пеплопады Фото: соцсети Всего за за четыре часа с момента выброса толщина слоя пепла достигла 8,5 см Фото: соцсети Сейсмологи говорят, что этот пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет Фото: соцсети Школьников из-за извержения перевели на дистанционное обучение Фото: соцсети Утром 11 апреля из-за опасности схода грязевых потоков со склонов вулкана временно приостановили проезд по автодороге Мильково – Ключи – Усть-Камчатск Фото: соцсети В Козыревске и Майском отключилось электричество, из кранов потекла вода с пеплом Фото: соцсети Энергетикам удалось оперативно устранить все аварии и восстановить электроснабжение Фото: соцсети В настоящее время продолжаются активные работы по расчистке пепла, который не только затрудняет передвижение, но и может представлять угрозу для здоровья жителей Фото: соцсети

Частота извержений Шивелуча

Полуостров Камчатка входит в Тихоокеанское огненное кольцо и находится в зоне активно извергающихся вулканов. Шивелуч не исключение, сейсмологи стабильно регистрируют его активность . Так, 15 июня 2017 года вулкан выбросил столб пепла на высоту до 12 км над уровнем моря. На следующий день, 16 июня, произошел очередной пепловый выброс. Его высота составила до 5,5 км над уровнем моря.

Извержение, сравнимое с тем, что случилось 11 апреля, последний раз наблюдалось в 1964 году. Тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту 15 км, а потоки грязи и вулканической породы преодолели путь в 20 км.

Последствия извержения

Извержение вулкана Шивелуч вызвало отключение электроснабжения в селе Майском и нарушения в поселке Козыревск. Социальные объекты подключены к резервным источникам питания. В тех населенных пунктах, где произошел пеплопад, закрыли образовательные учреждения и ввели запрет для движения всех видов транспорта на дорогах местного значения.

Фото: REUTERS/ INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEI

Начальник отдела метеопрогнозов регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько исключила глобальное влияние на погоду из-за извержения. Эксперт считает, что погодные изменения произойдут лишь в радиусе 100 км от очага извержения . Она также уточнила, что в ближайшее время ожидается северный ветер, он будет нести пепел на юг по склонам долин реки Камчатка. Метеорологи пока не могут предположить, насколько далеко он распространится.

Что могло вызвать извержение

По мнению директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, извержение могло возникнуть из-за сильного землетрясения, произошедшего 3 апреля у берегов Камчатки.

«Сейсмические волны, проходя через магматическую колонну, передали в нее дополнительные резкие энергетические импульсы. Вследствие этого произошло расширение огромного количества пузырьков газа в магме, что привело к критическому увеличению объема расплавленного вещества в колонне и реализовалось на поверхности в виде мощнейших извержений», — отметил Озеров.

Фото: REUTERS/ROSCOSMOS

Вулканическая активность была замечена также 7 апреля. Вулкан Безымянный на Камчатке, находящийся в 150 км от Шивелуча, выбросил пепел на 5 км в высоту. Безымянный является одним из самых активных в мире. Он находится вблизи Ключевского вулкана на Камчатке, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

Чем опасен вулканический пепел

Вулканический пепел — продукт измельчения вулканической магмы. Количество и площадь его распространения зависит от мощности извержения и направления ветра.

Пепел состоит из мелких частиц вулканического стекла, удерживающих на своей поверхности электрический заряд. Поэтому при пеплопадах происходит электризация воздуха, вызывающая поломку приборов.

Попадание частиц в двигатель самолета может вызвать сбой и авиакатастрофу впоследствии. Столкновение самолета с облаками пепла может привести к ухудшению видимости, повреждению систем управления и отказу двигателей. Авиадиспетчеры и пилоты должны быть своевременно уведомлены об извержениях, чтобы перестроить свой маршрут, не пересекаясь с вулканическим пеплом.

Пепел представляет большую опасность для человека и животных при вдыхании. В мелких бронхах и бронхиолах при контакте со слизью он застывает подобно цементу, закрывая их просвет и приводя к смерти от удушья. В группе риска люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Долгосрочные проблемы могут включать в себя развитие такого заболевания, как силикоз, особенно если зола отличается большим содержанием кремнезема. Сухой вулканический пепел попадает в глаза и вызывает их раздражение. Наиболее острой проблема является для людей, которые носят контактные линзы.

Фото: REUTERS/INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEI

Последствия пеплопада:

— аллергическая реакция: зуд и царапины роговицы, конъюнктивит, повышенная чувствительность и слезоточивость;

— респираторные заболевания: насморк, боль в горле, одышка и бронхит;

— отравление животных и воды.

Для обеспечения безопасности необходимо обзавестись респиратором, запасом воды, еды и аптечкой. Во время пеплопада рекомендуется оставаться в помещении, закрыв двери и окна, а технику и оборудование прикрыть тканью или пленкой.