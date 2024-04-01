 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин наградил сотрудников специального летного отряда «Россия»
Туризм
Шри-Ланка до 30 апреля продлила для россиян бесплатный визовый режим
Общество
Пушилин обвинил Киев в затягивании конфликта для удержания власти
Политика
Гендиректором ЗАЭС назначен Владислав Исаев
Мир
Украинский экономист сообщил, что гривна вошла в топ-10 самых слабых валют мира
Общество
Власти Амурской области окажут семьям погибших горняков финансовую помощь
Происшествия
Над Белгородской областью уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Политика
ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС РФ
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом безопасность в Черном море
Общество
Начальник ростовского МЧС угнал пожарную машину для проверки подчиненных
Общество
Семьи горняков рудника «Пионер» получат выплату их годового заработка
Общество
Депутат допустила усиление ответственности водителей электросамокатов
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Общество
ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за действий нетрезвого диспетчера
/

Ответственность на лицах: после ЧП на шахте «Пионер» задержаны еще три чиновника

Спасательная операция на месте завала прекращена — выработки, где могли находиться рабочие, заполнены горной массой и водой
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После аварии на руднике «Пионер» в Амурской области, где 18 марта под завалом оказалось 13 человек, по подозрению в халатности задержали двух сотрудников регионального управления Ростехнадзора. Об этом сообщили в Следственном комитете. Вечером того же дня задержали и главного инженера рудника. 1 апреля спасательную операцию на руднике прекратили. Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться люди, заполнены горной массой и водой. Кроме того, может обрушиться борт карьера, что опасно уже для самих спасателей. Расследование причин катастрофы может занять несколько месяце, а виновным в трагедии может грозить до семи лет лишения свободы, рассказали «Известиям» юристы.

«Свободного места в них попросту не осталось»

В Амурской области задержаны главный инженер рудника «Пионер», заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления ведомства.

— Как полагает следствие, подозреваемые в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности опасного производственного объекта «Рудник «Пионер» не выявили имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, — сообщили в СК.

Но работы на объекте не остановили. Из-за обрушения породы 18 марта этого года заблокированными в шахте оказались 13 горняков. В понедельник, 1 апреля, принято решение прекратить спасательную операцию на руднике, сообщил первый заместитель управляющего рудника «Пионер» Алексей Афанасьев.

— Это сложно говорить без эмоций. Но решение принято на основании рекомендаций технического совета, в состав которого вошли представители трех профильных проектных институтов и организаций, рудника «Пионер», МЧС России, ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» (ВГСЧ), — отметил он.

Задержание директора рудника «Пионер»

Задержание директора рудника «Пионер»

Фото: СК РФ

Спасатели, по его словам, пробурили пять скважин на разные горизонты горных выработок, где могли находиться люди. После обследования с помощью специальной видеокамеры установлено, что все выработки заполнены водой, льдом и горной массой.

Свободного места в них попросту не осталось, — подчеркнул Алексей Афанасьев.

Спасателям и сотрудникам рудника, по его словам, угрожает обрушение борта карьера в объеме более 200 тыс. кубометров. Кроме того, возможен прорыв обводненной горной массы, которая скапливается в чаше карьера. Откачать ее сейчас невозможно из-за опасности для жизни специалистов. Всего на спасательной операции работали более 200 человек и 40 единиц техники.

Сейчас специалисты готовят проект работ по устранению угрозы. Люди не будут заходить в шахту, пока не будет обеспечена их безопасность, уточнили в дирекции рудника. Проведение изыскательских работ, проектирование, прохождение экспертизы и согласования проекта в государственных органах может занять продолжительное время.

Весь многотысячный коллектив рудника выражает соболезнования родным и близким горняков. Мы приложили все усилия, работали круглосуточно и с полной отдачей, на призыв о помощи откликнулись десятки предприятий со всей страны, в кратчайшие сроки предоставившие необходимое специализированное оборудование, — добавил Алексей Афанасьев.

пионер
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Рудник обеспечит поддержку семьям горняков, заверил он. Они получат от дирекции объекта единовременную выплату в размере годового заработка сотрудника на каждого члена семьи, а также ежемесячную выплату до совершеннолетия детей в размере одного среднемесячного заработка. Кроме того, родственники горняков получат единовременные выплаты от работодателя, страховой компании, правительства Амурской области, и от Фонда социального страхования и Пенсионного Фонда России.

В случае необходимости рудник поможет семьям горняков с лечением и высшим образованием для детей, добавили в администрации.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил всех, кто участвовал в спасательной операции.

Уверен, специалисты сделали все, что было в их силах. Семьям погибших шахтеров окажем материальную помощь из резервного фонда Правительства Амурской области, — написал он 1 апреля в своем Telegram-канале.

пионер
Фото: РИА Новости/пресс-служба губернатора Амурской области

Версии причин катастрофы

Сотрудники предприятия всячески содействуют правоохранительным и контрольным органам в расследовании причин и обстоятельств трагедии, заверили в дирекции рудника.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ). А материалы проверки прокуратуры Амурской области стали основанием для возбуждения второго уголовного дела по статье «Халатность».

По подозрению в нарушении требований безопасности еще 25 марта задержали управляющего директора рудника «Пионер» Алексея Бирюкова. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу, сообщили в СУ СК России по Амурской области. Таким образом, после катастрофы на руднике «Пионер» задержано уже четыре человека.

«Как полагает следствие, обвиняемый, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Несмотря на то, что данное обстоятельство является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, подследственный не организовал проведение мероприятий по осушению указанного карьера», — отметили в СК.

Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород, подчеркнули в ведомстве.

пионер
Фото: ТАСС/МЧС РФ

Статья о нарушении требований безопасности при ведении работ предусматривает наказание от штрафа в размере 80 тыс. рублей до семи лет лишения свободы, рассказали опрошенные «Известиями» юристы. Максимальная мера может быть назначена в случае гибели двух и более людей.

— Виновными могут быть признаны как лицо, ответственное за проверку безопасности на объекте, так и гендиректор, если таковое лицо не назначалось, — отметил юрист Алексей Гавришев.

В подобных делах большое значение имеет акт о несчастном случае на производстве и другие материалы его расследования, пояснил адвокат адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов.

— Оценка промышленной безопасности таких объектов определяется на основании заключения экспертизы. А если она проведена, но ее выводы были заведомо ложные, то это уже состав преступления по статье 217 «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», — добавил он.

Ответственность по статье «Халатность» также зависит от тяжести последствий, подчеркнули юристы. В случае гибели двух и более людей виновным грозит до семи лет лишения свободы.

пионер
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Расследование инцидента может продолжаться до четырех месяцев, полагает завкафедрой «Безопасность и экологии горного производства» Горного института НИТУ МИСИС Константин Коликов. По его словам, чтобы однозначно назвать причину трагедии, нужно изучить все документы. В том числе оценить, насколько были оправданы проектные решения, и как при их реализации соблюдались правила безопасности.

Эксперт напомнил об аварии на руднике «Мир» в Якутии в 2017 году, где также перешли с открытой на подземную разработку месторождения.

Тогда оставили слишком маленький целик. Так называют слой пород, который не добывается, чтобы обеспечить устойчивость горных выработок. В результате произошел обвал. На «Пионере», вероятно, прошло что-то подобное, — считает эксперт.

Могли сыграть роль и дополнительные факторы, добавил Константин Коликов.

пионер
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Судя по всему, на открытых выработках сформировалось озеро, вода из которого размыла породы и спровоцировала сход грунта. Потом, скорее всего, еще подтаяла вечная мерзлота. Целик не выдержал и обрушился, — добавил он.

Однако несколько других обрушений на этом руднике, по его словам, могут свидетельствовать именно о большом количестве нарушений в процессе. Точные ответы на все эти вопросы теперь предстоит дать следствию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир