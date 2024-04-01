Ответственность на лицах: после ЧП на шахте «Пионер» задержаны еще три чиновника

После аварии на руднике «Пионер» в Амурской области, где 18 марта под завалом оказалось 13 человек, по подозрению в халатности задержали двух сотрудников регионального управления Ростехнадзора. Об этом сообщили в Следственном комитете. Вечером того же дня задержали и главного инженера рудника. 1 апреля спасательную операцию на руднике прекратили. Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться люди, заполнены горной массой и водой. Кроме того, может обрушиться борт карьера, что опасно уже для самих спасателей. Расследование причин катастрофы может занять несколько месяце, а виновным в трагедии может грозить до семи лет лишения свободы, рассказали «Известиям» юристы.

«Свободного места в них попросту не осталось»

В Амурской области задержаны главный инженер рудника «Пионер», заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления ведомства.

— Как полагает следствие, подозреваемые в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности опасного производственного объекта «Рудник «Пионер» не выявили имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, — сообщили в СК.

Но работы на объекте не остановили. Из-за обрушения породы 18 марта этого года заблокированными в шахте оказались 13 горняков. В понедельник, 1 апреля, принято решение прекратить спасательную операцию на руднике, сообщил первый заместитель управляющего рудника «Пионер» Алексей Афанасьев.

— Это сложно говорить без эмоций. Но решение принято на основании рекомендаций технического совета, в состав которого вошли представители трех профильных проектных институтов и организаций, рудника «Пионер», МЧС России, ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» (ВГСЧ) , — отметил он.

Задержание директора рудника «Пионер» Фото: СК РФ

Спасатели, по его словам, пробурили пять скважин на разные горизонты горных выработок, где могли находиться люди. После обследования с помощью специальной видеокамеры установлено, что все выработки заполнены водой, льдом и горной массой.

— Свободного места в них попросту не осталось, — подчеркнул Алексей Афанасьев.

Спасателям и сотрудникам рудника, по его словам, угрожает обрушение борта карьера в объеме более 200 тыс. кубометров. Кроме того, возможен прорыв обводненной горной массы , которая скапливается в чаше карьера. Откачать ее сейчас невозможно из-за опасности для жизни специалистов. Всего на спасательной операции работали более 200 человек и 40 единиц техники.

Сейчас специалисты готовят проект работ по устранению угрозы. Люди не будут заходить в шахту, пока не будет обеспечена их безопасность, уточнили в дирекции рудника. Проведение изыскательских работ, проектирование, прохождение экспертизы и согласования проекта в государственных органах может занять продолжительное время.

— Весь многотысячный коллектив рудника выражает соболезнования родным и близким горняков. Мы приложили все усилия, работали круглосуточно и с полной отдачей, на призыв о помощи откликнулись десятки предприятий со всей страны , в кратчайшие сроки предоставившие необходимое специализированное оборудование, — добавил Алексей Афанасьев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Рудник обеспечит поддержку семьям горняков, заверил он. Они получат от дирекции объекта единовременную выплату в размере годового заработка сотрудника на каждого члена семьи, а также ежемесячную выплату до совершеннолетия детей в размере одного среднемесячного заработка . Кроме того, родственники горняков получат единовременные выплаты от работодателя, страховой компании, правительства Амурской области, и от Фонда социального страхования и Пенсионного Фонда России.

В случае необходимости рудник поможет семьям горняков с лечением и высшим образованием для детей , добавили в администрации.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил всех, кто участвовал в спасательной операции.

— Уверен, специалисты сделали все, что было в их силах. Семьям погибших шахтеров окажем материальную помощь из резервного фонда Правительства Амурской области , — написал он 1 апреля в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости/пресс-служба губернатора Амурской области

Версии причин катастрофы

Сотрудники предприятия всячески содействуют правоохранительным и контрольным органам в расследовании причин и обстоятельств трагедии, заверили в дирекции рудника.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ). А материалы проверки прокуратуры Амурской области стали основанием для возбуждения второго уголовного дела по статье «Халатность».

По подозрению в нарушении требований безопасности еще 25 марта задержали управляющего директора рудника «Пионер» Алексея Бирюкова. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу, сообщили в СУ СК России по Амурской области. Таким образом, после катастрофы на руднике «Пионер» задержано уже четыре человека.

«Как полагает следствие, обвиняемый, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Несмотря на то, что данное обстоятельство является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, подследственный не организовал проведение мероприятий по осушению указанного карьера », — отметили в СК.

Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород, подчеркнули в ведомстве.

Фото: ТАСС/МЧС РФ

Статья о нарушении требований безопасности при ведении работ предусматривает наказание от штрафа в размере 80 тыс. рублей до семи лет лишения свободы , рассказали опрошенные «Известиями» юристы. Максимальная мера может быть назначена в случае гибели двух и более людей.

— Виновными могут быть признаны как лицо, ответственное за проверку безопасности на объекте, так и гендиректор, если таковое лицо не назначалось, — отметил юрист Алексей Гавришев.

В подобных делах большое значение имеет акт о несчастном случае на производстве и другие материалы его расследования, пояснил адвокат адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов.

— Оценка промышленной безопасности таких объектов определяется на основании заключения экспертизы. А если она проведена, но ее выводы были заведомо ложные, то это уже состав преступления по статье 217 «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», — добавил он.

Ответственность по статье «Халатность» также зависит от тяжести последствий, подчеркнули юристы. В случае гибели двух и более людей виновным грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Расследование инцидента может продолжаться до четырех месяцев, полагает завкафедрой «Безопасность и экологии горного производства» Горного института НИТУ МИСИС Константин Коликов. По его словам, чтобы однозначно назвать причину трагедии, нужно изучить все документы. В том числе оценить, насколько были оправданы проектные решения, и как при их реализации соблюдались правила безопасности.

Эксперт напомнил об аварии на руднике «Мир» в Якутии в 2017 году, где также перешли с открытой на подземную разработку месторождения.

— Тогда оставили слишком маленький целик. Так называют слой пород, который не добывается, чтобы обеспечить устойчивость горных выработок. В результате произошел обвал. На «Пионере», вероятно, прошло что-то подобное, — считает эксперт.

Могли сыграть роль и дополнительные факторы, добавил Константин Коликов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Судя по всему, на открытых выработках сформировалось озеро, вода из которого размыла породы и спровоцировала сход грунта. Потом, скорее всего, еще подтаяла вечная мерзлота. Целик не выдержал и обрушился, — добавил он.