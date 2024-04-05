Авария или халатность: почему в Орске прорвало дамбу

Вечером в пятницу, 5 апреля, произошел прорыв в городе Орск Оренбургской области, дамба защищала район Старый город от разливов реки Урал. С места ЧП эвакуировано более 3 тыс. человек. Опрошенные «Известиями» эксперы пояснили, отчего мог произойти разрыв. Подробнее о происшествии — в статье.

Прорыв дамбы: что произошло в Орске

Более 3 тыс. человек, среди них более 700 детей, были эвакуированы вечером в пятницу, 5 апреля, из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области. Прежде всего были эвакуированы жители двух районов — Ленинского и Советского. В зоне затопления находится порядка 4 тыс. домов, где живет около 10 тыс. человек.

К прорыву привел разлив реки Урал из-за мощных паводков. Из-за таяния снега в Оренбургской области уровень воды в реке стал резко подниматься. Сначала сообщалось, что на дамбе в восточном районе обнаружили две протечки. Одну из них сразу засыпали, для второй были направлены машины с необходимым для этого материалом. Сообщается, что дамба была насыпана в 2014-м году и до сих пор она не подвергалась таким тяжелым испытаниям. Из-за большого напора воды строение не выдержало, произошел прорыв.

Фото: www.ural56.ru

О неободимости эвакуации жителей 200-тысячного города предупредили в администрации. Там сообщили, что подтопление угрожает жителям площади Гагарина, улиц Строителей и Докучаева. Им советовали собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения — школы № 17, 11, 37 и 88, а также гимназии № 1 и 3. Сейчас идет массовая эвакуация людей из Старого города (часть Советского района) где расположены несколько орских поселков. Ведется спасение людей, которые сих пор находятся в зоне затопления.

Состояние дамбы в Орске: что происходит, последние новости

Из-за случившегося МЧС уже направил в зону ЧП два борта со спасателями. Для предотвращения последствий, а также из-за возможного ухудшения ситуации МЧС совместно с муниципальными службами укрепляют дамбу и пытаются устранить прорыв. К месту прорыва дамбы направлены 33 самосвала с «засыпным материалом», заявили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Работают два фронтальных грузчика и четыре большегруза. Пожарные эвакуируют пожилых и маломобильных граждан. В городе звучит сирена гражданской обороны.

Фото: МЧС РФ

Для координации работы по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи в Оренбургскую область прибыл заместитель главы МЧС Илья Денисов. Всего на месте происшествия работают представители администрации Советского района, а также 50 спасателей с плавательными средствами. По официальным данным на пунктах временного размещения работают медицинские работники, а также организованно питание и спальные места.

Фото: МЧС РФ

По словам доктора технических наук, гидролога Михаила Болгова, сейчас важно понять из-за чего произошел прорыв дамбы.

— Действительно ли там брак строительный, или недостаточно были выполнены проектные расчеты в свое время по пропускной трубе. Может быть, произошел перелив, или фильтрационный вынос грунта, или еще что-то — пока не ясно, — отметил эксперт.

Михаил Болгов отмечает, что в этом году высокое половодье зафиксировано и в России, и в Казахстане, где также протекает река Урал. Сильные паводки зафиксированы в 36 регионах — от Смоленской до Новосибирской области и от Новгородской до ЛНР. В результате большие территории оказываются затоплены.

По словам адвоката по уголовным делам, члена ассоциации рускоязычных адвокатов Максима Калинова, скорее всего в такой ситуации к ответственности будут привлечены сотрудники местной администрации, которые были обязаны следить за состоянием плотины. Не исключено, что в отношении должностных лиц будет возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», добавил эксперт в разговоре с «Известиями».

Город Орск: где находится на карте, что известно

Орск — город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Фото: МЧС РФ

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.