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Связующая нитка: как повлияет на рынок авария на газопроводе в Чувашии

Будут ли прекращены поставки топлива на Украину и в Европу
Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt
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Авария на газопроводе в Чувашии не окажет серьезного влияния на рынок и поставки газа из России в Европу, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По словам аналитиков, у «Газпрома» есть резервные мощности, так что потребители не столкнутся с нехваткой топлива. 20 декабря в Чувашии на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород, поставляющем газ на Украину, произошла утечка с возгоранием — погибли три человека, еще один госпитализирован. Глава региона сказал, что сроки восстановления объекта пока неизвестны. Впрочем, в «Газпроме» заверили, что транспортировка газа после аварии в Чувашии обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам.

Аварийные обстоятельства

20 декабря в Чувашии на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород, поставляющем газ на Украину, произошла утечка газа с возгоранием. По данным Следственного комитета, погибли три человека, еще один госпитализирован. В «Газпроме» сообщили, что разгерметизация произошла в 13:50 мск в Вурнарском районе.

— Аварийная бригада ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» оперативно прибыла на место происшествия и ведет подготовку к восстановительным работам, — отметили в компании.

Причины происшествия должна будет установить специально созданная комиссия, добавили там.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что срок возобновления работы загоревшегося газопровода пока неизвестен.

Пришли на огонек
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Цены на газ в Европе отреагировали на новость ростом на 9,5%, до $1260 за 1 тыс. куб. м. Однако к 19:20 мск они вновь откатились до уровня $1150, свидетельствуют данные биржи TTF. Событие уже не оказывает влияния на рынок, констатировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По мнению зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрия Гусева, завершить ремонт трубопровода Уренгой – Помары – Ужгород могут за трое-семь суток. Впрочем, «Газпром» не задействовал часть мощностей по направлению поставок поврежденного газопровода, так что, возможно, прокачку не придется останавливать и событие не повлияет на рынок и поставки газа из России в Европу, заявил «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам, — подтвердили в компании.

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Поврежденный газопровод — последний, качающий газ из России в ЕС, уточнил Дмитрий Гусев. Он пояснил, что по нему топливо транспортируется из Западной Сибири в Европу, пересекая российско-украинскую границу в районе ГИС «Суджа» в Курской области. С этого газопровода также идут ответвления на «Голубой поток» из РФ в Турцию, добавил эксперт.

В конце сентября три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были полностью выведены из строя в результате взрыва. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Евросоюз расследует возможные причины повреждений. При этом прокачки по уцелевшей нитке СП также нет.

Пришли на огонек
Трубопровод
Фото: РИА Новости/Сергей Старостенко
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Через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» поставки также остановлены. В мае 2022 года Россия ввела санкции в отношении 31 зарубежной компании. В их число вошла и EuRoPol Gaz, владеющая польским участком «Ямал – Европы». С 12 мая «Газпрому» запрещено прокачивать российский газ через Польшу.

Ремонт газопровода может потребовать не одну неделю с учетом всех проверок, но ни на цены, ни на газоснабжение внутри страны ситуация не повлияет, сказал начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров.

На рынок будет оказывать влияние ожидаемое ответное решение России на введение Европой ценового потолка на газ, добавил Владислав Антонов. Решение об ограничении министры энергетики стран Евросоюза приняли 19 декабря. Лимит цен будет введен с 15 февраля 2023 года на уровне €180 за 1 МВт·ч. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение ЕС «посягательством на рыночные процессы», отметив, что ожидается ответное решение России, как и в связи с потолком цен на нефть.

Возможной реакцией России может стать полное прекращение поставок энергоносителей в Европу, а также запрет реэкспорта в ЕС, поделился мнением Владислав Антонов. Жесткая позиция Москвы может разогнать цены на газ до весны следующего года в пять раз, заключил аналитик.

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