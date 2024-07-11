И перегнать: в России вырос спрос на услуги доставки автомобилей

Спрос на услуги по перевозке автомобилей из-за границы и по России вырос на 42% за первое полугодие 2024 года , рассказали «Известиям» представители сервисов по размещению объявлений, а также грузоперевозчики. Всплеск спроса на доставку и автовозы эксперты объясняют увеличением объема рынка легковых автомобилей — как производимых в России, так и ввозимых из Китая. Кроме того, покупать машину за границей может быть дешевле. Впрочем, стоимость транспортировки, утильсбор и налоги существенно снижают выгоду от такой покупки, напоминают специалисты.

Автовозы

Россияне стали чаще пользоваться всеми видами перевозок автомобилей и консультированием по их оформлению — за последние полгода спрос на такие услуги вырос на 42% , рассказали «Известиям» в «Авито Услуги». Согласно данным аналитиков компании, выросло и количество исполнителей, которые готовы перегнать транспортное средство как по России, так и из-за границы, — на 33%.

— Исполнители почувствовали возросший спрос на перегон автомобилей и нарастили оборот, — полагают в компании.

Тренд на рост спроса на перевозку автомобилей подтвердили и в компании «Драйв Маркет», которая занимается доставкой машин из-за границы.

— Раньше клиенты были частными лицами, которые чаще самостоятельно перегоняли приобретенные автомобили. Сейчас они более склонны поручать это сторонним сервисам или организациям, — рассказала «Известиям» основатель и гендиректор организации Евгения Никишова. — И рост связан с увеличением импорта.

За шесть месяцев 2024 года в Россию было импортировано 408,5 тыс. новых легковых машин — это на 79,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

Рост спроса на перевозку автомобилей также связан с активным развитием сервисов доставки , отметила Евгения Никишова. Помимо еды и товаров, некоторые маркетплейсы стали заниматься продажей машин.

Например, в сентябре 2023 года Ozon запустил онлайн-продажу автомобилей. Человек выбирает машину, оплачивает, и ее доставляют по указанному адресу. В апреле 2024 года такая же опция появилась и на Wildberries.

— Всплеск спроса на автовозы объясняется увеличением объема рынка легковых автомобилей — как производимых в России, так и ввозимых из Китая, — отметил в разговоре с «Известиями» региональный директор по продажам Sinoway Group (дилер Shacman) Денис Ермолин.

Он отметил, что высокий спрос на перевозку автомобилей в первое время вызывал проблемы у транспортных компаний, в частности из-за особенностей конструкции грузовиков китайских марок.

— Китайские грузовики отличаются от привычных европейских, например, параметрами колесной базы или высотой кабины. Это не позволяло использовать их в связке с имеющимися на рынке полуприцепами-автовозами, — подчеркнул эксперт. — Поэтому удовлетворить возросший спрос было нечем. Из-за нехватки таких спецмашин, разумеется, увеличилась стоимость автоперевозок легковых автомобилей.

Денис Ермолин добавил, что сейчас на российском рынке стало больше подходящих полуприцепов и поставщики автовозов закрыли потребность дилерских центров и частных автовладельцев.

Машина находится в перегоне

Люди активно ищут способ приобрести автомобиль дешевле , отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Кроме того, многие потребители не готовы менять привычные марки машин на китайские, и поэтому они пользуются услугами перегонщиков и перевозчиков.

— Люди ищут профессиональных перегонщиков, которые готовы подробно объяснять, как автомобиль будет ввозиться в Россию, какие документы нужны для постановки на учет и так далее, — объяснил эксперт «Известиям». — На этом фоне спрос на услуги доставки будет только расти.

Антон Шапарин добавил, что такие схемы будут популярны до тех пор, пока в Россию не вернутся европейские, корейские и японские бренды.

Автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин отметил: несмотря на то что машина за границей иногда стоит дешевле, по мере ее транспортировки вся выгода исчезает.

— Сейчас купить новый автомобиль, тем более марки ушедших из России компаний, почти нереально. А за границей можно подобрать знакомую модель за невысокую стоимость, — отметил эксперт. — Но стоимость ее транспортировки, утильсбор и налоги приводят к тому, что цена на машину будет такой же, как и у официального дилера. Только без гарантий и возможности ее нормально обслужить.

В июле 2024 года президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что средняя цена на новую иномарку в России составила 3,35 млн рублей — это на 14% больше, чем в 2023-м.

Виктор Кондрашин напомнил, что неправильно заполненные документы на машину могут привести к дополнительным расходам или невозможности поставить транспортное средство на учет в ГИБДД.

В марте 2024 года «Известия» писали о том, что автовладельцы, которые решили сэкономить на покупке импортных автомобилей и заказывали их у частных посредников, столкнулись с требованием оплатить утилизационный сбор по повышенным ставкам — 300–840 тыс. рублей. По подсчетам экспертов, тогда проблема коснулась 5–7 тыс. человек.