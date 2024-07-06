Куда уехал цирк: в Россию перестали ввозить машины из стран ЕАЭС

Структура импорта автомобилей в Россию за последние несколько месяцев заметно изменилась. Из-за новых правил таможенного оформления поток машин из Киргизии и других стран ЕАЭС практически прекратился. Однако, как выяснили «Известия», импортеры уже нашли новые схемы ввоза автомобилей в нашу страну через соседние государства.

Новые в плюсе, б/у в минусе

С середины весны серьезно изменилась структура импорта автомобилей в нашу страну. Об этом в ходе онлайн-эфира «Автостат Оперативка. Оперативная информация по авторынку России» заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Так, по данным агентства, в июне в РФ было импортировано 69,4 тыс. новых легковых автомобилей, а по итогам полугодия их было ввезено более 408 тыс. штук. Это на 79,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года . Львиная доля машин (93,7%), поставляется в нашу страну из Китая. Больше всего в июне было ввезено Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS55 Plus, Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro и Haval M6.

При этом количество автомобилей, ввозимых из стран-участников ЕАЭС, с начала весны резко сократилось. Если в марте на Киргизию проходилось 20% автомобильного импорта (эта страна занимала второе место среди стран-импортеров), то в июне ее доля в структуре поставляемых машин составила всего 0,6%. На Казахстан приходится 1,9% импорта новых автомобилей, а на Белоруссию — 1,7% .

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Из Японии к нам ввозится 0,6% от всех новых авто, поставляемых из-за рубежа, по 0,2% импорта приходится на Южную Корею, Турцию и Германию, оставшиеся 0,9% распределены по другим странам.

Что касается импорта подержанных автомобилей, то в июне их было ввезено 32,8 тыс. штук, а за первое полугодие — 177,8 тыс. экземпляров. Это на 19,2% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года. Лидерство по ввозу машин с пробегом удерживает Япония (66,1% от общего объема импорта). После введения ограничений на поставки машин из этой страны на наш рынок (под запретом оказались модели с моторами объемом более 1,9 л), импортеры переключились на «малокубатурные» автомобили: наиболее популярными подержанными машинами, поставляемыми из-за рубежа в июне, по данным «Автостата», стали Honda Freed, Toyota Corolla, Honda Fit, Honda Stepwgn, Toyota Wish.

Запреты сработали

Пик импорта пришелся на март, отметил Сергей Удалов. Именно в первый весенний месяц импортеры старались ввезти максимальное число автомобилей, чтобы успеть до 1 апреля, когда начали действовать изменения в правилах таможенного оформления транспортных средств, подчеркнул он.

Как ранее сообщали «Известия», с 1 апреля вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому на автомобили, ввозимые в Россию из стран-участниц ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), размер утилизационного сбора складывается из самого утильсбора, а также из разницы между таможенной пошлиной, «рассчитанной исходя из нижней границы средней стоимости, указанной в перечне автомобилей, формируемом Минпромторгом, и таможенной пошлиной, указанной в декларации на товар». Также в утиль сбор для таких автомобилей входит разница между российскими ставками НДС и акцизов и фактически уплаченными налогами и сборами, указанным в таможенной декларации на транспортное средство .

Фото: ТАСС/Смитюк Юрий

Именно из-за новых правил в структуре автомобильного импорта и произошли серьезные изменения, в результате которых доля машин, ввезенных через страны ЕАЭС, сократилась до минимума, считает автоэксперт, член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто.

— Новые правила фактически «обнулили» различные схемы поставок через ЕАЭС, которыми активно пользовались импортеры, чтобы уменьшить расходы на таможенное оформление автомобиля и тем самым предложить более низкую цену по сравнению «официальными» машинами. Таких автомобилей в начале весны было ввезено огромное количество, их запасов с лихвой хватит на долгое время, — уверен Игорь Моржаретто.

По мнению Игоря Моржаретто, вполне вероятно, что через некоторое время импортеры придумают новые схемы, которые позволят им ввозить машины по более низким ценам.

Нашли лазейку

Как выяснили «Известия», импортеры автомобилей уже нашли пробел в законодательстве и начали им пользоваться. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, с 1 апреля была прикрыта лазейка, касающаяся занижения таможенной стоимости машин по таможенной декларации (ТД). Однако у импортеров-физлиц осталось право льготного ввоза автомобиля (1 раз в год) по таможенному приходному ордеру (ТПО).

— В отличие от таможенной декларации, информация, указанная в ТПО, не «пробивается» по ценовым справочникам, которые формируются Минпромторгом для проверки актуальности таможенной стоимости машин. Этой лазейкой уже начали пользоваться импортеры из Киргизии. По моим данным, в Киргизии по ТПО оформлено несколько сотен документов, и эти машины уже едут в Россию, — рассказал «Известиям» вице-президент НАС.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ «Известиям» подтвердили, что «действие постановления правительства РФ № 152 от 13 февраля 2024 года распространяется при исчислении утилизационного сбора на транспортные средства, помещенные под процедуру выпуска для внутреннего потребления, ввезенные и оформленные по декларации на товары».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По мнению Антона Шапарина, решить вопрос с новой схемой можно, указав в 152-м постановлении правительства, что проверка таможенной стоимости осуществляется не только для машин, ввезенных по таможенной декларации, но и по таможенному приходному ордеру.

Вторая волна «серости»

Появление новой схемы импорта машин из стран ЕАЭС может привести к очередному наплыву в Россию «серых» автомобилей, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.