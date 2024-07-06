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Куда уехал цирк: в Россию перестали ввозить машины из стран ЕАЭС

Импортеры нашли новые схемы поставок автомобилей по заниженной стоимости
Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Структура импорта автомобилей в Россию за последние несколько месяцев заметно изменилась. Из-за новых правил таможенного оформления поток машин из Киргизии и других стран ЕАЭС практически прекратился. Однако, как выяснили «Известия», импортеры уже нашли новые схемы ввоза автомобилей в нашу страну через соседние государства.

Новые в плюсе, б/у в минусе

С середины весны серьезно изменилась структура импорта автомобилей в нашу страну. Об этом в ходе онлайн-эфира «Автостат Оперативка. Оперативная информация по авторынку России» заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Так, по данным агентства, в июне в РФ было импортировано 69,4 тыс. новых легковых автомобилей, а по итогам полугодия их было ввезено более 408 тыс. штук. Это на 79,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Львиная доля машин (93,7%), поставляется в нашу страну из Китая. Больше всего в июне было ввезено Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS55 Plus, Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro и Haval M6.

При этом количество автомобилей, ввозимых из стран-участников ЕАЭС, с начала весны резко сократилось. Если в марте на Киргизию проходилось 20% автомобильного импорта (эта страна занимала второе место среди стран-импортеров), то в июне ее доля в структуре поставляемых машин составила всего 0,6%. На Казахстан приходится 1,9% импорта новых автомобилей, а на Белоруссию — 1,7%.

Подержанные автомобили
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Из Японии к нам ввозится 0,6% от всех новых авто, поставляемых из-за рубежа, по 0,2% импорта приходится на Южную Корею, Турцию и Германию, оставшиеся 0,9% распределены по другим странам.

Что касается импорта подержанных автомобилей, то в июне их было ввезено 32,8 тыс. штук, а за первое полугодие — 177,8 тыс. экземпляров. Это на 19,2% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года. Лидерство по ввозу машин с пробегом удерживает Япония (66,1% от общего объема импорта). После введения ограничений на поставки машин из этой страны на наш рынок (под запретом оказались модели с моторами объемом более 1,9 л), импортеры переключились на «малокубатурные» автомобили: наиболее популярными подержанными машинами, поставляемыми из-за рубежа в июне, по данным «Автостата», стали Honda Freed, Toyota Corolla, Honda Fit, Honda Stepwgn, Toyota Wish.

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Запреты сработали

Пик импорта пришелся на март, отметил Сергей Удалов. Именно в первый весенний месяц импортеры старались ввезти максимальное число автомобилей, чтобы успеть до 1 апреля, когда начали действовать изменения в правилах таможенного оформления транспортных средств, подчеркнул он.

Как ранее сообщали «Известия», с 1 апреля вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому на автомобили, ввозимые в Россию из стран-участниц ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), размер утилизационного сбора складывается из самого утильсбора, а также из разницы между таможенной пошлиной, «рассчитанной исходя из нижней границы средней стоимости, указанной в перечне автомобилей, формируемом Минпромторгом, и таможенной пошлиной, указанной в декларации на товар». Также в утиль сбор для таких автомобилей входит разница между российскими ставками НДС и акцизов и фактически уплаченными налогами и сборами, указанным в таможенной декларации на транспортное средство.

автовоз
Фото: ТАСС/Смитюк Юрий

Именно из-за новых правил в структуре автомобильного импорта и произошли серьезные изменения, в результате которых доля машин, ввезенных через страны ЕАЭС, сократилась до минимума, считает автоэксперт, член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто.

— Новые правила фактически «обнулили» различные схемы поставок через ЕАЭС, которыми активно пользовались импортеры, чтобы уменьшить расходы на таможенное оформление автомобиля и тем самым предложить более низкую цену по сравнению «официальными» машинами. Таких автомобилей в начале весны было ввезено огромное количество, их запасов с лихвой хватит на долгое время, — уверен Игорь Моржаретто.

По мнению Игоря Моржаретто, вполне вероятно, что через некоторое время импортеры придумают новые схемы, которые позволят им ввозить машины по более низким ценам.

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Нашли лазейку

Как выяснили «Известия», импортеры автомобилей уже нашли пробел в законодательстве и начали им пользоваться. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, с 1 апреля была прикрыта лазейка, касающаяся занижения таможенной стоимости машин по таможенной декларации (ТД). Однако у импортеров-физлиц осталось право льготного ввоза автомобиля (1 раз в год) по таможенному приходному ордеру (ТПО).

— В отличие от таможенной декларации, информация, указанная в ТПО, не «пробивается» по ценовым справочникам, которые формируются Минпромторгом для проверки актуальности таможенной стоимости машин. Этой лазейкой уже начали пользоваться импортеры из Киргизии. По моим данным, в Киргизии по ТПО оформлено несколько сотен документов, и эти машины уже едут в Россию, — рассказал «Известиям» вице-президент НАС.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ «Известиям» подтвердили, что «действие постановления правительства РФ № 152 от 13 февраля 2024 года распространяется при исчислении утилизационного сбора на транспортные средства, помещенные под процедуру выпуска для внутреннего потребления, ввезенные и оформленные по декларации на товары».

автомобили
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По мнению Антона Шапарина, решить вопрос с новой схемой можно, указав в 152-м постановлении правительства, что проверка таможенной стоимости осуществляется не только для машин, ввезенных по таможенной декларации, но и по таможенному приходному ордеру.

Вторая волна «серости»

Появление новой схемы импорта машин из стран ЕАЭС может привести к очередному наплыву в Россию «серых» автомобилей, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

— Практика показывает, что с момента, когда в законодательстве находится новая лазейка, до того момента, как ее прикрывают, проходит достаточно много времени. Могут пройти месяцы, пока чиновники увидят проблему, пока решат, как с ней бороться, пока разработают и примут необходимые поправки. За это время в страну может хлынуть очередная волна машин, растаможенных по «альтернативным схемам». При этом не исключено, что к тому времени, когда закроют эту лазейку, будет обнаружена новая «дырка в заборе», — заявил он «Известиям».

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