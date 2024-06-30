Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил, что план РФ по Украине позволит немедленно прекратить боевые действия
Мир
Глава погранслужбы Киргизии Шаршеев возглавит РАТС ШОС
Новости компаний
В России начали маркировать созданную ИИ рекламу
Пресс-релизы
Одна из станций БАМа будет названа именем бывшего главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина
Общество
Защита генерала Попова подала заявление о госизмене
Мир
Путин назвал отношения РФ и Ирана дружескими и конструктивными
Политика
В Госдуме усомнились в праве Зеленского вести переговоры от лица Украины
Общество
Голикова спрогнозировала снижение числа женщин репродуктивного возраста до 2046 года
Экономика
Тунисский бизнес заинтересовался расширением импорта зерновых из России
Общество
СМИ сообщили о задержании попавшего под санкции США комбрига ВДВ Городилова
Пресс-релизы
Во Вьетнаме состоялась первая выездная сессия Восточного экономического форума
Общество
Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемого в сборе военных сведений француза Винатье
Мир
МАГАТЭ проинформировано о восьми пострадавших работниках ЗАЭС после атаки ВСУ
Мир
Лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения
Мир
Страны ШОС договорились объявить 2025-й Годом устойчивого развития
Мир
Путин назвал одной из приоритетных задач ШОС безопасность стран-участниц
Туризм
Эксперты назвали семь регионов России для активного туризма

Chery раскрыла цены на обновленный Tiggo 7 Pro Max в России

Chery запустила продажи нового Tiggo 7 Pro Max в РФ по цене от 2,77 млн рублей
0
Фото: Chery
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Chery представила в России модернизированный кроссовер Tiggo 7 Pro Max и объявила цены. Модель доступна в модификациях с передним и полным приводом в трех вариантах исполнениях каждой. Об этом говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении «Известий» 30 июня.

Цена базовой переднеприводной версии стартует от 2,77 млн рублей (от 2,67 млн с учетом выгод), полноприводная начальная модификация стоит от 2,99 млн рублей (2,79 млн с учетом выгод).

Внешне рестайлинговый Tiggo 7 Pro Max отличается обновленной решеткой радиатора, оптикой и другим бампером с диагональными вставками по краям в стиле гибридной версии кроссовера. Цветовая гамма состоит из шести оттенков, за доплату в 30 тыс. рублей автомобили предложат в двухцветной окраске (с черной крышей и зеркалами).

Интерьер оформлен в стиле седана Arrizo 8. Два 12,3-дюймовых экрана объединены в единый изогнутый блок, отделка темно-коричневого интерьера выполнена из экокожи и дополнена серыми матовыми вставками в передней панели и дверных картах.

123

Фото: Chery

Под капотом изменений нет, кроссовер приводит в движение бензиновый турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. (275 Нм) в связке с семиступенчатым роботом DCT. Разгон до «сотни» у переднеприводного кроссовера занимает 9,7 секунды, у полноприводного — на 0,1 секунды дольше.

В базовую комплектацию вошли 18-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, камера заднего вида в сочетании с задними датчиками парковки, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, восемь аудио-динамиков и прочие опции. В стартовом полноприводном исполнении идут 19-дюймовые алюминиевые литые диски в особом дизайне.

Более дорогие версии Tiggo 7 Pro Max получили систему кругового обзора, передние датчики парковки, беспроводную зарядку, шесть подушек безопасности, электропривод сидений, багажника и зеркал, а также панорамную крышу, передние акустические стекла, передние сиденья с вентиляцией, пакет систем ADAS (адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон и другие ассистенты) и прочие опции.

«Средняя» комплектация с передним приводом стоит от 2,95 млн рублей, а с полным — 3,17 млн рублей. Топовая — 3,1 млн и 3,32 млн рублей соответственно.

Полис на минус: как изменятся правила регистрации автомобилей
Новый законопроект одновременно упростит и усложнит постановку машины на учет

Кроссовер Tiggo 7 появился в модельной линейке дистрибьютора марки Chery в России в 2020 году. Продажи модели составили более 112 тыс. экземпляров, отметили в компании.

27 июня сообщалось, что Chery вывела из российской линейки кроссовер Tiggo 8, это была одна из самых доступных 7-местных моделей на рынке РФ. Предполагается, что на место выбывшей модели придет обновленный кроссовер Tiggo 8 Pro Max.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024