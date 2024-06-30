Chery раскрыла цены на обновленный Tiggo 7 Pro Max в России

Компания Chery представила в России модернизированный кроссовер Tiggo 7 Pro Max и объявила цены. Модель доступна в модификациях с передним и полным приводом в трех вариантах исполнениях каждой. Об этом говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении «Известий» 30 июня.

Цена базовой переднеприводной версии стартует от 2,77 млн рублей (от 2,67 млн с учетом выгод), полноприводная начальная модификация стоит от 2,99 млн рублей (2,79 млн с учетом выгод).

Внешне рестайлинговый Tiggo 7 Pro Max отличается обновленной решеткой радиатора, оптикой и другим бампером с диагональными вставками по краям в стиле гибридной версии кроссовера. Цветовая гамма состоит из шести оттенков, за доплату в 30 тыс. рублей автомобили предложат в двухцветной окраске (с черной крышей и зеркалами).

Интерьер оформлен в стиле седана Arrizo 8. Два 12,3-дюймовых экрана объединены в единый изогнутый блок, отделка темно-коричневого интерьера выполнена из экокожи и дополнена серыми матовыми вставками в передней панели и дверных картах.

Фото: Chery

Под капотом изменений нет, кроссовер приводит в движение бензиновый турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. (275 Нм) в связке с семиступенчатым роботом DCT. Разгон до «сотни» у переднеприводного кроссовера занимает 9,7 секунды, у полноприводного — на 0,1 секунды дольше.

В базовую комплектацию вошли 18-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, камера заднего вида в сочетании с задними датчиками парковки, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, восемь аудио-динамиков и прочие опции. В стартовом полноприводном исполнении идут 19-дюймовые алюминиевые литые диски в особом дизайне.

Более дорогие версии Tiggo 7 Pro Max получили систему кругового обзора, передние датчики парковки, беспроводную зарядку, шесть подушек безопасности, электропривод сидений, багажника и зеркал, а также панорамную крышу, передние акустические стекла, передние сиденья с вентиляцией, пакет систем ADAS (адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон и другие ассистенты) и прочие опции.

«Средняя» комплектация с передним приводом стоит от 2,95 млн рублей, а с полным — 3,17 млн рублей. Топовая — 3,1 млн и 3,32 млн рублей соответственно.

Кроссовер Tiggo 7 появился в модельной линейке дистрибьютора марки Chery в России в 2020 году. Продажи модели составили более 112 тыс. экземпляров, отметили в компании.

27 июня сообщалось, что Chery вывела из российской линейки кроссовер Tiggo 8, это была одна из самых доступных 7-местных моделей на рынке РФ. Предполагается, что на место выбывшей модели придет обновленный кроссовер Tiggo 8 Pro Max.