Пороговое назначение: на кого повлияет снижение беспошлинной планки ввоза товаров

Порог беспошлинного ввоза в РФ товаров для личного пользования — иными словами, покупок в онлайн-магазинах — в ближайшее время должен снизиться сразу в пять раз, с €1000 до €200. Дело в том, что 1 апреля заканчивается срок действия решения Евразийской экономической комиссии, установившей повышенный лимит стоимости покупок на иностранных интернет-площадках, — и пока это решение не пролонгировано , отмечают участники рынка. Снижение порога способно привести к сокращению ассортимента — речь в том числе идет о продукции, которую заказывают фонды и организации, поддерживающие участников СВО, говорят эксперты. При этом крупный ритейл считает снижение беспошлинного порога справедливым. В том, на кого могут повлиять эти изменения, разбирались «Известия».

Ввозная виза

Сегодня порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в РФ (в большинстве своем — заказы из интернет-магазинов дружественных стран) может снизиться в пять раз: с €1000 до €200. 1 апреля истекает срок действия временной нормы, установленной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) на совершение таких операций: до апреля 2022 года она составляла €200, но затем временно была увеличена в пятикратном размере . Срок действия такого лимита истек, но никаких решений по поводу его продления принято не было, отмечают опрошенные «Известиями» участники рынка. Один из них не исключает, что вопрос об изменении порога будет поднят на заседании ЕЭК, намеченном на 12 апреля, и повышенный лимит беспошлинного ввоза будет сохранен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

29 марта Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что порог беспошлинного ввоза в РФ товаров для личного пользования с 1 апреля составит €200 — вес их не должен быть больше 31 кг. При превышении этих нормативов придется заплатить не менее 15% от стоимости товара, но не менее €2 за килограмм , предупредили в ведомстве. Однако вечером того же дня Таможенная служба отозвала свое сообщение.

«Известия» направили запрос в аппарат ЕЭК, Минэкономразвития, Минпромторг, ФТС, а также в Минцифры, курирующее деятельность «Почты России».

Участники рынка e-commerce считают, что снижение порога беспошлинного ввоза товаров снизит покупательную способность россиян.

— Он позволяет потребителям из России покупать основные категории недорогой продукции для личного пользования и не допустить роста цен. Импорт из-за границы стабильно растет — покупатели чаще всего заказывают товары для дома, ремонта и авто, одежду и обувь, электронику. Снижение порога или отказ от его применения снизит товарный ассортимент для покупателей из РФ , — опасаются в Wildberries.

Фото: Global Look Press/Artem Priakhin

Более того, из продажи могут пропасть товары, доступные к заказу только через каналы электронной торговли, — поэтому маркетплейс выступает за сохранение порога беспошлинной торговли на прежнем уровне, отметили в компании.

— Поддержание беспошлинного порога на уровне €1000 помогло нам обеспечить спрос россиян с невысоким уровнем дохода на недорогие и востребованные товары из-за рубежа, например, электронику, инструменты или автотовары, — говорят в пресс-службе Ozon. — Снижение порога, бесспорно, отразится на российских потребителях: многие могут отказаться от покупки, если с учетом пошлины стоимость нужного товара окажется выше, чем они могут себе позволить.

Эксперты обращают внимание и на то, что снижение порога беспошлинного ввоза способно осложнить закупки для фондов и организаций, оказывающих помощь участникам СВО.

— Вопрос доступности необходимого оборудования и его доставки связан в первую очередь с жизнями наших бойцов. Здесь нужны гибкие меры. Если кто-то закупает технику в коммерческих целях, для себя, для продажи — это одно дело, можно ввести налоги, акцизы и так далее. Но если вещи предназначены для наших ребят, необходимо делать исключение , — считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Подход, при котором для всех устанавливается общий порог, действительно может привести к усложнению процедуры закупок товаров, приобретаемых для поддержки участников СВО, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Для таких покупателей должны быть особые правила, полагает он.

— От людей, которые занимаются помощью нашим бойцам, я слышал, что у них есть опасения по поводу понижения беспошлинного ввоза в страну до товаров €200 , — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Им, скорее всего, придется разбивать заказы на большее количество людей или заказывать меньшими партиями. Многие сейчас лично закупают, в частности, тепловизоры и приборы ночного видения для наших бойцов. Приобретается большое количество различных компонентов и комплектующих для беспилотников.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Эксперт отметил, что очень много людей в России занимается волонтерской деятельностью, которая связана с онлайн-закупками.

— Их помощь кажется не очень заметной, небольшой, если брать каждого из них отдельно, но общее число оказывается достаточным, чтобы облегчить жизнь нашим ребятам. Потому, если канал беспошлинной торговли прикроют, это будет ощутимо, — полагает Юрий Лямин.

С другой стороны, это решение хорошо повлияет на отечественных производителей, считает волонтер Дмитрий Усков.

— Если Китай станет еще дороже, то наши ребята будут активнее производить технику, и спрос на их товары будет выше, — говорит он.

Дорогие мои заказы

Волонтеры приобретают различные товары не только для военных нужд, но и медицинское оборудование и лекарства, рассказал «Известиям» предприниматель, который активно помогает армии России.

— Объемы покупок немаленькие, поскольку у военных есть ежедневная необходимость во всех этих вещах , — отметил собеседник редакции.

Он считает, что снижение порога пошлины осложнит ситуацию с закупками, но не сократит объемы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Будем искать возможности. Несмотря на ситуацию, ограничивать помощь нашим военным ни в коем случае нельзя, — подытожил волонтер.

Член Общественной палаты РФ, писатель Армен Гаспарян сказал «Известиям», что у него более чем критичное отношение к новым правилам беспошлинного ввоза.

— Я боюсь, что это окажет негативное воздействие не на бойцов, а на обычных людей, — опасается он.

С ним согласен председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

— Ничего позитивного в этих изменениях нет. Негативных последствий будет больше. Причем это отразится как на тех, кто закупает беспилотники, так и на обычных людях. Инициатива, не исключено, ориентирована на поддержку определенных торговых сетей, — уверен он.

Покупки российскими гражданами товаров из-за рубежа занимают незначительную долю в общем объеме ритейла — в 2023 году она составляла 0,6%, или примерно 350–400 млрд рублей , рассказал «Известиям» источник в Совете Федерации. Однако в условиях санкций такая возможность оказывает существенную поддержку гражданам и позволяет не допустить дефицита потребительской продукции и роста цен на нее, считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Установление нормы беспошлинного ввоза на уровне €200 может привести к снижению объемов трансграничной торговли на 18–20%. В частности, «Почта России» может потерять товаропоток на сумму 50 млрд рублей в год, — утверждает источник в верхней палате парламента.

«Известия» направили запрос в пресс-службу «Почты России».

В условиях санкций норма беспошлинного ввоза в €1000 оказывает существенную поддержку миллионам граждан, позволяет не допустить дефицита товаров, говорил ранее член совета директоров «Почты», глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Тогда как взимание пошлины с продукции для личных нужд может привести к тому, что количество таких покупок сократится, добавил он.

Оформление посылок на таможне тоже имеет свою стоимость, напомнил президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Отправлений, на оформление которых надо тратить ресурсы и время сотрудников таможенных органов, станет больше, и неизвестно, покроет ли 15-процентная пошлина расходы на таможенные процедуры , заключает эксперт.

Однако снижение порога беспошлинного ввоза считают проблемой не все. Эту меру поддерживает, к примеру, крупный российский ритейл. Порог в €1000 был введен в России как временная мера для избежания дефицита товаров первой необходимости в условиях изменения внешних торговых операций в 2022 году , напоминает сотрудник одной из федеральных розничных сетей. Этой цели удалось достичь — заработал механизм параллельного импорта, онлайн- и офлайн-ритейлеры смогли перестроить логистические цепочки, бизнес нашел новых поставщиков сырья и оборудования, указывает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Можно сказать, что повышение порога выполнило свою миссию, поддержав потребителя в самые трудные времена. Для сохранения справедливой конкуренции и защиты легального рынка целесообразно вернуть порог для беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до уровня в €200, — считает собеседник «Известий».

Источник, близкий к другому ритейлеру, отметил, что в компании позитивно оценивают снижение порога беспошлинного ввоза товаров, так как за последнее время кроссбордерные схемы получили слишком большое развитие, — в частности, в России кратно увеличился нелегальный рынок электроники.

В конце марта письмо с просьбой сократить порог беспошлинного ввоза в правительство направила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Снижение порога действительно выгодно традиционной офлайн-рознице, это сокращает ценовое давление на них со стороны иностранных интернет-магазинов и маркетплейсов, считает Денис Кусков. По его мнению, такая мера может способствовать и наполнению бюджета.

Возможно, говорит эксперт, следовало бы принять компромиссные правила — например, понизить порог сразу с €1000 не до €200, а до €500: известно, что такие инициативы уже появлялись .

Над материалом работали: Валерий Кодачигов, Яна Штурма, София Прохорчук, Владимир Матвеев