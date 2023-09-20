Время собирать: власти обсуждают увязку экспортных пошлин с курсом рубля к доллару
Профильные ведомства обсуждают введение нового временного механизма расчета экспортных пошлин — с увязкой к курсу рубля к доллару, узнали «Известия». Ставка составит от 4% до 7% в зависимости от курса, а при 80 руб./$ — вовсе обнулится. Из-под действия пошлин предлагается вывести чувствительную номенклатуру товаров — например, чай, кофе, фармацевтическую продукцию. Основная задача — защитить внутренний рынок и сдержать рост цен в стране. По данным источников, меру планируют ввести с 1 октября. Также это поддержит курс рубля. По оценкам экспертов, такой механизм в том числе стабилизирует торговый баланс и потенциально может повысить доходы бюджета.
В рублевых условиях
В правительстве рассматриваются дополнительные механизмы защиты внутреннего рынка и обеспечения комфортного уровня цен для российских граждан, рассказали «Известиям» источники в профильных ведомствах. В частности, власти обсуждают введение экспортных пошлин на широкий круг товаров. Мера предлагается на фоне роста прибылей поставщиков из-за снижения курса рубля к доллару. По данным источников, она будет временной, ее планируют ввести с 1 октября.
Ставка сбора может составить от 4 до 7% в зависимости от курса российской валюты, говорят источники. А при 80 руб./$ и ниже — вовсе обнулиться.
Пошлины при этом не будут распространяться на некоторые чувствительные позиции. По предложениям отраслевых ведомств это могут быть в том числе товары с высокой импортной составляющей — например, чай, кофе, фармацевтическая продукция, а также товары «высоких переделов». Речь идет об изделиях, при создании которых требуется проведение большого количества операций на средне- или высокотехнологичных производствах, — например, продукция микроэлектроники или станкостроения, а также готовая продукция металлургии.
В настоящее время экспортные пошлины действуют на поставки зерна, леса, лома черных металлов, нефти (для непроизводителей). Они фиксированные, не привязаны к курсу рубля. При этом теперь обсуждают введение пошлин на широкий круг товаров, которые сейчас экспортируются без этого сбора, пояснил источник «Известий». Например, драгоценные камни и драгметаллы, а также рыбопродукты.
«Известия» направили запросы в правительство, а также в Минэк, Минфин, Минэнерго, Минсельхоз и Минпромторг.
Доходы федерального бюджета от таможенных пошлин (включая импортные и экспортные) в сентябре составили 743 млрд рублей — это на 65% меньше, чем год назад, следует из оперативных данных портала «Электронный бюджет» на 18 сентября («Известия» их изучили). Информация отдельно по экспортным пошлинам не публикуется. По плану казна должна получить за 2023-й всего 2,4 трлн рублей от этой статьи доходов — то есть еще 1,7 трлн до конца года.
Согласно закону о бюджете, поступления по итогам 2023-го ожидаются в размере 26,1 трлн рублей, траты — 29 трлн. Соответственно, дефицит должен составить 2,9 трлн, или 2% ВВП. По данным Минфина, на конец июля недостача составила 2,8 трлн.
Логичные исключения
Одно из следствий резкого снижения курса рубля к доллару — значительный рост прибылей российских экспортеров, которые получают выручку в иностранной валюте, отметил первый вице-президент Центра стратегических разработок Борис Копейкин. По его словам, экономика многих проектов рассчитывалась несколько лет назад при совершенно другом курсе, поэтому теперь компаниям выгоднее продавать продукцию за рубеж.
— Предлагаемые властями меры регулирования экспорта — логичные в условиях высокой волатильности курса, которая вызвана внешними ограничениями. Переориентация даже небольшой части товаров на внутренний рынок может оказать давление на цены. Например, в России стабильно дорожает рыбная продукция — порядка 6,5% с начала года. Если компании нарастят продажи внутри страны на эти же 5–6%, это внесет свой вклад в сдерживание цен, — считает эксперт.
В ситуации, когда безусловным приоритетом остается выполнение социальных обязательств перед населением, власти вынуждены принимать такие регуляторные меры, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
— Важно, что из-под действия экспортных пошлин будут выведены товары, имеющие в себестоимости высокую долю импортных составляющих, приобретаемых за валюту. А также продукция «высоких переделов». Это стимулирует внутреннюю переработку и производство в целом. То есть мера не коснется российских производителей товаров массового спроса, которые сейчас активно выходят на новые экспортные рынки, — подчеркнул он.
По словам депутата, речь идет об одежде, косметике, игрушках, электронике — о том, чем торгует малый и средний бизнес.
— На мой взгляд, экспорт для большинства крупных компаний при нынешнем курсе по-прежнему останется рентабельным и вряд ли существенно сократится в объемах. Для этого и предлагается шкала ставок, которая зависит от курса: чем крепче рубль, тем меньше пошлина. Считаю, что нет оснований опасаться, что наши экспортеры утратят долю на внешних рынках, — подчеркнул Артем Кирьянов.
Для представителей легкой промышленности очень важно, что пошлины не коснутся текстильной продукции — в нынешних непростых условиях и так уже много сил потрачено на отлаживание логистики, отметила основатель бренда льняной одежды из Калининграда Molinialife Ксения Соломонова.
Поддержать курс
Планируемые пошлины вполне могут сыграть корректирующую роль для сальдо торгового баланса, полагает заведующий Лабораторией исследований международной торговли ИПЭИ РАНХиГС Александр Кнобель. Он уверен, что аккуратное регулирование экспорта может стать фактором укрепления нацвалюты.
После ее резкого ослабления в августе 2023-го, когда в моменте доллар подскакивал выше 100 рублей, власти вернулись к обсуждению мер контроля за курсом. ЦБ на внеплановом заседании поднял ключевую ставку до 12%, а затем на плановом в сентябре — до 13%.
В то же время власти обсуждали и другие меры. Среди возможных вариантов СМИ называли обязательную продажу валютной выручки экспортеров внутри РФ и запрет на выплату дивидендов за рубеж. Однако тогда никаких решений принято не было. Как писали ранее «Известия», в Минфине поддерживают репатриацию валютной выручки экспортеров — обязательство по ее переводу в РФ.
На заседании комитета Госдумы по финрынку 20 сентября замминистра финансов Алексей Моисеев еще раз подчеркнул, что правительство рассматривает ряд мер по восстановлению валютного контроля в России.
Привязка экспортных пошлин к курсу позволит достичь некоторого укрепления рубля к основным валютам, тем самым снизив уровень инфляции в стране, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Она добавила: помимо того что такой механизм поможет обеспечить комфортный уровень цен на российском рынке по широкому спектру продукции, он также обеспечит дополнительные средства в бюджет.
По прогнозам эксперта, введение экспортных пошлин привлечет минимум 1 млрд рублей в казну. Таким образом это улучшит экономическую ситуацию в РФ и положительно повлияет на итоговый показатель ВВП на конец 2023-го, резюмировала она.