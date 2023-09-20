Время собирать: власти обсуждают увязку экспортных пошлин с курсом рубля к доллару

Профильные ведомства обсуждают введение нового временного механизма расчета экспортных пошлин — с увязкой к курсу рубля к доллару, узнали «Известия». Ставка составит от 4% до 7% в зависимости от курса, а при 80 руб./$ — вовсе обнулится. Из-под действия пошлин предлагается вывести чувствительную номенклатуру товаров — например, чай, кофе, фармацевтическую продукцию. Основная задача — защитить внутренний рынок и сдержать рост цен в стране. По данным источников, меру планируют ввести с 1 октября. Также это поддержит курс рубля. По оценкам экспертов, такой механизм в том числе стабилизирует торговый баланс и потенциально может повысить доходы бюджета .

В рублевых условиях

В правительстве рассматриваются дополнительные механизмы защиты внутреннего рынка и обеспечения комфортного уровня цен для российских граждан , рассказали «Известиям» источники в профильных ведомствах. В частности, власти обсуждают введение экспортных пошлин на широкий круг товаров. Мера предлагается на фоне роста прибылей поставщиков из-за снижения курса рубля к доллару. По данным источников, она будет временной, ее планируют ввести с 1 октября.

Ставка сбора может составить от 4 до 7% в зависимости от курса российской валюты , говорят источники. А при 80 руб./$ и ниже — вовсе обнулиться .

Справка «Известий» По прогнозу Минэка, средний курс доллара по итогам 2023-го составит 85,2 рубля. В 2024-м соотношение ожидается на уровне 90,1 рубля, в 2025-м — 91,1, 2026-м — 92,3 рубля.

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Пошлины при этом не будут распространяться на некоторые чувствительные позиции . По предложениям отраслевых ведомств это могут быть в том числе товары с высокой импортной составляющей — например, чай, кофе, фармацевтическая продукция, а также товары «высоких переделов» . Речь идет об изделиях, при создании которых требуется проведение большого количества операций на средне- или высокотехнологичных производствах, — например, продукция микроэлектроники или станкостроения, а также готовая продукция металлургии .

В настоящее время экспортные пошлины действуют на поставки зерна, леса, лома черных металлов, нефти (для непроизводителей). Они фиксированные, не привязаны к курсу рубля . При этом теперь обсуждают введение пошлин на широкий круг товаров, которые сейчас экспортируются без этого сбора, пояснил источник «Известий». Например, драгоценные камни и драгметаллы, а также рыбопродукты .

«Известия» направили запросы в правительство, а также в Минэк, Минфин, Минэнерго, Минсельхоз и Минпромторг.

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Доходы федерального бюджета от таможенных пошлин (включая импортные и экспортные) в сентябре составили 743 млрд рублей — это на 65% меньше, чем год назад , следует из оперативных данных портала «Электронный бюджет» на 18 сентября («Известия» их изучили). Информация отдельно по экспортным пошлинам не публикуется. По плану казна должна получить за 2023-й всего 2,4 трлн рублей от этой статьи доходов — то есть еще 1,7 трлн до конца года .

Согласно закону о бюджете, поступления по итогам 2023-го ожидаются в размере 26,1 трлн рублей, траты — 29 трлн. Соответственно, дефицит должен составить 2,9 трлн, или 2% ВВП . По данным Минфина, на конец июля недостача составила 2,8 трлн .

Логичные исключения

Одно из следствий резкого снижения курса рубля к доллару — значительный рост прибылей российских экспортеров, которые получают выручку в иностранной валюте , отметил первый вице-президент Центра стратегических разработок Борис Копейкин. По его словам, экономика многих проектов рассчитывалась несколько лет назад при совершенно другом курсе, поэтому теперь компаниям выгоднее продавать продукцию за рубеж .

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— Предлагаемые властями меры регулирования экспорта — логичные в условиях высокой волатильности курса, которая вызвана внешними ограничениями. Переориентация даже небольшой части товаров на внутренний рынок может оказать давление на цены . Например, в России стабильно дорожает рыбная продукция — порядка 6,5% с начала года. Если компании нарастят продажи внутри страны на эти же 5–6%, это внесет свой вклад в сдерживание цен , — считает эксперт.

В ситуации, когда безусловным приоритетом остается выполнение социальных обязательств перед населением, власти вынуждены принимать такие регуляторные меры , считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

— Важно, что из-под действия экспортных пошлин будут выведены товары, имеющие в себестоимости высокую долю импортных составляющих, приобретаемых за валюту. А также продукция «высоких переделов» . Это стимулирует внутреннюю переработку и производство в целом. То есть мера не коснется российских производителей товаров массового спроса, которые сейчас активно выходят на новые экспортные рынки , — подчеркнул он.

По словам депутата, речь идет об одежде, косметике, игрушках, электронике — о том, чем торгует малый и средний бизнес .

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— На мой взгляд, экспорт для большинства крупных компаний при нынешнем курсе по-прежнему останется рентабельным и вряд ли существенно сократится в объемах. Для этого и предлагается шкала ставок, которая зависит от курса: чем крепче рубль, тем меньше пошлина . Считаю, что нет оснований опасаться, что наши экспортеры утратят долю на внешних рынках, — подчеркнул Артем Кирьянов.

Для представителей легкой промышленности очень важно, что пошлины не коснутся текстильной продукции — в нынешних непростых условиях и так уже много сил потрачено на отлаживание логистики , отметила основатель бренда льняной одежды из Калининграда Molinialife Ксения Соломонова.

Поддержать курс

Планируемые пошлины вполне могут сыграть корректирующую роль для сальдо торгового баланса , полагает заведующий Лабораторией исследований международной торговли ИПЭИ РАНХиГС Александр Кнобель. Он уверен, что аккуратное регулирование экспорта может стать фактором укрепления нацвалюты.

После ее резкого ослабления в августе 2023-го, когда в моменте доллар подскакивал выше 100 рублей, власти вернулись к обсуждению мер контроля за курсом. ЦБ на внеплановом заседании поднял ключевую ставку до 12%, а затем на плановом в сентябре — до 13% .

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В то же время власти обсуждали и другие меры. Среди возможных вариантов СМИ называли обязательную продажу валютной выручки экспортеров внутри РФ и запрет на выплату дивидендов за рубеж. Однако тогда никаких решений принято не было. Как писали ранее «Известия», в Минфине поддерживают репатриацию валютной выручки экспортеров — обязательство по ее переводу в РФ .

На заседании комитета Госдумы по финрынку 20 сентября замминистра финансов Алексей Моисеев еще раз подчеркнул, что правительство рассматривает ряд мер по восстановлению валютного контроля в России .

Привязка экспортных пошлин к курсу позволит достичь некоторого укрепления рубля к основным валютам, тем самым снизив уровень инфляции в стране , считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Она добавила: помимо того что такой механизм поможет обеспечить комфортный уровень цен на российском рынке по широкому спектру продукции, он также обеспечит дополнительные средства в бюджет .