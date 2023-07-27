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Вывоза нет: в Госдуме предложили повысить экспортную пошлину на нефть

Поможет ли мера сдержать темпы подорожания топлива в России
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В Госдуме выступили за повышение экспортной пошлины на нефть для сдерживания роста цен на топливо в России. Депутатская инициатива направлена председателю правительства Михаилу Мишустину. В результате доходность поставок за рубеж снизится, а объемы реализации топлива на внутреннем рынке вырастут. 24 июля оптовая цена на бензин АИ-92 достигла 64,8 тыс. рублей за тонну. В ФАС отметили, что служба уже приняла ряд мер по стабилизации стоимости нефтепродуктов, в том числе направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж сырья на бирже.

Налоговая политика

В Госдуме предложили меры сдерживания цен на топливо в России. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов совместно с депутатом Валерием Гартунгом в письме председателю правительства Михаилу Мишустину предложил отказаться от налогового маневра (постепенной отмены экспортной пошлины на нефть при соизмеримом повышении налога на добычу полезных ископаемых) и повысить экспортную пошлину. С документом от 25 июля ознакомились «Известия».

По мнению Сергея Миронова, это позволит снизить доходность поставок нефти за рубеж и увеличит объемы для переработки внутри страны, повысит объемы производства моторного топлива и его реализации на внутреннем рынке. Меры приведут к прекращению выплат из госбюджета по демпфирующему механизму и остановят рост цен на топливо в России, говорится в письме.

Необходимо установить новые правила на топливном рынке, чтобы не допускать роста цен на бензин, — заявил «Известиям» Сергей Миронов.

цена
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Впрочем, по его словам, производители топлива и регуляторы понимают причины роста цен.

24 июля цены на бензин АИ-92 и АИ-95 установили очередные рекорды, следует из данных торгов на СПбМТСБ. Тонна АИ-92 по территориальному индексу европейской части России подорожала до 64,8 тыс. рублей. Цена на АИ-95 достигла отметки в 69,9 тыс. 26 июля стоимость несколько снизилась, но была близка к рекордным показателям: АИ-92 и АИ-95 продавались за 61,8 тыс. и 67,6 тыс. рублей за тонну соответственно. Темпы подорожания топлива в рознице в июле обогнали темпы роста инфляции, указывал ранее Росстат.

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При этом в Минэнерго 28 июня заявляли, что рост цен на бензин пришелся на май-июнь — период проведения первой волны плановых ремонтов НПЗ. «Сейчас ремонты завершаются, поэтому постепенно стабилизируется производство бензина», — отметили тогда в ведомстве.

О том, что предложение бензинов на внутреннем рынке снижается, сообщил в письме от 24 июля Михаилу Мишустину и Российский топливный союз (РТС). Причины не только в остановках НПЗ на плановые ремонты, на ситуацию влияет и наращивание поставок бензинов за рубеж из-за выгодной экспортной альтернативы, указали в организации. РТС, ссылаясь на данные ЦДУ ТЭК, сообщил, что экспорт бензинов К5 с начала 2023-го на данный момент увеличился на 41,5% (на 840 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле текущего года отмечен рост экспорта на 45,5 тыс. т, или на 55,3% год к году.

«Известия» направили запросы в Минэнерго, ФАС и нефтяные компании.

нефть
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Ранее Минфин сообщил, что с 1 августа экспортная пошлина на нефть будет повышена до $16,9 за тонну.

В ФАС «Известиям» сказали, что служба уже приняла ряд мер по стабилизации стоимости нефтепродуктов, в том числе направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж сырья на бирже.

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Проблема и решения

Сейчас вывозная пошлина для нефтепродуктов составляет $4,6 за тонну, для нефти — $15,6. Также действует дополнительный сбор на дизель и бензин для компаний, которые не занимаются переработкой, в размере 20 тыс. рублей за тонну, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

— Чтобы предложенная мера сработала, необходимо увеличить экспортные пошлины на нефть многократно, примерно до $150–200 за тонну. Тогда в связи с транспортными издержками повышенный сбор может сделать нецелесообразным для нефтяников вывоз сырья из РФ и увеличить объемы переработки, что приведет к насыщению внутреннего рынка топливом, — сказал эксперт.

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По итогам действия этой меры можно будет определить, нужна ли дополнительная пошлина на нефтепродукты, добавил он.

— Безусловно, повышение экспортных пошлин будет способствовать тому, чтобы нефть и нефтепродукты оставались внутри страны. Но сейчас есть определенные проблемы в части учета так называемого теневого экспорта. Теневые поставки как работают на пользу стране, так и затрудняют полноценный учет их экспорта, — отметил глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

24 июля 2023 года вице-премьер Александр Новак в ходе совещания, посвященного ситуации на российском рынке нефтепродуктов, поддержал предложение Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина. Он также поручил министерству и ФАС усилить работу, призванную обеспечить рост продаж моторного топлива на внутреннем рынке нефтепродуктов в том числе посредством биржевой торговли такими компаниями.

В качестве меры по снижению роста цен на топливо внутри страны более целесообразным представляется увеличение доли обязательных продаж на бирже, а также введение налоговых льгот для мини-НПЗ, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. РТС, помимо увеличения нормативов торгов для бензинов до 15% с текущих 12%, предложила властям запретить экспорт бензина и дизеля компаниям, которые производят экспортируемые виды моторного топлива.

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По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, повышение экспортной пошлины вместе с отказом от демпферных выплат не смогут привести к снижению цен на топливо в РФ. Аналитик считает, что нефтяные компании повысят внутренние цены, чтобы компенсировать потерю части экспорта и демпферных выплат. Для создания профицита на внутреннем рынке более логичный шаг — квотирование экспорта нефтепродуктов, добавил Сергей Кауфман.

Инициатива справедливороссов может привести к прямо противоположному эффекту на топливном рынке — отмена налогового маневра и введение экспортной пошлины демотивируют компании, которым важен экспорт для обновления оборудования, считает член экспертного совета комитета по энергетике ГД Дмитрий Тортев.

заправка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Вместо повышения пошлины стабилизировать цены внутри страны можно за счет сокращения внутреннего налогообложения — например, отмены акциза на бензин, считает Павел Баженов. Доля налогов составляет 70% от ценника топлива на АЗС, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Само предложение партии «Справедливая Россия — За правду» правильное, но такая мера требует комплексного подхода с учетом интересов всех сторон, поэтому должна быть доработана, заключил аналитик.

По словам руководителя «Народный фронт. Аналитика» Ольги Поздняковой, на стоимость топлива внутри страны влияет целый набор факторов, а не только экспортная пошлина. В первую очередь это топливный демпфер, выплаты по которому предложили снизить вдвое, плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов с сезонным ростом спроса, сложность в логистике и прочее. Поэтому невозможно единым решением изменить розничные цены, которые к тому же сильно отличаются между регионами и даже внутри субъектов, отметила она.

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