Вывоза нет: в Госдуме предложили повысить экспортную пошлину на нефть
В Госдуме выступили за повышение экспортной пошлины на нефть для сдерживания роста цен на топливо в России. Депутатская инициатива направлена председателю правительства Михаилу Мишустину. В результате доходность поставок за рубеж снизится, а объемы реализации топлива на внутреннем рынке вырастут. 24 июля оптовая цена на бензин АИ-92 достигла 64,8 тыс. рублей за тонну. В ФАС отметили, что служба уже приняла ряд мер по стабилизации стоимости нефтепродуктов, в том числе направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж сырья на бирже.
Налоговая политика
В Госдуме предложили меры сдерживания цен на топливо в России. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов совместно с депутатом Валерием Гартунгом в письме председателю правительства Михаилу Мишустину предложил отказаться от налогового маневра (постепенной отмены экспортной пошлины на нефть при соизмеримом повышении налога на добычу полезных ископаемых) и повысить экспортную пошлину. С документом от 25 июля ознакомились «Известия».
По мнению Сергея Миронова, это позволит снизить доходность поставок нефти за рубеж и увеличит объемы для переработки внутри страны, повысит объемы производства моторного топлива и его реализации на внутреннем рынке. Меры приведут к прекращению выплат из госбюджета по демпфирующему механизму и остановят рост цен на топливо в России, говорится в письме.
— Необходимо установить новые правила на топливном рынке, чтобы не допускать роста цен на бензин, — заявил «Известиям» Сергей Миронов.
Впрочем, по его словам, производители топлива и регуляторы понимают причины роста цен.
24 июля цены на бензин АИ-92 и АИ-95 установили очередные рекорды, следует из данных торгов на СПбМТСБ. Тонна АИ-92 по территориальному индексу европейской части России подорожала до 64,8 тыс. рублей. Цена на АИ-95 достигла отметки в 69,9 тыс. 26 июля стоимость несколько снизилась, но была близка к рекордным показателям: АИ-92 и АИ-95 продавались за 61,8 тыс. и 67,6 тыс. рублей за тонну соответственно. Темпы подорожания топлива в рознице в июле обогнали темпы роста инфляции, указывал ранее Росстат.
При этом в Минэнерго 28 июня заявляли, что рост цен на бензин пришелся на май-июнь — период проведения первой волны плановых ремонтов НПЗ. «Сейчас ремонты завершаются, поэтому постепенно стабилизируется производство бензина», — отметили тогда в ведомстве.
О том, что предложение бензинов на внутреннем рынке снижается, сообщил в письме от 24 июля Михаилу Мишустину и Российский топливный союз (РТС). Причины не только в остановках НПЗ на плановые ремонты, на ситуацию влияет и наращивание поставок бензинов за рубеж из-за выгодной экспортной альтернативы, указали в организации. РТС, ссылаясь на данные ЦДУ ТЭК, сообщил, что экспорт бензинов К5 с начала 2023-го на данный момент увеличился на 41,5% (на 840 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле текущего года отмечен рост экспорта на 45,5 тыс. т, или на 55,3% год к году.
«Известия» направили запросы в Минэнерго, ФАС и нефтяные компании.
Ранее Минфин сообщил, что с 1 августа экспортная пошлина на нефть будет повышена до $16,9 за тонну.
В ФАС «Известиям» сказали, что служба уже приняла ряд мер по стабилизации стоимости нефтепродуктов, в том числе направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж сырья на бирже.
Проблема и решения
Сейчас вывозная пошлина для нефтепродуктов составляет $4,6 за тонну, для нефти — $15,6. Также действует дополнительный сбор на дизель и бензин для компаний, которые не занимаются переработкой, в размере 20 тыс. рублей за тонну, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.
— Чтобы предложенная мера сработала, необходимо увеличить экспортные пошлины на нефть многократно, примерно до $150–200 за тонну. Тогда в связи с транспортными издержками повышенный сбор может сделать нецелесообразным для нефтяников вывоз сырья из РФ и увеличить объемы переработки, что приведет к насыщению внутреннего рынка топливом, — сказал эксперт.
По итогам действия этой меры можно будет определить, нужна ли дополнительная пошлина на нефтепродукты, добавил он.
— Безусловно, повышение экспортных пошлин будет способствовать тому, чтобы нефть и нефтепродукты оставались внутри страны. Но сейчас есть определенные проблемы в части учета так называемого теневого экспорта. Теневые поставки как работают на пользу стране, так и затрудняют полноценный учет их экспорта, — отметил глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
24 июля 2023 года вице-премьер Александр Новак в ходе совещания, посвященного ситуации на российском рынке нефтепродуктов, поддержал предложение Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина. Он также поручил министерству и ФАС усилить работу, призванную обеспечить рост продаж моторного топлива на внутреннем рынке нефтепродуктов в том числе посредством биржевой торговли такими компаниями.
В качестве меры по снижению роста цен на топливо внутри страны более целесообразным представляется увеличение доли обязательных продаж на бирже, а также введение налоговых льгот для мини-НПЗ, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. РТС, помимо увеличения нормативов торгов для бензинов до 15% с текущих 12%, предложила властям запретить экспорт бензина и дизеля компаниям, которые производят экспортируемые виды моторного топлива.
По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, повышение экспортной пошлины вместе с отказом от демпферных выплат не смогут привести к снижению цен на топливо в РФ. Аналитик считает, что нефтяные компании повысят внутренние цены, чтобы компенсировать потерю части экспорта и демпферных выплат. Для создания профицита на внутреннем рынке более логичный шаг — квотирование экспорта нефтепродуктов, добавил Сергей Кауфман.
Инициатива справедливороссов может привести к прямо противоположному эффекту на топливном рынке — отмена налогового маневра и введение экспортной пошлины демотивируют компании, которым важен экспорт для обновления оборудования, считает член экспертного совета комитета по энергетике ГД Дмитрий Тортев.
Вместо повышения пошлины стабилизировать цены внутри страны можно за счет сокращения внутреннего налогообложения — например, отмены акциза на бензин, считает Павел Баженов. Доля налогов составляет 70% от ценника топлива на АЗС, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Само предложение партии «Справедливая Россия — За правду» правильное, но такая мера требует комплексного подхода с учетом интересов всех сторон, поэтому должна быть доработана, заключил аналитик.
По словам руководителя «Народный фронт. Аналитика» Ольги Поздняковой, на стоимость топлива внутри страны влияет целый набор факторов, а не только экспортная пошлина. В первую очередь это топливный демпфер, выплаты по которому предложили снизить вдвое, плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов с сезонным ростом спроса, сложность в логистике и прочее. Поэтому невозможно единым решением изменить розничные цены, которые к тому же сильно отличаются между регионами и даже внутри субъектов, отметила она.