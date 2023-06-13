Неравный бак: автомобилисты пожаловались в кабмин на качество топлива

Автомобилисты пожаловались в кабмин на качество топлива и недоливы на заправках. Обращение председателю правительства Михаилу Мишустину направил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Для исправления ситуации бизнес просит отменить мораторий на проверки АЗС, а также поручить Росстандарту совместно с Генпрокуратурой начать проводить их массово во всех регионах страны. В службе заявили, что контрольные мероприятия проводят только в отношении высокорисковых объектов потенциального причинения тяжелого вреда жизни и здоровью.

Заправское дело

В России участились нарушения на АЗС — речь идет о продажах некачественного топлива и недоливах, а также о росте числа нелегальных заправок, говорится в письме президента НАС Антона Шапарина председателю правительства Михаилу Мишустину. С документом от 5 июня ознакомились «Известия». В пресс-службе кабмина подтвердили получение письма.

Чтобы исправить эту ситуацию, представители бизнеса просят отменить мораторий на проверки АЗС, а также поручить Росстандарту совместно с Генпрокуратурой начать массовые проверки заправок во всех регионах страны.

В письме главы НАС указано, что причиной роста нарушений АЗС в России стало смягчение надзорной деятельности госорганов и мораторий, наложенный правительством на проверки бизнеса. Весной 2020 года был введен запрет на проведение плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства до 31 декабря. Меру разработали в качестве поддержки бизнеса на фоне пандемии. Позднее мораторий продлевался — сейчас он действует до конца 2023 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сегодня контрольно-надзорные мероприятия по отношению к заправкам проводятся лишь в отдельных регионах по предписаниям Генпрокуратуры, сообщал в интервью «Известиям» глава Росстандарта Антон Шалаев. В этом году они проходили в Кабардино-Балкарии, уточнял чиновник. Наиболее частыми из нарушений глава агентства называл превышение массовой доли серы и температуры вспышки в открытом тигле.

— Сложившаяся ситуация приводит к тому, что, по данным участников рынка и по обращениям автомобилистов в НАС, на заправках массово появляется топливо, не соответствующее требованиям законодательства. Организовываются нелегальные заправки, мобильные заправочные комплексы, реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом топлива, — указано в письме НАС.

Ранее о росте числа нелегальных заправок в регионах России рассказали «Известиям» представители Российского топливного союза (РТС). Теневые бизнесмены переоборудуют под передвижные заправки газели и автобусы, открывают бензоматы на территориях улично-дорожной сети населенных пунктов, частных земельных участках, продают некачественные бензин и сжиженный углеводородный газ. Взрывы на таких заправках становятся причиной угрозы жизни граждан, сегодня количество таких теневых объектов по всей стране может превышать 1–1,5 тыс., отмечали представители отрасли.

В отдельных регионах теневых АЗС даже больше, чем легальных, — владельцы таких заправок имитируют названия и оформление брендов крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний и вводят клиентов в заблуждение, особенно острая проблема в регионах СКФО, сообщали «Известиям» в НАС.

Количество жалоб от потребителей действительно возросло — как на недолив, так и на качество топлива, отметила «Известиям» юрист, эксперт «Народного фронта» Екатерина Соловьева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— По ситуации с количеством нарушений мы откатываемся потихоньку к началу-середине нулевых, когда весь контрольно-надзорный инструментарий в стране только разрабатывался и внедрялся. В регионах с наибольшей численностью населения (например, Москва, Екатеринбург, Новосибирск), как правило, жалоб больше. Также у регионов добывающих и имеющих развитую химическую промышленность (Самара, Оренбург) есть большая склонность к схемам кустарного производства и реализации топлива, — сказала она.

Чаще всего нарушения встречаются в тех колонках, у которых маленький разлив, пояснил «Известиям» владелец компании «Механика» (занимается восстановлением двигателей), член правления Союза автосервисов Дмитрий Даньшов.

Некачественное топливо приводит к износу и выходу из строя топливной аппаратуры (форсунки и цилиндры двигателей, поршни), добавил эксперт. Кроме того, нередко на заправки поступает качественное топливо с НПЗ, однако при хранении в баки попадают конденсат и иней, что снижает его качество, отметил Дмитрий Даньшов.

Проблемы и решение

Чтобы исправить ситуацию, НАС предлагает отметить ограничения полномочий госорганов на проверки бизнеса и начать их во всех регионах страны.

В Минэнерго «Известиям» рекомендовали обратиться в Росстандарт. Там заявили, что в соответствии с действующим мораторием проверки проводятся только в отношении высокорисковых объектов потенциального причинения тяжелого вреда жизни и здоровью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Известия» также направили запросы в нефтяные компании.

Иную оценку ситуации высказали представители топливного бизнеса. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов сказал «Известиям», что на легальных АЗС не замечено роста числа нарушений, в последние годы заправки повышали качество услуг. А увеличилось количество именно теневых заправок, которые допускают все перечисленные нарушения, добавил он.

С такой оценкой согласен и зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Поэтому, по его словам, властям необходимо усилить меры по борьбе непосредственно с теневыми АЗС, не увеличивая нагрузки на добросовестный бизнес в виде дополнительных проверок.

Усиление контроля и надзора приведет лишь к дополнительному выкручиванию рук именно добросовестного бизнеса, добавила член РТС, управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

— А те, кто были в тени, даже не почувствуют отмены моратория. Реальных правовых механизмов наведения порядка в работе теневого бизнеса фактически нет. Об этом постоянно говорят деловые сообщества. А именно этим вопросом стоило бы заняться, проводить оперативные рейды, — сказала представитель бизнеса.

Ситуацию на сером рынке никто не контролирует, он фактически живет за рамками правового поля, подтвердил вице-президент НП «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Дмитрий Королев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как писали «Известия», правоохранителям сложно поймать с поличным теневых заправщиков, так как они постоянно перемещаются.

Чтобы организовать проверки на теневых АЗС недостаточно усилий какой-то одной контролирующей организации, необходим комплексный подход, совместная планомерная работа общественных организаций, органов власти регионов, заключил Дмитрий Королев.