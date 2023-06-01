Выйдет баком: в России активизировались нелегальные заправщики
В регионах выявлен рост количества нелегальных заправок, рассказали «Известиям» представители топливного бизнеса в Ленинградской, Самарской, Саратовской и Новосибирской областях. Теневые бизнесмены переоборудуют под передвижные заправки «Газели» и автобусы, открывают бензоматы на частных участках и даже муниципальных землях, продают некачественные бензин и СУГ. Число таких теневых объектов по всей стране может превышать 1,5 тыс., отмечают участники рынка. Российский топливный союз уже обратился в прокуратуру Новосибирска по этим нарушениям и планирует это сделать и в других субъектах.
Топливный разнос
В регионах России начался рост числа нелегальных заправок, рассказали «Известиям» представители Российского топливного союза (РТС). Теневые бизнесмены переоборудуют под передвижные заправки газели и автобусы, открывают бензоматы на территориях улично-дорожной сети населенных пунктов, частных земельных участках, продают некачественные бензин и сжиженный углеводородный газ (СУГ), сообщил «Известиям» президент РТС Евгений Аркуша.
— Такие объекты работают без использования сертифицированного оборудования, с нарушениями требований технических регламентов и точности отпуска топлива, норм пожарной безопасности, налогового законодательства, экологических требований. Теневые заправки взрывопожароопасны и представляют из себя бомбы замедленного действия. Они также мешают работе добросовестного бизнеса, — подчеркнул он.
Взрывы на таких заправках становятся причиной угрозы жизни граждан. В 2021 году на незаконной газовой АЗС «Еврогаз» в Новосибирске пострадало более 59 человек.
Сегодня количество таких теневых объектов по всей стране может превышать 1–1,5 тыс., отметила член РТС, управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина. По ее данным, только в Саратовской области число нелегальных заправок составляет около 30 (из 300 АЗС, работающих в области). Ситуация в различных субъектах отличается, но доля недобросовестных игроков может достигать 5–10% в разных регионах, отметила эксперт. Всего в России около 24 тыс. АЗС, писали «Известия».
С такой оценкой согласился и зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Он отметил, что фактически в РФ может быть более 5 тыс. теневых заправок, причем большая часть из них специализируется на продаже СУГ. Представитель РТС в Самарской области отметил «Известиям», что только в столице региона число нелегальных объектов может составлять до 200 единиц.
— Число «серых» АЗС выросло. Мы наблюдаем рост их количества с конца прошлого года. Именно в этот период стали появляться контейнерные АЗС, реализующие АИ-92 и АИ-95 за наличный расчет и по картам международных и национальных платежных систем. Одной из причин этого послужило выгодное соотношение оптовых и розничных цен — официальные сети АЗС длительное время работали с отрицательной маржинальностью, несли убытки, им необходимо было возместить потери 2022 года. У «серых» АЗС таких проблем нет, они просто не работают, когда им это невыгодно, — сказал «Известиям» вице-президент НП «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Дмитрий Королев.
Вызывают опасения передвижные газовые заправочные станции: зачастую их ставят временно в местах прохождения наибольшего транспортного потока, отметила Екатерина Савкина. Размещение таких АГЗС происходит без разработки проектной документации, без получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, без постановки на учет в Ростехнадзоре, что влечет угрозу жизни и здоровью населения, а также подрывает экономику добросовестных участников рынка, подчеркнула эксперт. Правоохранителям сложно поймать с поличным таких заправщиков, так как они постоянно перемещаются, выполняя заказы населения, добавила она.
Минэнерго в ежесуточном режиме отслеживает ситуацию с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом. В случае необходимости будет рассмотрен широкий пакет мер, отметили в министерстве.
В МЧС «Известиям» сказали, что вопрос теневых заправок не относится к компетенции ведомства. «Известия» направили запросы в МВД, Генпрокуратуру и нефтяные компании.
Проблемы и решения
Сейчас на фоне роста цен на топливо в опте и в рознице численность теневых заправок может начать увеличиваться еще быстрее, так как нелегальный бизнес, имея меньшие издержки, привлекает клиентов заниженными ценами, отметил Дмитрий Гусев. В среднем на таких АЗС цены на бензин ниже на 5–8 рублей за литр, добавил Евгений Аркуша.
Как писали «Известия», в мае на АЗС в ряде российских регионов увеличилась стоимость бензина, СУГ и дизеля. Рост цен в рознице связан с подорожанием топлива в опте. Так, в середине мая биржевая цена бензина АИ-95 достигла исторического рекорда — 60,6 тыс. рублей за 1 т. Прошлый рекорд был поставлен в августе 2021 года, тогда этот показатель составлял более 60,3 тыс. рублей за 1 т. Но 31 мая цена превысила уже 61 тыс., следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
В России действительно продолжается рост числа нелегальных заправок, отметил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он добавил, что в отдельных регионах теневых АЗС даже больше, чем легальных, — владельцы таких заправок имитируют названия и оформление брендов крупных ВИНКов и вводят клиентов в заблуждение. По его словам, особенно острая проблема в регионах СКФО. Одной из основных причин роста теневого рынка стал мораторий на проверки бизнеса: у компетентных органов сократились возможности для надзорной деятельности, заключил Антон Шапарин.
Как писали «Известия», правительство продлило до конца 2023 года мораторий на проведение проверок бизнеса, это коснулось в том числе АЗС. Глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью «Известиям» рассказал, что контрольно-надзорные мероприятия в отношении заправок проводятся в отдельных регионах только по предписаниям Генпрокуратуры. Например, ранее они были проведены в Дагестане, сейчас завершаются в Кабардино-Балкарии.
Возможным решением сложившейся проблемы может стать тесная работа представителей бизнеса с прокуратурой и общественниками, сказал «Известиям» руководитель отделения РТС в Новосибирской области Сергей Лацких. Он отметил, что в феврале этого года организация уже обратилась в местную прокуратуру с просьбой проверить эти незаконные точки продажи топлива и привлечь к ответственности лиц, осуществляющих эту деятельность. В целом в результате проверок в регионе удалось значительно сократить численность теневых объектов — всего с сентября 2022 года их закрыли около 90 штук, и теперь осталось около 15, добавил Сергей Лацких.
Народный фронт сталкивался с проблемой нелегальных заправок: в Новосибирске проводили рейды вместе с мэрией города, были обнаружены машины, торгующие бензином, или самодельные бензоматы — контейнеры, в которых стоят баки с топливом, сказала «Известиям» глава регионального исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина.
— Жидкость в этих баках не соответствовала заявленным стандартам качества. Нередко такие точки продаж располагались вблизи частного сектора или общественных учреждений, что ставит под угрозу здоровье и жизни людей и их имущество, — отметила она.
В этих смесях лабораторно подтверждено многократное превышение бензола и серы — регулярная заправка автомобиля таким топливом неизбежно приведет к ремонту двигателя, рассказала Светлана Заикина.
В НП «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» добавили, что планируют также вести планомерную работу совместно с комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области и направить обращения в прокуратуру этих регионов, сказал Дмитрий Королев.