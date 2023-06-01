Выйдет баком: в России активизировались нелегальные заправщики

В регионах выявлен рост количества нелегальных заправок, рассказали «Известиям» представители топливного бизнеса в Ленинградской, Самарской, Саратовской и Новосибирской областях . Теневые бизнесмены переоборудуют под передвижные заправки «Газели» и автобусы, открывают бензоматы на частных участках и даже муниципальных землях, продают некачественные бензин и СУГ. Число таких теневых объектов по всей стране может превышать 1,5 тыс., отмечают участники рынка. Российский топливный союз уже обратился в прокуратуру Новосибирска по этим нарушениям и планирует это сделать и в других субъектах.

Топливный разнос

В регионах России начался рост числа нелегальных заправок, рассказали «Известиям» представители Российского топливного союза (РТС). Теневые бизнесмены переоборудуют под передвижные заправки газели и автобусы, открывают бензоматы на территориях улично-дорожной сети населенных пунктов, частных земельных участках, продают некачественные бензин и сжиженный углеводородный газ (СУГ), сообщил «Известиям» президент РТС Евгений Аркуша.

— Такие объекты работают без использования сертифицированного оборудования, с нарушениями требований технических регламентов и точности отпуска топлива, норм пожарной безопасности, налогового законодательства, экологических требований . Теневые заправки взрывопожароопасны и представляют из себя бомбы замедленного действия. Они также мешают работе добросовестного бизнеса, — подчеркнул он.

Фото: Прокуратура Новоссибирской области

Взрывы на таких заправках становятся причиной угрозы жизни граждан. В 2021 году на незаконной газовой АЗС «Еврогаз» в Новосибирске пострадало более 59 человек.

Сегодня количество таких теневых объектов по всей стране может превышать 1–1,5 тыс. , отметила член РТС, управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина. По ее данным, только в Саратовской области число нелегальных заправок составляет около 30 (из 300 АЗС, работающих в области). Ситуация в различных субъектах отличается, но доля недобросовестных игроков может достигать 5–10% в разных регионах , отметила эксперт. Всего в России около 24 тыс. АЗС, писали «Известия».

С такой оценкой согласился и зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Он отметил, что фактически в РФ может быть более 5 тыс. теневых заправок, причем большая часть из них специализируется на продаже СУГ. Представитель РТС в Самарской области отметил «Известиям», что только в столице региона число нелегальных объектов может составлять до 200 единиц .

— Число «серых» АЗС выросло. Мы наблюдаем рост их количества с конца прошлого года. Именно в этот период стали появляться контейнерные АЗС, реализующие АИ-92 и АИ-95 за наличный расчет и по картам международных и национальных платежных систем. Одной из причин этого послужило выгодное соотношение оптовых и розничных цен — официальные сети АЗС длительное время работали с отрицательной маржинальностью, несли убытки, им необходимо было возместить потери 2022 года. У «серых» АЗС таких проблем нет, они просто не работают, когда им это невыгодно , — сказал «Известиям» вице-президент НП «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Дмитрий Королев.

Вызывают опасения передвижные газовые заправочные станции: зачастую их ставят временно в местах прохождения наибольшего транспортного потока , отметила Екатерина Савкина. Размещение таких АГЗС происходит без разработки проектной документации, без получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, без постановки на учет в Ростехнадзоре , что влечет угрозу жизни и здоровью населения, а также подрывает экономику добросовестных участников рынка, подчеркнула эксперт. Правоохранителям сложно поймать с поличным таких заправщиков, так как они постоянно перемещаются , выполняя заказы населения, добавила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Минэнерго в ежесуточном режиме отслеживает ситуацию с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом. В случае необходимости будет рассмотрен широкий пакет мер , отметили в министерстве.

В МЧС «Известиям» сказали, что вопрос теневых заправок не относится к компетенции ведомства. «Известия» направили запросы в МВД, Генпрокуратуру и нефтяные компании.

Проблемы и решения

Сейчас на фоне роста цен на топливо в опте и в рознице численность теневых заправок может начать увеличиваться еще быстрее, так как нелегальный бизнес, имея меньшие издержки, привлекает клиентов заниженными ценами , отметил Дмитрий Гусев. В среднем на таких АЗС цены на бензин ниже на 5–8 рублей за литр, добавил Евгений Аркуша.

Как писали «Известия», в мае на АЗС в ряде российских регионов увеличилась стоимость бензина, СУГ и дизеля. Рост цен в рознице связан с подорожанием топлива в опте. Так, в середине мая биржевая цена бензина АИ-95 достигла исторического рекорда — 60,6 тыс. рублей за 1 т. Прошлый рекорд был поставлен в августе 2021 года, тогда этот показатель составлял более 60,3 тыс. рублей за 1 т. Но 31 мая цена превысила уже 61 тыс., следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В России действительно продолжается рост числа нелегальных заправок, отметил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он добавил, что в отдельных регионах теневых АЗС даже больше, чем легальных, — владельцы таких заправок имитируют названия и оформление брендов крупных ВИНКов и вводят клиентов в заблуждение . По его словам, особенно острая проблема в регионах СКФО. Одной из основных причин роста теневого рынка стал мораторий на проверки бизнеса : у компетентных органов сократились возможности для надзорной деятельности, заключил Антон Шапарин.

Как писали «Известия», правительство продлило до конца 2023 года мораторий на проведение проверок бизнеса, это коснулось в том числе АЗС. Глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью «Известиям» рассказал, что контрольно-надзорные мероприятия в отношении заправок проводятся в отдельных регионах только по предписаниям Генпрокуратуры. Например, ранее они были проведены в Дагестане, сейчас завершаются в Кабардино-Балкарии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Возможным решением сложившейся проблемы может стать тесная работа представителей бизнеса с прокуратурой и общественниками , сказал «Известиям» руководитель отделения РТС в Новосибирской области Сергей Лацких. Он отметил, что в феврале этого года организация уже обратилась в местную прокуратуру с просьбой проверить эти незаконные точки продажи топлива и привлечь к ответственности лиц, осуществляющих эту деятельность . В целом в результате проверок в регионе удалось значительно сократить численность теневых объектов — всего с сентября 2022 года их закрыли около 90 штук, и теперь осталось около 15, добавил Сергей Лацких.

Народный фронт сталкивался с проблемой нелегальных заправок: в Новосибирске проводили рейды вместе с мэрией города, были обнаружены машины, торгующие бензином, или самодельные бензоматы — контейнеры, в которых стоят баки с топливом , сказала «Известиям» глава регионального исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина.

— Жидкость в этих баках не соответствовала заявленным стандартам качества. Нередко такие точки продаж располагались вблизи частного сектора или общественных учреждений, что ставит под угрозу здоровье и жизни людей и их имущество , — отметила она.

В этих смесях лабораторно подтверждено многократное превышение бензола и серы — регулярная заправка автомобиля таким топливом неизбежно приведет к ремонту двигателя , рассказала Светлана Заикина.