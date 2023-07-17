На круги своя: российские акции отыграли падение 2022 года

Индекс Московской биржи на прошедшей неделе пересек отметку в 2900 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года. Таким образом, российскому рынку акций удалось отыграть все потери с начала СВО менее чем за полтора года. В ближайшее время котировки могут еще подрасти. Не в последнюю очередь фондовый рынок поддерживает слабый рубль (в особенности он «полезен» металлургам), а также щедрая выплата дивидендов. О том, как российские акции пережили многие месяцы спада и что их ждет в ближайшем будущем, — в материале «Известий».

Новые тренды российского фондового рынка

Провал 2022 года стал одним из самых тяжелых в истории фондового рынка России. В какой-то момент падение индекса Мосбиржи по сравнению с пиком составило почти 60%. Более мощный спад фиксировался только во время кризиса 2008 года, когда нижняя точка составляла менее трети в сравнении с предкризисным пиком. Говорить о полном восстановлении пока не стоит: накопленная инфляция с февраля 2022 года составила около 13%, так что нынешние 2900 пунктов «весят» существенно ниже, чем 17 месяцев назад.

Тем не менее результат вполне солидный. Отдельные бумаги не только сумели полностью восстановиться к уровням февраля 2022 года, но и приблизиться или даже превзойти свои исторические пики (например, производители удобрений или компании химпрома).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Одним из факторов, влиявших на фондовый рынок РФ в прошлом году, стал массовый исход нерезидентов, которые в прошлом часто доминировали на российских биржах. Но им нашлась смена в лице отечественных розничных инвесторов. В 2022 году число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, выросло на 6,1 млн человек, или более чем на 35%. В первом полугодии 2023 года к ним добавились еще около 3 млн человек.

Таким образом, тренд, связанный с массовым выходом россиян на биржу, только усилился. Доля физлиц на рынке акций и вовсе достигла 80%: нечастое явление в мире биржевых рынков (китайский показатель, кстати, близок). Эффект возникает двойственный: с одной стороны, доминирование институциональных инвесторов придает биржевой торговле большую надежность, с другой — мелкие частники сглаживают волатильность, продавая акции, когда они растут, и покупая — когда снижаются.

Важный фактор поддержки

Особенно ярко это выглядит в ситуации, когда после выплаты дивидендов мелкие игроки вновь скупают на полученные средства акции, обеспечивая рост даже в сложный период, — то есть последние пару месяцев. Как считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, это один из ключевых факторов поддержки дивидендов у «голубых фишек».

— Средняя дивидендная доходность рынка в целом остается привлекательной (около 8%). Более того, в условиях отсутствия нерезидентов из недружественных стран (ликвидность) фактор реинвестирования крупных дивидендов российских эмитентов частными инвесторами стал более важен для динамики котировок акций, — говорит эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Но и другие факторы продолжают играть свою роль. По словам аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских, росту котировок помогает слабый рубль, который повышает интерес к акциям экспортеров.

— На этой неделе рост цен на нефть оказывает существенную поддержку индексу , — уточняет он. — На цену нефти влияют несколько факторов. Во-первых, США восполнили коммерческие запасы почти на 6 млн баррелей, во-вторых, Саудовская Аравия решила продлить добровольное сокращение добычи в августе в размере 1 млн баррелей в сутки, а Россия — дополнительно на 500 тыс. баррелей в сутки.

Как отмечает финансовый аналитик Марк Гойхман, на финансовых рынках в мире значимо повысились позитивные настроения. По его словам, инвесторы ожидают скорое прекращение жесткой политики ФРС США. В ближайшие месяцы ждут перехода от многомесячного повышения процентных ставок в борьбе с инфляцией к их снижению.

— Особенно усилились эти настроения в июле, — добавляет собеседник. — Безработица в США растет, и это тормозит рост цен, а рост инфляции сократился до 3% при целевом уровне 2%. Перспектива смягчения политики ФРС означает удешевление денег, рост рентабельности бизнеса, потребительского спроса и потребности в ресурсах. Это само по себе позитивно для мирового рынка акций, что отражается и на российских эмитентах. Вдобавок это способствует повышению цен на углеводороды.

По словам Гойхмана, сейчас наблюдается достаточно редкий случай: ралли нефтяных цен сопровождается не укреплением, а ослаблением рубля. В результате цена барреля эталонной Brent превысила 7300 рублей, тогда как еще в марте она была порядка 5200 рублей.

Фото: REUTERS/Nick Oxford

— Учитывая, что издержки компаний — в основном рублевые, такая динамика поднимает не только выручку, но и прибыльность компаний-эмитентов. А акции любят прибыли, — указал аналитик.

Кроме того, Василий Карпунин отметил более быстрое восстановление и адаптацию российской экономики к новым внешним условиям, а также привлекательное среднее соотношение цены акций и прибыли наших компаний-эмитентов. Наконец, положительно сказался на ситуации и возврат компаний к раскрытию информации.

Каковы перспективы российского рынка акций

Что касается перспектив российского рынка акций в ближайшем будущем, то эксперты допускают дальнейший рост котировок, хотя и с оговорками.

— До конца года мы ожидаем рынок выше 2900 пунктов, однако не исключаем в ближайшее время и коррекции на фоне роста цен на нефть и укрепления рубля. Небольшой спад после продолжительной волны роста — здоровая ситуация, которая поможет индексу вернуться к росту до конца года , — заявил Даниил Болотских.

Он отдельно выделил сектор металлов, который может быть интересен на фоне слабого рубля, однако стоит учитывать высокие риски инвестирования в отрасль из-за отсутствия отчетности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По мнению Марка Гойхмана, потенциал роста не исчерпан, поскольку действие положительных факторов имеет лаг по времени и может проявляться в дальнейшей среднесрочной перспективе. С технических позиций уровень в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи выглядит привлекательным и достижимым.

-— Однако поднимающаяся инфляция, вероятное повышение до конца года ключевой ставки ЦБ РФ и ставок ведущих мировых ЦБ, а также увеличение налоговых выплат для многих экспортеров и геополитические риски — всё это может затормозить ралли акций. Поэтому диапазон для индекса Мосбиржи может быть достаточно широким: 2600–3100 пунктов, — прогнозирует эксперт.

Василий Карпунин уточняет, что смотреть нужно не на отрасли, а на конкретные компании. На горизонте года при спокойном внешнем фоне весьма вероятно продолжение постепенной восходящей тенденции выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, отметил эксперт.

— Среди акций сильную динамику могут показывать бумаги нефтяного и финансового сектора, а также ряд металлургов. Но все-таки подход к инвестированию по конкретным отраслям сейчас не самый лучший вариант. Почти в каждой отрасли есть и фавориты, и не самые перспективные бумаги. Важен селективный подход к составлению портфеля, — считает собеседник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В свою очередь, советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков заявил, что дальнейшая динамика рынка будет зависеть от движения курса валюты и от внешних факторов.

— Замедление может начаться осенью после сворачивания фискальных стимулов в США и, следовательно, снижения спроса на природные ресурсы. С другой стороны, Китай к тому моменту постарается поддержать экономику, что должно положительно сказаться и на российском экспорте, — заключил он.