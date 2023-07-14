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Режим выжидания: рынок прогнозирует повышение ключевой в июле до 8%

Почему после самого длинного в истории перерыва ставку могут поднять именно сейчас
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Центробанк повысит ключевую ставку на заседании 21 июля сразу на 5 п.п., до 8%, следует из консенсус-прогноза «Известий». До этого ЦБ сохранял паузу на протяжении 10 месяцев — это рекорд за всё время таргетирования инфляции (с 2014 года). Увеличение показателя объясняется ослаблением курса рубля, дефицитом кадров и активизацией потребительского спроса в стране. Решение регулятора может привести к плавному повышению стоимости банковских продуктов, хотя ожидание ужесточения денежно-кредитной политики регулятора заранее частично заложено в их стоимость.

Смена курса

На заседании 21 июля ЦБ поднимет ставку до 8%. 12 опрошенных «Известиями» представителей рынка считают этот сценарий базовым. При этом в четырех банках допускают возможность более жестких действий регулятора и роста ключевой до 8,25–8,5%. Только в двух кредитных организациях допустили возможность ее увеличения лишь на 25 п.п. — до 7,75%.

Выбор между повышением ставки до 8% и более сильным ее изменением будет зависеть от данных по инфляционным ожиданиям населения, отметил вице-президент банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов. Они будут опубликованы накануне заседания ЦБ.

ставка
Фото: ТАСС/Евгений Разумный

К 21 июля пауза в изменении ключевой ставки достигнет рекордных 10 месяцев. Последний раз ЦБ ее менял 16 сентября 2022-го — с 8 до 7,5%. Этот период стабильности денежно-кредитной политики регулятора станет самым длительным с момента перехода к таргетированию инфляции в 2014 году.

Усиление ценового давления на фоне роста госрасходов и ослабление рубля — это факторы, делающие практически неизбежным повышение Центробанком ключевой ставки на июльском заседании, — подчеркнул инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Как и прогнозировал регулятор, весеннее снижение роста цен до рекордного минимума в 2,31% (год к году) в апреле оказалось краткосрочным, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Еженедельные данные по инфляции в июле уже указывают на продолжение ее ускорения.

сотрудник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Рост цен становится более реальной проблемой для регулятора, вынуждая его повышать ставки сверх ожиданий, которые Центробанк публиковал в конце апреля, заявил старший экономист Инвестиционного банка Синара Сергей Коныгин.

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На повышение цен в стране влияет усиливающийся дефицит кадров — в мае безработица достигла исторического минимума в 3,2%, подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Из-за этого зарплаты растут темпами, опережающими производительность труда. В апреле они увеличились на 10,4% по сравнению с 2,7% в марте.

покупатель
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— В последние несколько месяцев отмечается активизация потребительских настроений россиян за счет адаптации к новым экономическим реалиям. Расширение платежеспособного потребительского спроса — значимый проинфляционный фактор, — пояснил руководитель внешних коммуникаций Хоум Банка Станислав Дужинский.

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В пользу нацвалюты

Серьезное влияние на решение ЦБ по ключевой ставке также окажет ослабление рубля на 10% по сравнению с прошлым заседанием регулятора в июне, заявил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Падение курса российской валюты увеличивает инфляционные ожидания и приведет к повышению потребительских цен в ближайшие два квартала из-за удорожания импорта.

Повышение ставки вряд ли поддержит рубль в моменте. Отсутствие нерезидентов на российском финансовом рынке снизило ее влияние на курс и сделало его более растянутым во времени, — уточнил Игорь Кузавов.

рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Однако фундаментально рост ключевой более чем на 0,5 п.п. сыграет в пользу нацвалюты, уверен Михаил Васильев. Помимо того, уже скоро экспортеры начнут готовиться к налоговому периоду, что вкупе с увеличением цен на нефть до $80 также приведет к укреплению российской валюты. В ближайшей перспективе доллар может устойчиво закрепиться ниже 90 рублей, а евро отступит в направлении 98, ожидает эксперт.

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Рост ставки поддержит нацвалюту, сделав вклады в ней более привлекательными. Это снизит отток капитала из страны, добавил Сергей Коныгин. Отрицательным последствием станет увеличение стоимости заемного капитала. Это скажется как на частных лицах и компаниях, так и на состоянии госдолга, ведь обслуживать его станет дороже.

Действия регулятора могут спровоцировать рост ставок по депозитам и ипотеке на величину, сравнимую с динамикой ключевой, уточнил эксперт. При этом проценты по кредитам банки могут и не поднять, поскольку они определяются внутренней политикой финансовых организаций.

вклад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Влияние на экономику окажет не одно конкретное решение регулятора, а скорее то, насколько масштабным и продолжительным будет цикл ужесточения денежной политики, — подчеркнул Игорь Кузавов.

Дальнейшие темпы инфляции будут зависеть от курса рубля и уровня бюджетных расходов, уточнил Владимир Евстифеев. Свое влияние также окажет урожайность. Пока есть предпосылки для того, что рост цен по итогам года уложится в верхнюю границу прогнозного коридора ЦБ РФ (6,5%).

При этом уже к сентябрьскому заседанию годовые темпы инфляции будут превышать 5% и требовать дальнейших действий регулятора, заключил Михаил Васильев. Цикл повышения ставки поможет вернуть рост цен к целевым 4% в 2024 году, что позволит снова перейти к ее снижению.

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