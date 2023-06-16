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«Некоторые страны значительно нарастили покупку нашей нефти и нефтепродуктов»

Министр энергетики Николай Шульгинов — об объемах добычи нефти, ценовом коридоре и проекте по созданию газового хаба в Турции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия перенаправила поставки нефтепродуктов из недружественных государств в Африку, Турцию и страны АТР. Об этом министр энергетики Николай Шульгинов рассказал в интервью «Известиям» на ПМЭФ. Он также добавил, что ведомство ожидает ускорения реализации проекта по созданию газового хаба в Турции. Добыча нефти в стране, по словам министра, в 2023 году заметно снизится из-за решения о добровольном сокращении производства. Но ценовой коридор на это топливо может быть сохранен в $80 за баррель.

«Мы предприняли все усилия, для того чтобы диверсифицировать поставки»

На фоне санкций Россия в прошлом году была вынуждена остановить поставки газа в недружественные страны по ряду маршрутов и снизить объемы экспорта. Каких показателей можно ожидать в этом году по добыче и экспорту этого топлива?

Добыча газа в этом году, конечно, снижается, но мы ориентируемся на прогнозы, которые предусмотрены прогнозом социально-экономическим развития страны. И сегодня показатели по добыче на 8% ниже величин, заложенных в этом прогнозе. По экспорту я бы повременил называть цифры. Если делить трубопроводный и сжиженный газ, то по сжиженному примерно ориентируемся на цифры, которые заложены в прогнозе. Это рост на 1–2 млн т, где-то до 32 млн т по СПГ по сравнению с 30 млн т в прошлом году.

Дополнительные ограничения накладываются Западом и на продажи российской нефти. Насколько снижение добычи и экспорта нефти из РФ в этом году будут существенны?

Среди факторов, которые влияют на показатели по добыче, не только санкции, но больше даже обязательства, которые взяла на себя Россия по добровольному снижению. Это 500 тыс. баррелей в сутки. Снижение добычи нефти с конденсатом будет примерно на 20 млн т в сравнении с прошлым годом.

экспорт
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Насколько удалось перенаправить экспорт нефти в другие страны? В какие?

— Если коротко, то удалось.

Насколько было сложно диверсифицировать рынок?

— Непросто. Потому что санкции постоянно наращивались по разным направлениям: по платежным системам, по стоимости фрахта, по потолку цен — всё это отражалось на ситуации. Но мы предприняли все усилия для того, чтобы диверсифицировать эти поставки, и эту задачу выполнили. Конечно, от качественного нефтепродукта из России мало кто отказывается, кроме Европы и Америки, поэтому нам пришлось перенаправить наши поставки в страны Африки, Турцию, в страны АТР. Некоторые страны уже значительно нарастили покупку нашей нефти и нефтепродуктов. И мы продолжаем на эту тему работать.

Недавно Минфин выступил с предложением сократить выплаты по демпферу российским нефтяникам вдвое. Как оцениваете эту меру? И есть ли риск подорожания топлива, если она будет принята?

— Мера обсуждается в правительстве, пока документ не вышел из стен кабмина для его дальнейшего внесения на рассмотрение в Госдуму. И сроки поэтому меняются, ранее называлось 1 июля, скорее всего, теперь будет 1 сентября. Мы, конечно, понимаем, что есть риски и недофинансирования в отрасли, есть и возможность роста оптовых цен, и будет давление на розницу и цены, но наша задача создавать все условия для того, чтобы цены, особенно в рознице, не превышали инфляцию. В этом мы видим свою задачу.

запас
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

А насколько внутренний рынок сейчас сбалансирован? Ведь на фоне сокращения поставок на экспорт на внутреннем рынке должен сложиться переизбыток, что, в свою очередь, должно потянуть цены вниз. Не столкнемся ли мы с переизбытком топлива внутри России?

За балансом нужно смотреть постоянно, переизбыток ​​​​​​​— это плохо, как и дефицит. Поэтому задача министерства энергетики как раз регулировать это: мы постоянно проводим совещания с нефтяниками на тему роста оптовых цен и ремонтов на НПЗ, для того чтобы поддерживать баланс спроса и предложения на рынке.

​​​​​​​— Каких цен на нефть и газ в этом году ожидает Минэнерго? Есть же какая-то у вас прогнозируемая планка, исходя из которой вы дальше строите свою работу?

​​​​​​​— Все любят называть какие-то цены, но нам важно, чтобы эти цены устраивали потребителей, которые покупают эту продукцию. А цены на газ, например, отражаются на потребителях России, на населении. Поэтому мы следим за тем, чтобы не было их индексации выше инфляции.

Если говорить о ценах на нефть, то также предпринимаются все усилия, в том числе заключенное соглашение о сотрудничестве стран ОПЕК и не ОПЕК для того, чтобы сбалансировать этот рынок. Поэтому лучше заниматься конкретными делами, чем просто прогнозами.

​​​​​​​— Сохранение цен в коридоре $80 за баррель ​​​​​​​— это реально?

​​​​​​​— Реально.

Сила Сибири
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

«Мы работаем над масштабными проектами»

​​​​​​​— В сфере энергетики какие у России сейчас проекты за рубежом? С кем мы уже сотрудничаем и какие новые проекты готовятся?

​​​​​​​— Проектов за рубежом много. Например, сейчас работаем со странами Африки, чтобы актуализировать перечень проектов в преддверии саммита Россия – Африка, где можно будет предложить проекты на тему нефтегаза, энергетики и строительства гидростанций. Что касается общеизвестных тем, ​​​​​ это наращивание поставок газа по «Силе Сибири» до 22 млрд от прошлых в 15 млрд. Подписано межправительственное соглашение о Дальневосточном маршруте поставок 10 млрд в год. И уже наш президент 13 июня уже подписал закон о ратификации этого соглашения. Это работа по «Силе Сибири 2», в том числе «Союз Восток» по территории Монголии, это и с Пакистаном работа по поставкам.

Мы работаем над масштабными проектами, а также с каждыми странами и по другим проектам. Есть проект, например газовый хаб в Турции. Это новый проект, наверное, будет его ускорение.

​​​​​​​— В этой связи что вы ожидаете от предстоящей встречи президентов России и Турции ​​​​​​​— Путина с Эрдоганом? Сегодня Кремль подтвердил, что переговоры состоятся.

​​​​​​​— Я думаю, что какой-то толчок будет, потому что была трагедия, связанная с землетрясением, было не до обсуждений. Сегодня вопрос, думаю, выйдет на новый уровень, в том числе по созданию газового хаба.

​​​​​​​— Что будет происходить с рынком СПГ? Спрос на сжиженный природный газ растет все больше, а нам для этого нужен флот.

​​​​​​​— Да, нам нужно оборудование для производства СПГ. Активность проявляет компания НОВАТЭК, и не только по малотоннажному оборудованию. Сегодня у них есть планы и по развитию собственного производства, оборудования на основе нашей технологии, именно такая амбициозная задача поставлена. К 2030 году нужно производить 100 млн т, а к 2035-му ​​​​​​​— уже 120 млн. Но нужно еще какое-то стимулирование, для того чтобы еще больше активизировать эту работу.

СПГ
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

​​​​​​​— В каком виде, что это должно быть? Дополнительные инвестиции?

​​​​​​​— Думаю, что это больше налоговая поддержка, послабления и так далее.

​​​​​​​— 25 апреля президент Владимир Путин подписал указ о внешнем управлении в структурах иностранных компаний. Какие иностранные активы в РФ могут быть переведены под внешнее управление по примеру «Фортума» и «Юнипро»?

​​​​​​​— Это зеркальный ответ на действия недружественных стран по отношению к нашему имуществу, нашей собственности и прочее. Поэтому сегодня в компаниях «Юнипро» и «Фортум» введено временное управление Росимуществом акциями этих компаний. Это важные объекты ​​​​​​​— в целом две компании владеют 12 крупнейшими станциями,​​​​​​ это энергетическая безопасность страны. Поэтому мы должны реагировать, реагировать и на то, что их управление находится в руках недружественных стран. По другим компаниям предложений пока нет, но если президент увидит, что другие страны поступают по отношению к нам недружественно, то, наверное, дополнит указ.

​​​​​​​— На фоне всех последних событий, связанных с санкциями, возникает вопрос, а нужно ли нам вообще присутствие иностранцев на внутреннем энергетическом рынке и не пора ли пересмотреть правила участия?

​​​​​​​— Здесь надо обратиться к реформе энергетики, как вообще наши объекты генерации попали в собственность. Это же были тоже установленные законы, рынок, это были инвестиции в наш рынок, и мгновенно это не пересмотришь. Сейчас за этим нужно присматривать, потому что действия по отношению к нам иногда абсолютно недружественные. Пока в целом иностранные игроки ведут себя аккуратно, а сами объекты работают надежно по снабжению электричеством, теплом. Но мы не знаем, что они выкинут в следующий момент.

«Задача правительства находить приоритеты»

​​​​​​​— В этом году на оптовом рынке наблюдались достаточно серьезные скачки цен на бензин, в рознице также в ряде регионов повышалась стоимость топлива на АЗС. Минэнерго смотрит за этим процессом, как-то планирует включаться, регулировать цены или у вас четкая уверенность, что они не вырастут выше инфляции?

​​​​​​​— Уверенность эта должна основываться на контроле. Мы проводим еженедельный контроль за ценами в опте, трансляции их вниз, смотрим вместе с ФАС за процессом и даже пытаемся увеличить объем продаж топлива на бирже.

АЗС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

​​​​​​​— Когда эта мера может быть принята?

​​​​​​​— Пока это предложение обсуждается по процентам увеличения торгов. Вместе с ФАС мы смотрим за тем, чтобы не было манипуляций, связанных с увеличением продаж на экспорт тех нефтепродуктов, которые куплены с учетом демпфера и так далее. То есть мы не запрещаем экспорт, но мы контролируем и смотрим за этим, выдаем предложение по увеличению объема. В конце июня уже заканчивается ремонт на основных НПЗ. Я думаю, ситуация также будет более или менее стабильная и предсказуемая.

​​​​​​​— Растут издержки у всех компаний по понятным причинам, в том числе у энергетиков. Удастся ли удержать цены, в первую очередь для населения и для промышленных крупных потребителей, в рамках инфляции на тот же газ, электричество, тепло?

​​​​​​​— На газ цена регулируется государством. И цена для населения всегда ниже, чем для промышленности. Это позиция государства. Такая же политика и с тарифами и ценами в электроэнергетике. Поэтому государство индексирует цены на газ и тарифы на транзит по газораспределительным сетям, но с учетом даже ниже инфляции. Например, в прошлом году индексация цен на газ составила 8,5%, тогда как инфляция составила 11,9%, на электроэнергию 9%.

Конечно, в энергетической сфере рост цен на сырье, металл, материалы должен отражаться в тарифах, но иногда приходится работать в более жестких рамках и, в том числе энергетикам, сдерживать рост цен для потребителей.

оборудование
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

​​​​​​​— Что происходит с инвестпрограммами энергокомпаний? Ведь бизнес в первую очередь всегда сокращает издержки за счет инвестиций, — например, в модернизацию оборудования. Но в первую очередь это может отразиться на безопасности объектов, может вырасти аварийность, например, на электростанциях она заметно выросла. Насколько компаниям сейчас удается, на ваш взгляд, сохранять в надлежащем состоянии свои объекты?

​​​​​​​— Это также наша задача. На самом деле мы видели, что в прошедший осенне-зимний период аварийность на электростанциях выросла. Это связано, конечно, и с повышенной выработкой на станциях, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке. Мы за этим наблюдаем, инвестиции, конечно, нужны, нужно повышение надежности, энергобезопасности, в том числе целой единой энергосистемы. ​​​​

Государство помогает компаниям находить недостающие инвестиции или они самостоятельно справляются?

​​​​​​​— Это общая задача такая, а также задача правительства — находить приоритеты. Но инвестиции ​​​​​​​— это больше не бюджет, а тарифная составляющая. Мы очень редко обращаемся к бюджетным источникам, стараемся жить исходя из поиска внутренних резервов и внутренней приватизации.

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