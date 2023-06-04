Рост и предложение: как повлияет на рынок решение ОПЕК+ продлить сделку

Решение стран ОПЕК+ продлить действие сделки по сокращению нефтедобычи на 2024 год даст положительный сигнал для рынка и может восстановить котировки к уровню $80 за баррель. Такое решение картель принял 4 июня в ходе министерской встречи. Россия будет ограничивать добычу на уровне 9,828 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия — на 10,478 млн. Как отмечают эксперты, договоренности выгодны всем поставщикам сырья. При этом сдерживающим фактором для большего подорожания нефти остается банковский кризис и риск экономической рецессии в западных странах, а также медленное восстановление экономик в Азии после пандемии , говорят аналитики.

Нефтяной процесс

Страны ОПЕК+ провели 4 июня министерскую встречу, на которой обсудили будущее сделки нефтяного картеля и уровни добычи. Альянс договорился об ограничении добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки.

Россия должна сократить добычу сырья с 2024 года до 9,828 млн баррелей в сутки. Страна уже находится на этом уровне, отметил по итогам встречи вице-премьер РФ Александр Новак. Наша страна продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки на весь 2024 го д, сказал чиновник. Саудовская Аравия, в свою очередь, в 2024-м в рамках сделки ОПЕК+ также сохранит добычу нефти на уровне 10,478 млн баррелей в сутки.

Решение ОПЕК+ принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости, говорится в коммюнике по итогам прошедшего заседания альянса . Следующая очная министерская встреча назначена на 26 ноября в Вене.

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— Рынок получил сигнал, что ОПЕК+ продолжает сдерживать цены на нефть. Это выгодно всем членам ОПЕК+. Лучше добывать меньше нефти, но продавать ее дороже . Можно ожидать, что цена на нефть постепенно стабилизируется и начнет восстанавливаться к $80 за баррель, — сказал «Известиям» директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Страны альянса договорились после заметного майского снижения цен на нефть — просадка после апрельского решения составила почти 15% , отметил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Вполне возможно, что решение ОПЕК+ в ближайший год будет дополняться добровольными сокращениями добычи нефти различными ключевыми странами картеля — нынешняя политика альянса выгодна всем его членам, добавил эксперт.

В течение мая цена нефти значительно снизилась — если в середине апреля ее стоимость поднималась выше $87 за баррель, то всего через месяц уже была на уровне $75, а в конце мая снизилась до $72,5. Впрочем , в ожидании встречи ОПЕК+ рынок показал некоторый рост — с начала июня наблюдалось подорожание нефтяных котировок. Уже 2 июня к концу дня их цена превысила $76, свидетельствуют данные торгов ICE.

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Психологическая атмосфера

Сдерживающим фактором для дальнейшего роста нефтяных котировок остается риск мировой экономической рецессии , отметил Артем Тузов.

— Верхушка айсберга в виде банковских институтов в США и ЕС уже показала свою неустойчивость. Посыпались банки как в США, так и в ЕС. Это значит, что и в реальном бизнесе нарастает напряженность. Поэтому говорить об улучшении ситуации для роста котировок нефти пока рано , — сказал он.

Когда банкротятся банки, бизнесу негде кредитоваться — снижается и спрос на энергоносители, добавил эксперт. Как писали «Известия», серьезные проблемы в банковском секторе США начались в начале весны этого года. 10 марта стало известно о банкротстве Silicon Valley. 12 марта был закрыт Signature Bank, а 13 марта американский президент Джо Байден попытался убедить граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны.

Кроме того, экономика азиатских стран восстанавливается после пандемии довольно медленно — а предложение не сократилось пока настолько, чтобы соответствовать спросу, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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— Россия по-прежнему увеличивает поставки нефти морским путем, увеличилась и экспортная активность Ирана и даже Венесуэлы, которая экспортирует нефть в США. Возможно, ситуация несколько изменится в сторону роста котировок этим летом, — сказала эксперт.

В интервью «Известиям» Александр Новак прогнозировал стоимость нефти выше $80 в 2023 году, отметив, что в летний период возможен рост цены, так как повышается потребление энергоносителей у транспорта, перевозок и авиационного сообщения , а также потребление у сельского хозяйства.

На нефтяные цены в ближайшие месяцы будет влиять в первую очередь ситуация на рынках США и Китая — Штаты проявляют всё более явные признаки возможной рецессии , отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов.

— И хотя пока этих сигналов недостаточно для того, чтобы делать вывод о возможности масштабного экономического кризиса в стране, для рынка нефти важна именно психологическая атмосфера, то есть накапливающийся негатив , — сказал эксперт.

Масла в огонь подлила история с повышением порога внешнего долга США — внутриполитический конфликт лишь ухудшает перспективы экономики страны, отметил Валерий Андрианов. Как писали «Известия», американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США. Соответствующее заявление опубликовали в субботу, 3 июня, на официальном сайте Белого дома.