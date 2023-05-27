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Бундескризис: почему Германия снова оказалась в рецессии

Спад в экономике лидера европейской промышленности может оказаться долгим
Фото: Global Look Press/Carsten Koall
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Экономика Германии впервые с пандемии переживает спад. ВВП страны сокращался в последнем квартале 2022-го и первом 2023 года, что означает техническую рецессию. Более того, различные экономические индикаторы, вышедшие в последние два месяца, показывают, что спад будет долгим, а быстрого восстановления ожидать не стоит. Всё это произошло на фоне весьма благоприятной климатической обстановки (теплая зима), без которой энергетический кризис в Германии стал бы намного острее. О том, почему ФРГ оказалось худшей из крупнейших экономик мира прошедшей зимой и как спад в Германии повлияет на Евросоюз в целом, — в материале «Известий».

Факторы рецессии

В октябре-декабре 2022 года ВВП Германии упал на 0,5%. В следующем квартале ситуация повторилась, на этот раз экономика сократилась на 0,3% в сравнении с предыдущими тремя месяцами. Об этом свидетельствует второй, более подробный и развернутый отчет, опубликованный на этой неделе. Предварительная апрельская оценка с использованием самых «горячих», еще неполных данных, констатировала только нулевой рост. Падение ВВП на протяжении двух кварталов подряд означает техническую рецессию, что и было зарегистрировано официально.

Покупатель в супермаркете в Германии
Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Самым слабым местом немецкой экономики в январе-марте была сфера частного потребления. Как отмечается в отчете, ключевым фактором спада было снижение расходов «на еду, напитки, одежду, обувь и мебель». Кроме того, немцы в эти шесть месяцев менее активно, чем обычно, покупали электромобили. Одновременно сократились и государственные расходы. А вот инвестиции пошли в гору, благодаря в первую очередь строительным работам. Чему помогла мягкая зима, которая оказалась на несколько градусов теплее метеорологических норм.

Покупатель в супермаркете в Германии
Фото: Global Look Press/IMAGO/Ute Grabowsky/photothek.de

Вообще климатический фактор сильно сыграл на руку немецкой экономике. Самый главный его эффект заключался в снижении цен на энергоносители — в основном, на газ и уголь. Это помогло промышленности страны, которая в шесть месяцев осенне-зимнего сезона продемонстрировала результаты заметно лучше мрачных ожиданий. Самые плохие показатели были на исходе периода, в марте, когда индекс производства рухнул сразу на 3,4% с учетом факторов сезонности. Как бы то ни было, но результаты опровергли заявления бундесканцлера Олафа Шольца, в январе выразившего уверенность в том, что Германия сможет избежать рецессии, несмотря на энергетический кризис и другие проблемы, связанные с конфликтом на Украине.

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Хуже, чем кажется

Хотя техническая рецессия в принципе не может говорить о здоровом состоянии экономики, ее последствия можно быстро преодолеть, особенно если спад был неглубоким. Однако многочисленные индикаторы показывают, что с марта ситуация во многих сферах только ухудшилась.

Так, ожидания инвесторов согласно опросу Центра европейских экономических исследований (ZEW), проведенному в середине мая, упали до -10,7 пункта (показатели выше нуля означают ожидание роста, ниже — спада). В негативной зоне оказался и опрос по текущим условиям ведения бизнеса.

Газовая плита
Фото: TASS/imago stock&people

Чуть позже был проведен опрос бизнеса местной ассоциацией торгово-промышленных палат. Принимавшие в нем участие 21 тыс. компаний предсказали, что в следующие 12 месяцев не ожидают вообще никакого роста экономики. В особенности они отметили снижение производственных заказов, что является хорошим опережающим индикатором, показывающим, каково будет состояние бизнеса в краткосрочной перспективе.

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Наконец, исследование ожиданий от института Ifo показало в мае первое отрицательное значение за последние восемь месяцев. Чуть более оптимистичен Бундесбанк, который ожидает «небольшой» рост в текущем квартале благодаря стабилизации производственных цепочек и снижению цен на энергоносители, но уверенного восстановления не видит никто.

Брокер на бирже в Германии
Фото: Global Look Press/Jan Woitas

Согласно данным МВФ, Германия является худшей из экономик группы G7 в смысле перспектив на 2023 год. Ожидается, что она будет единственной, кто переживет спад по итогам всего года (пока минимально возможный — на 0,1%). Для сравнения, ВВП США должен вырасти на 1,6%, Канады — 1,5% и даже вечно стагнирующей Японии — на 1,3%. Заметим, что для США и Канады вопрос снижения цен на энергоносители куда менее критичен и в каком-то смысле даже ограничивает экономический рост.

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Почему случился спад

В первую очередь стоит отметить инфляцию (7,2%) как фактор, сокративший реальные располагаемые доходы населения, что и привело к значительному падению потребительского спроса. Частично ситуация смягчается нехваткой рабочих рук, что приводит к росту зарплат — но всё еще недостаточному для стабилизации всей экономики. Во-вторых, повышение ставок Европейским центробанком привело к резкому снижению экономической активности в том числе и в Германии, где к такой денежно-кредитной политике бизнес и банковский сектор непривычен (последний раз ставки находились на текущих отметках перед глобальным финансовым кризисом в 2008 году).

Банкноты евро
Фото: Global Look Press/Arne Dedert

Более долгосрочные проблемы пока на немецком бизнесе в полной мере не сказались. Тем не менее, даже снижение цен на энергию не убедили компании Германии в том, что можно с успехом продолжать работать в стране. Они всё чаще сообщают, что не могут оставаться конкурентоспособными в условиях Германии и посматривают на другие возможные площадки, в первую очередь, США.

Помимо дорогой энергии и сложной системы государственного регулирования, есть проблема и с наличием подготовленных специалистов. В текущем десятилетии численность рабочей силы в стране должна сократиться на 5 млн человек, что вряд ли удастся в полной мере заместить миграцией.

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При этом промышленность в ориентированной на экспорт германской экономике является главным драйвером роста ВВП, составляя более 20% (против, к примеру, 9% во Франции и Великобритании). Мощная промышленность не может обойтись без экспорта, так как внутреннее потребление в стране относительно невелико — немцы куда более консервативны в расходах в сравнении с британцами или американцами. В таких обстоятельствах одна холодная зима может стать точкой невозврата для целых отраслей, поскольку разница в ценах на энергию по сравнению с остальными странами G7 даже в относительно благоприятных условиях является двукратной.

Атомная электростанция в Германии
Фото: Global Look Press/Arne Dedert

Проблемы в энергетике, кстати, далеки от разрешения. После закрытия большинства АЭС и попыток избавиться от зависимости от угля Германия вводит в эксплуатацию возобновляемые источники энергии вдвое более низкими темпами, чем требуют климатические целевые показатели.

Наконец, есть проблемы с инновациями. Инновационный потенциал немецкой экономики почти полностью сосредоточен в традиционных секторах, например, автомобилестроении, которое до сих пор считается лучшим в мире. Однако спрос на автомобили с двигателем внутреннего сгорания в обозримом будущем может упасть или по крайней мере стагнировать, а вот в отрасли электрокаров немецкие компании значительно отстают от конкурентов.

В более близкой перспективе глубокая и/или длительная рецессия в Германии может означать проблемы для всей еврозоны, так как ФРГ исторически являлась экономическим «локомотивом» валютного союза — и наиболее заинтересованной в нем страной. В то время как экономический рост Германии с момента ввода в оборот евро ускорился (по крайней мере, на душу населения), Италия, например, пережила общий спад. Но снижение в германской экономике неминуемо будет означать спад и в связанных с ней экономиках соседей.

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