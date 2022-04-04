«Мы уже столкнулись с продовольственным кризисом»

Для экономики Германии прекращение поставок российского газа станет ощутимой проблемой. Об этом в интервью «Известиям» заявила член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм, отметив, что не весь объем поставок энергоносителей из РФ заменим. В беседе с «Известиями» экономист заявила, что Германия уже столкнулась с продовольственным кризисом и не исключила экономическую рецессию в стране на фоне инфляции и энергетической нестабильности.

«Не весь объем российских поставок заменим»

— Во время последнего телефонного диалога президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились, что эксперты обеих стран дополнительно обсудят инициативу по переводу платежей за газ в рубли. Как вы думаете, возможно ли сторонам найти компромисс в этом вопросе?

— Существуют различные предположения относительно того, что стоит за этим шагом российского президента. Самое правдоподобное предположение заключается в том, что он хочет проверить сплоченность западного сообщества. Именно поэтому сейчас так важно согласовать четкую позицию внутри западных государств по этому вопросу.

Торговая пауза Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

— Официально правительство ФРГ не принимает это требование. Чем это грозит немецкой и европейской экономике? Может ли это остановить промышленность? Уже сообщается, что крупнейший химический завод в мире BASF может закрыться в случае отказа Германии от российского газа.

— Для экономики Германии прекращение поставок российского газа стало бы ощутимой проблемой. При таком развитии событий государство должно будет активизировать свои страховые функции: поддерживать компании и предотвращать безработицу с помощью пособий за краткосрочную работу. Однако это все не обозначает, что Россия откажется поставлять газ, если мы не будем платить в рублях. Имеющиеся на данный момент данные по крайней мере говорят о том, что Москва не хочет отказываться от денег.

— Сколько лет понадобится Германии, чтобы полностью отказаться от российского газа? Насколько мне известно, систем для транспортировки СПГ в ФРГ пока нет.

— Германии придется закупать СПГ через терминалы других европейских стран. Это в целом выполнимо, но требует больших усилий и приведет так или иначе к повышению цен. И все же не весь объем российских поставок заменим. Именно поэтому важно экономить газ, заменяя газовую энергетику угольной и ядерной, а также принимать меры по повышению энергоэффективности. Резервуары для хранения должны быть максимально заполнены следующей зимой, поэтому сейчас потребление нужно немедленно сократить в целях экономии.

«Инфляция снова резко возрастет»

— Вы говорите о том, что Берлину придется вернуть АЭС и угольные электростанции. Как это соотносится с зелеными целями в ЕС?

— В переходный период угольные электростанции нужно расконсервировать из резерва, чтобы они смогли произвести больше электроэнергии. Полезно было бы и увеличить срок работы атомных электростанций, несмотря на предыдущие планы по отказу от АЭС. Это требует многочисленных решений, чтобы были получены необходимые разрешения и прошла закупка топливных стержней. И эти решения нужно принимать своевременно.

— В Германии начал действовать чрезвычайный план на случай возможного прекращения поставок природного газа из России. Что он подразумевает?

— Этап раннего предупреждения еще не означает какого-либо вмешательства (государства. — «Известия»), а лишь улучшает координацию между важными игроками отрасли, такими как сетевые операторы и ответственные ведомства. Этот план помимо прочего воспитывает у населения более ответственное отношение к потреблению. Это должно привести к экономии, которая так необходима в нынешних условиях.

— Олаф Шольц заявил, что Германия подготовит технические условия, чтобы перестать быть зависимой от импорта нефти и угля из России уже в этом году. Насколько это реалистичные планы?

— Это реализуемо, но для этого потребуются инвестиции в строительство и адаптацию инфраструктуры и, соответственно, время. Нам необходимо построить терминалы для транспортировки СПГ и расширить трубопроводную инфраструктуру.

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— Инфляция в Германии в марте, скорее всего, составит 7,3%, что станет рекордно высоким показателем. Об этом недавно сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ в Висбадене. Это происходит на фоне энергетического кризиса. Как этот показатель изменится в случае отказа от российских энергоносителей?

— Инфляция снова резко возрастет, а экономический рост остановится. Нельзя исключать и рецессию.

— Может ли это привести к продовольственному кризису?

— Мы уже столкнулись с продовольственным кризисом. Высокие цены на газ увеличили стоимость удобрений (газ является важным сырьем для производства удобрений) и привели к их дефициту. Кроме того, в этом году не будет экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины. Для промышленно развитых стран это означает рост цен на продукты питания, для развивающихся стран это может привести к голоду. То, что мы сейчас наблюдаем, — это третий крупный кризис за это десятилетие.

— В настоящий момент обрываются все экономические связи РФ с ФРГ, немецкие фирмы уходят с российского рынка. Насколько Россия — важный бизнес-партнер для Германии? Сколько Берлин потеряет из-за сложившейся ситуации?

— Экспорт Германии в Россию составляет около 2% от всего экспорта, импорт составляет 3%. С точки зрения ВВП большого эффекта не ожидается — менее 1%. Однако из-за зависимости от российских энергоресурсов некоторые немецкие компании окажутся в крайне уязвимом положении. Широко обсуждаются высокие цены на энергию и весь комплекс проблем с энергоснабжением.

— Есть ли шанс возобновить сотрудничество наших стран? Если энергетическое партнерство перестает быть базой, какие сферы смогут его заменить?

— Сейчас трудно сказать.