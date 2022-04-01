Принять на свой счет: как будет работать оплата российского газа в рублях

Возможно, с переводом оплаты за газ в рубли европейские власти и компании займут публичную позицию, согласно которой они продолжают платить по контрактам именно в евро, а дальнейшая судьба этой валюты уже в российской юрисдикции якобы не столь важна . Такое предположение сделали опрошенные «Известиями» эксперты. 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ с недружественными странами в рублях. Новый порядок вступит в силу с 1 апреля, при отсутствии оплаты в нацвалюте поставки могут быть остановлены. По словам специалистов, отказаться от голубого топлива из РФ для Старого Света будет проблематично. Это подтверждают и эксперты за рубежом: например, немецкие экономисты предупредили о риске рецессии в случае такого решения. Впрочем, если оно всё же будет принято, поставки могут быть остановлены уже в начале мая, указали аналитики.

Понятная схема

31 марта Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ с недружественными странами в рублях.

— Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных. — «Известия») понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках . Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года, — заявил глава государства, выступая на совещании по авиационной отрасли.

Согласно тексту президентского указа, уполномоченным банком для открытия рублевых счетов назначили Газпромбанк.

Как пояснил президент, заморозка российских активов за рубежом показала, что страны Запада используют свои финансовые системы как оружие.

— Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно, — указал Владимир Путин.

Принять на свой счет Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Как отметил президент, «риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы».

— А если смотреть на вопрос в комплексе, то перевод расчетов за поставки российского газа на российские рубли — это важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета , — сказал глава государства.

По словам Владимира Путина, если рублевые платежи не будут производиться, Россия будет считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей «со всеми вытекающими последствиями» .

Из текста президентского указа следует, что речь идет только о поставках сырья «Газпромом» по трубопроводам .

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), поставки природного газа трубопроводным транспортом в 2021 году составили 203,5 млрд куб. м (на 2% больше, чем в 2020 году) на сумму в $55,5 млрд. Из них 48,2 млрд куб. м (23,7%) пришлись на долю Германии , 26,8 млрд куб. м (13,2%) — Турции. На третьем месте была Белоруссия (19,8 млрд куб. м; 9,7%). Также в первой десятке по объему поставок были Дания (18,4 млрд куб. м), Франция (11,5 млрд), Польша (10,6 млрд), Казахстан (9,3 млрд), Австрия (7,8 млрд), Китай (7,1 млрд), Нидерланды (6,7 млрд) . Всего природный газ по трубопроводам поставлялся в 32 страны.

Представители «Газпрома» пока не комментируют ситуацию. По словам управляющего партнера WMT Consult Екатерины Косаревой, экспортная выручка компании составляет свыше половины ее доходов.

— Логично, что правительство хеджирует риски неполучения денег за уже поставленный газ. Странно, что на Западе, блокируя наши счета, так возмущаются предложением перейти на рубли и вспоминают контрактные обязательства, — сказала эксперт.

Реакция на рубли

Сразу после заявления Владимира Путина о подписании указа стоимость газовых фьючерсов на самом ликвидном европейском хабе TTF подскочила до $1450 за тысячу кубометров.

Ряд европейских политиков вновь выступил с заявлениями о том, что не принимает новые условия и продолжит оплачивать поставки газа в долларах и евро, как прописано в контракте . Одним из первых выступил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, который заявил, что Париж не примет требование оплачивать газ РФ в рублях.

— Это не предусмотрено договорами. Договоры есть договоры, и они должны строго соблюдаться, — заявил чиновник.

Представитель британского премьера Бориса Джонсона тоже заявил, что Соединенное королевство не намерено платить за газ в рублях.

Германия, которая больше прочих в Европе зависит от российских поставок, решила «не рубить с плеча».

— Мы по отдельности проверим то, что предложено и требуется. Но ясно, что для нас не может существовать политического шантажа. Контракты выполняются так, как они заключены, — сказал глава минфина ФРГ Кристиан Линднер.

Принять на свой счет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Между тем стоит напомнить, что два немецких института — экономических исследований (DIW) и макроэкономики и экономических исследований (IMK) — опубликовали свои исследования-прогнозы о том, что ждет Германию в случае отказа от российского газа . Оба предупредили о рецессии .

Согласно их анализу, прекращение поставок нефти и газа из России приведет к снижению экономического роста. Спад, по мнению экспертов, «достигнет своего пика через 18 месяцев с примерно трехпроцентным минусом и продлится около десяти лет».

Польская PGNiG не стала комментировать указ Владимира Путина. Австрийская компания OMV заявила, что ожидает письменной информации от «Газпрома» по поводу оплаты в рублях.

Так ли еще будет

По словам руководителя Центра развития энергетики Кирилла Мельникова, Европа будет стремиться к единой реакции, поскольку с политической точки зрения сложно представить ситуацию хуже, чем отказ от новых условий одних государств и одновременное согласие других.

— Если одна страна ЕС продолжит получать российский газ, а другая нет, это может привести к крайнему напряжению внутри союза. Во-вторых, зависимость ЕС от российского газа всё еще очень высока, и сознательно принять решение немедленно отказаться от него европейцам будет крайне сложно , — считает эксперт.

Возможно, власти и компании Старого Света займут публичную позицию, согласно которой они продолжают платить по контрактам именно в евро, а дальнейшая судьба этой валюты уже в российской юрисдикции якобы не столь важна , предположил Кирилл Мельников.

Принять на свой счет Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

— Мы тем не менее видим довольно высокий риск того, что переход на платежи в рублях приведет к остановке поставок . Мы считаем весьма вероятным, что на такой шаг могут пойти страны, которые в меньшей степени зависят от российского газа и посчитают отказ от него более выгодным для себя решением с политической точки зрения: Нидерланды, Хорватия, Польша, Литва. Учитывая, что решение внутри ЕС, скорее всего, должно быть общим, эти страны могут подталкивать крупных игроков, таких как Германия, Франция и Италия, — сказал эксперт.

Президентским указом запрещаются дальнейшие поставки, если к наступлению срока оплаты поставленного по контракту газа платеж в рублях не будет осуществлен, напомнила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

— Это означает, что в случае неготовности европейских потребителей открывать счета в Газпромбанке остановка поставок случится в среднем в начале мая , — указала она.