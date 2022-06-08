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Цены и ценности: как ЕС будет бороться с инфляцией

И почему повышение ключевой ставки может привести к усилению кризиса в ряде стран региона
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Jochen Tack
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Франция и Германия примут ряд мер по оптимизации экономики, чтобы остановить разгон инфляции. Об этом «Известиям» заявили в профильных министерствах стран. Рост цен в еврозоне достиг в мае 8,1%, побив исторический рекорд в апреле в 7,4%. Основной фактор — подорожание энергоносителей, а впереди еще постепенный запуск эмбарго на российскую нефть. ЕЦБ рассматривает повышение ключевой ставки как одну из мер по борьбе с инфляционной спиралью. Однако опрошенные «Известиями» европейские эксперты считают, что это может даже усугубить ситуацию, спровоцировав в ряде стран объединения рецессию.

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Проезд за €9 и фрикадельки

В мае инфляция в еврозоне установила исторический максимум, достигнув 8,1% (в годовом выражении). Такие данные опубликовало европейское статистическое ведомство Eurostat. Причем майский показатель превысил апрельский (7,4%), который и так считался историческим максимумом для объединения.

Основным катализатором инфляции в Европе стало подорожание энергоносителей. Об этом говорят цифры, ведь сильнее всего пострадала экономика стран Балтии, которые еще в апреле отказались от российского газа. В Эстонии инфляция составила 20,1%, в Литве — 18,5%, в Латвии — 16,4%.

Рост цен почувствовало и население крупнейших экономик Европы. Так, показатель инфляции в Германии в мае, согласно данным Федерального статистического бюро Destatis, приблизился к 7,9%. А по расчетам по стандартам Евросоюза, рост цен составил и вовсе 8,7%.

Цены и ценности
газ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

«Уровень инфляции, аналогичный уровню мая 2022 года, в последний раз был зафиксирован в Германии зимой 1973–1974 годов, когда цены на нефть также резко выросли вследствие первого нефтяного кризиса», — отмечается в сообщении Destatis.

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Особенно трудно немцам приходится в Берлине и Бранденбурге. Здесь зарплаты и пенсии ниже среднего по сравнению с остальными федеральными землями, а доля людей, живущих в бедности, особенно высока. Местные СМИ уже не гнушаются бульварных заголовков в стиле: «Берлинцы больше не могут позволить себе даже фрикадельки».

В минфине ФРГ «Известиям» заявили: глава ведомства Кристиан Линднер уже отмечал, что инфляция несет «огромный риск» для экономики. «Мы должны бороться с этим, чтобы не было экономического кризиса и чтобы не закрутилась спираль, в которой инфляция подпитывается сама», — говорил политик.

В качестве мер по урегулированию кризиса правительство страны снизило налог на бензин и дизельное топливо, а с 1 июня ввело льготные цены на проезд в транспорте (теперь единый проездной на месяц обходится в €9). Однако пока этих мер недостаточно. Согласно опросу института Forsa, 65% респондентов считают, что правительство должно делать больше для борьбы с высокой инфляцией.

1 июня канцлер страны социал-демократ Олаф Шольц заявил, что хочет объединить усилия работодателей и профсоюзов в «согласованных действиях», чтобы найти способы предотвратить инфляционную спираль. В качестве примера глава правительства рассказал о соглашении химической промышленности. Работодатели и представители работников договорились о единовременной выплате в размере €1,4 тыс. на сотрудника, чтобы помочь справиться с ростом цен.

Цены и ценности1
цены на бензин
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

По данным Bloomberg, потребительские цены во Франции в мае 2022-го подскочили на 5,8% по сравнению с 2021 годом. Французская экономика сократилась на 0,2% в I квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

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— Правительство предприняло множество шагов для защиты населения и бизнеса от инфляции, например, ограничив рост цен на энергоносители до 4%. Во Франции один из самых низких уровней инфляции в Еврозоне. Кроме того, правительство в настоящее время работает над новыми мерами по защите покупательной способности французов, которые будут представлены очень скоро, — заверили «Известия» в пресс-службе Министерства экономики и финансов страны.

В интервью для Radio France министр экономики и финансов Брюно Ле Мер отметил, что сейчас Франция находится на пике инфляции, однако к концу 2023 года можно будет увидеть ее постепенное снижение. Одной из мер по поддержке населения глава ведомства назвал повышение пенсий. Закон об этом будет представлен в июле.

Повышая ставки

Одна из обсуждаемых в ЕС мер борьбы с инфляцией — повышение ключевой ставки. 9 июня управляющий совет Европейского центробанка (ЕЦБ) соберется, чтобы обсудить такую возможность впервые с 2011 года. О том, что повышение ставки может произойти в июле, ранее уже говорила председатель ЕЦБ Кристин Лагард. «Мы собираемся следовать по пути прекращения покупки активов. Затем, через некоторое время, которое может занять несколько недель, повысить ключевую ставку», — заявила она. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель, который входит в состав руководства ЕЦБ, в свою очередь, не исключил вероятность подъема ставки сразу на 0,5 п.п.

Цены и ценности2
Европейский центробанк
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Martin Moxter
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Как заявили опрошенные «Известиями» экономисты, эта мера может повлечь дополнительные проблемы для ряда стран объединения.

— Повышение ставки приведет к умеренным последствиям, а может и усугубить ситуацию. На самом деле, при инфляции, вызванной дефицитом, использование традиционных инструментов денежно-кредитной политики не дает особых результатов, — пояснил «Известиям» директор Центра исследований моделей индустриализации Высшей школы социальных наук (Франция) Жак Сапир.

По его словам, при повышении ключевой ставки нужно учитывать, что уровень инфляции в разных государствах еврозоны отличается. «С одной стороны, есть страны с относительно низким уровнем инфляции (например, Франция), которые уже находятся на грани экономического спада, а с другой стороны, страны с уже очень высоким уровнем инфляции (более 9%) и относительно высоким ростом ВВП. Никакая ключевая ставка не может быть одинаково оптимальной для стран с уровнем инфляции 5,2% и с более чем 9%», — отметил эксперт.

По его словам, изначально идея ввести одну валюту в странах с такой разной экономической структурой — провальная. «ЕС нужна реформа его денежной организации. Лучшее, что можно сделать сейчас, это предоставить странам еврозоны право временно устанавливать свои собственные ключевые ставки. То есть чтобы ЕЦБ делегировал часть своей денежно-кредитной политики другому центральному банку, по крайней мере на следующие 18 месяцев», — заключил Жак Сапир.

Цены и ценности3
евро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Экономист и профессор Мадридского университета Комплутенсе Мигель Себастьян заявил «Известиям», что ЕЦБ сталкивается с дилеммой, размышляя о повышении ставки.

Эта мера действительно может вызвать рецессию, особенно в странах с наибольшей задолженностью, одна из которых, кстати, Испания. В эту категорию попадают также Бельгия и Италия, — отметил экономист. — Сейчас во всем мире наблюдается высокая социальная напряженность, особенно в Европе, и это решение может усугубить ситуацию.

В любом случае пока экономические прогнозы неутешительные. По данным Eurostat, в еврозоне промышленная инфляция за апрель 2022 года установила рекорд в 37,2% (в годовом исчислении). Как правило, промышленная инфляция в течение полугода приводит к росту потребительских цен.

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