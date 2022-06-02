Отправная бочка: как решение ОПЕК+ нарастить добычу повлияет на рынок

Принятое ОПЕК+ решение о наращивании темпов роста нефтедобычи в сравнении с намеченными ранее договоренностями не говорит о существенном отклонении картеля от своих принципов , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Организация продолжает увеличивать производство постепенно, что обеспечит стабилизацию цен на черное выше $100 за баррель, отметили аналитики. Страны картеля 2 июня решили увеличить добычу на 648 тыс. баррелей в сутки вместо 432 тыс. месяцем ранее. Дополнительный объем может быть использован, например, для обеспечения потребностей восстанавливающейся после пандемии экономики Китая, а также для компенсации снижения поставок из РФ на фоне санкций, полагают эксперты.

В согласии

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 2 июня рекомендовал альянсу увеличить добычу нефти в июле сразу на 648 тыс. баррелей в сутки вместо 432 тыс. баррелей месяцем ранее . Об этом сказано в коммюнике по итогам встречи.

В июле прошлого года страны картеля договорились ежемесячно наращивать нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки до полной отмены сокращения в 5,8 млн т. Позднее этот показатель был увеличен на 32 тыс.

— Увеличение объемов нефтедобычи в ОПЕК+ оказалось выше ожиданий, при этом рынок все равно положительно отреагировал на решение альянса . Важной новостью является то, что Россия осталась в сделке и в ближайшее время не стоит ожидать дестабилизации рынка нефти . Вопрос исключения РФ даже не обсуждался на встрече, — подчеркнул в беседе с «Известиями» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Отправная бочка Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler

В ожидании решения ОПЕК+ и после его объявления нефтяные котировки росли. На 14:30 мск 2 июня августовский фьючерс Brent стоил около $113,5 за баррель, а на 18:45 мск — выше $117,5.

ОПЕК+ посчитал необходимым увеличить добычу нефти на величины по 648 тыс. баррелей в сутки в июле и августе, чтобы обеспечить растущий спрос , заявил вице-премьер РФ Александр Новак после объявления итогов совещания.

— То повышение, которое было запланировано на сентябрь, перенести равными долями на июль и август этого года . Это означает, что в июле общее повышение составит 648 тыс. баррелей в сутки, ранее планировалось, что оно должно было составить 432 тыс. Соответственно, на август тоже будет дополнительно 216 тыс. баррелей в сутки, — отметил он.

Альянс повысил добычу, но все же продолжает придерживается принципов ранее достигнутого соглашения о постепенном наращивании производства , добавил Владислав Антонов. Участники ОПЕК+ увеличили производство незначительно, так что принципиальных изменений для рынка нет , согласен независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов. Такое решение страны-поставщики могли принять в связи с ожидаемым восстановлением экономики Китая после пандемии и сезонным ростом спроса на энергоносители , добавил он.

— Ожидается увеличение загрузки нефтеперерабатывающих заводов в мире после сезонного технического обслуживания. Совещание подчеркнуло важность стабильных и сбалансированных рынков как сырой нефти, так и нефтепродуктов, — сказано в материалах ОПЕК+.

Решение альянса выгодно всем поставщикам сырья, оно обеспечит поддержание нефтяных цен на уровне выше $100 , отметил Дмитрий Адамидов.

Фактор эмбарго

Ключевым фактором принятого решения стало частичное эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС , считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Ранее Евросоюз заявил о выборочном запрете на импорт отечественного черного золота в рамках шестого пакета санкций. Как писали «Известия», на этом фоне участники рынка опасаются снижения поставок из РФ и рисков дефицита энергоносителей, что способствует их подорожанию.

Россию официально не выводят за рамки сделки по наращиванию добычи нефти, но ее недопоставки сырья компенсирует нефть Саудовской Аравии и ОАЭ , считает аналитик «Фридом Финанс» Сергей Пигарев. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак располагают значимыми объемами свободных мощностей по добыче, которые, вероятно, отчасти могут заменить российские, добавил он.

Ранее газета WSJ со ссылкой на источники среди делегатов ОПЕК сообщала, что некоторые члены организации изучают идею исключения РФ — в картеле опасаются, что меры скажутся на объемах добычи нефти в России. Однако эксперты уверены, что такого развития событий ждать не стоит : страны-участницы наращивают объемы и при этом пользуются благоприятной экономической конъюнктурой.

Ситуация остается очень благоприятной для России, Азербайджана и Казахстана, валюты этих стран весьма стабильны, рубль и тенге с апреля значительно укрепляются, а капитализация отечественных нефтяных компаний продолжит отыгрывать восстановление после заметного падения в начале марта, добавил Владислав Антонов.

Для сравнения: в начале июня прошлого года нефть марки Brent стоила в районе $70 за баррель, а до начала спецоперации России на Украине в конце февраля — около $95 за бочку. ЕС и США спровоцировали рост цен на черное золото, дестабилизировав рынок частичным отказом от энергоресурсов из России, заключил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.