Погрешность изменения: почему ОПЕК+ наращивает объемы нефтедобычи

Решение стран — участниц ОПЕК+ отойти от прежних параметров сделки и незначительно нарастить темпы добычи говорит о сохранении альянсом основных принципов действия на рынке, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, более быстрое увеличение производства для государств картеля могло бы быть проблематичным. 31 марта в ходе министерской встречи поставщики сырья договорились увеличить добычу в рамках сделки на 432 тыс. баррелей в сутки. Это на 32 тыс. баррелей больше, чем предусмотрено ранее достигнутым соглашением. Эти изменения — лишь один из факторов влияния на рынок, более важную роль будет играть геополитическая ситуация, считают эксперты. Цена нефти будет оставаться очень волатильной, в ближайший месяц она может колебаться в диапазоне $90–130 за баррель, полагают аналитики.

На подъеме

Делегатам стран ОПЕК+ в ходе министерской встречи 31 марта хватило 12 минут на принятие решения нарастить добычу нефти в мае 2022 года. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. Восстановить добычу решено на 432 тыс. баррелей в сутки, следует из коммюнике по итогам встречи, опубликованного на сайте ОПЕК+. Это на 32 тыс. баррелей выше принятого в июле 2021 года плана картеля, предусматривающего ежемесячное наращивание нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки до полной отмены сокращения в 5,8 млн т.

Так, Россия и Саудовская Аравия смогут поднять добычу нефти в мае на 113 тыс. баррелей в сутки каждая — до 10,5 млн баррелей в сутки , следует из графика добычи на май. Общий уровень производства черного золота у государств альянса может вырасти до 42,1 млн баррелей в сутки.

Как отметил вице-премьер РФ Александр Новак, страны ОПЕК+ успешно справляются с вызовами глобального нефтяного рынка, благодаря этому ситуация сохраняется в сбалансированном состоянии.

По словам заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, указанное отклонение от прежних параметров сделки незначительно, и это говорит о том, что ОПЕК+ сохраняет основные свои принципы действия на рынке.

Погрешность изменения Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Котировки на таком решении изменились незначительно : на 9:00 мск июньские фьючерсы Brent стоили выше $107,2 за баррель, а на 19:00 мск немного превысили $108 за бочку.

— При таких ценах увеличить объем поставок — значит получить дополнительные доходы в бюджет. Тем странам, которые сейчас смогут без проблем наращивать добычу, это, безусловно, выгодно, — сказала Наталья Мильчакова.

Решение альянса отвечает интересам всех поставщиков нефти, так как сохранит котировки на высоком уровне , согласен начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Наталья Мильчакова добавила: незначительное увеличение объемов нефтедобычи ОПЕК+ обусловлено и тем, что более быстрыми темпами наращивать добычу сегодня для альянса могло бы быть затруднительно .

Страны ОПЕК+ в феврале исполнили сделку по ограничению добычи на 137%, сообщали ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА). То есть на рынок в феврале не поступило 1,1 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с планом.

— Многие страны ОПЕК+ пока не могут выполнять даже существующие квоты . Россия пока тоже не сможет существенно увеличивать добычу. Возможно, будет недовыполнение квот, так как США, Канада и Великобритания отказались импортировать нефть из РФ, — отметила Наталья Мильчакова.

31 марта президент США Джо Байден заявил, что принял решение направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев.

Ценовые факторы

Запрет на импорт российских энергоносителей был введен США, Канадой и Великобританией на фоне расширения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине.

По словам Дмитрия Александрова, в этом контексте объемы добычи стран ОПЕК+ — лишь один из многих факторов влияния на нефтяной рынок, важную роль будет играть геополитическая ситуация . Цена нефти будет оставаться очень волатильной: в ближайший месяц она может колебаться в диапазоне $90–130 за баррель. Схожий прогноз и у Натальи Мильчаковой: она считает, что в ближайшие два-три месяца стоимость Brent останется в коридоре $90–120 за бочку.

Погрешность изменения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Один из важнейших факторов, влияющих на нефтяной рынок, — геополитическая напряженность, согласен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. На фоне масштабных антироссийских санкций участники рынка опасаются снижения поставок из РФ и рисков дефицита энергоносителей, добавил он.

С момента начала спецоперации на Украине нефть дорожает. 23 февраля баррель Brent торговался примерно по $96, а 31 марта поднимался выше $107, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.

Влиять на рынок будет и запуск расчетов за российский газ в рублях , добавил Дмитрий Александров. Соответствующий указ 31 марта подписал президент России Владимир Путин, новый порядок вступит в силу с 1 апреля. Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят условия оплаты.

Если ЕС откажется соблюдать требования, а Россия перекроет газопроводы, недостачу энергоносителей в Европе придется покрывать за счет нефти, что приведет к ее подорожанию , отметил Дмитрий Александров.

Для западных стран высокие цены на энергоносители грозят продолжением ускорения инфляции и низкими темпами роста экономики, заключила Наталья Мильчакова. Ранее сообщалось, что инфляция в США побила 40-летний рекорд — по итогам февраля она достигла 7,9%.