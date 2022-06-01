Поставить бочку: эксперты ждут подорожания нефти на $15–30 из-за эмбарго ЕС

В перспективе стоит ожидать роста цен на нефть еще на $15–30 за бочку, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Котировки уже обновили двухмесячные максимумы после сообщений о том, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт черного золота из России. Стоимость нефти превысила мартовские показатели в $124 за баррель. По мнению экспертов, даже вероятное снижение экспорта черного золота значительно не повлияет на доходы отечественных компаний — потери объемов будут компенсированы ростом цены. А поскольку подорожание нефти потянет за собой рост котировок других энергоносителей, это может привести к более сильному укреплению рубля.

Пакет с пробелами

Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ . Ограничение коснется только поставок по морю . Венгрия и другие страны ЕС, не имеющие выхода к океану, смогут закупать нефть, поступающую по трубопроводу, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он добавил, что речь идет о временном исключении, и страны ЕС вернутся к рассмотрению вопроса об эмбарго. В Еврокомиссии отметили, что постепенный отказ от морских поставок нефти по морю займет до шести месяцев, нефтепродуктов — до восьми месяцев.

По словам Шарля Мишеля, принятая мера «незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России» . Юридическим оформлением договоренностей по новому пакету санкций против РФ постоянные представители Евросоюза займутся 1 июня .

Принимая ограничения, ЕС должен выполнить условия, которое поставила перед союзом Венгрия взамен на одобрение документов . По информации Die Zeit, премьер страны Виктор Орбан потребовал от Евросоюза денег на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов . Также чиновник настаивает на подключении Венгрии к трубопроводу, который идет от Адриатического побережья в Восточную Европу . Кроме того, Виктор Орбан попросил о предоставлении дополнительного залога — гарантий на случай, если трубопровод «Дружба» будет поврежден на Украине . Как именно выглядят обязательства перед Венгрией, станет ясно в ближайшие дни, когда будут проработаны детали сделки — пока их оговорили только на словах.

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Не исключено, что юридическое закрепление договоренностей может затянуться , допустила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

— Венгрия просила ЕС компенсировать затраты на перестройку энергетического сектора страны в случае отказа от российской нефти, которые могут составить от €15 млрд до €18 млрд. А тем временем Болгария, не самая богатая страна союза, уже отказалась от российского газа, о чем сильно пожалела . Вероятно, правительство этой страны тоже может выдвинуть определенные требования, что может затянуть процесс юридического согласования шестого пакета , — сказала эксперт.

Болгария откажется от российской нефти к концу 2024 года , сообщил 31 мая премьер-министр Кирил Петков. По его словам, стране предоставят временную отсрочку от эмбарго на поставки нефти из России. Чиновник отметил, что это исключение даст Болгарии время адаптировать свою нефтеперерабатывающую отрасль к сырью из других стран.

Риски «Дружбы» и рост цен

Цены на нефть обновили свои двухмесячные максимумы после сообщений о том, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Стоимость черного золота превысила мартовские показатели в $124 за баррель.

— Мы ожидаем, что цены на нефть в результате эмбарго вырастут на $15–20 за баррель , хотя вступление ограничительных мер в силу сдвинуто на декабрь, когда спрос на топливо обычно падает. Подорожание приведет к увеличению расходов потребителей в ЕС на топливо, а также дополнительно ускорит инфляцию, которая и так находится на самом высоком уровне с момента образования еврозоны», — сказал «Известиям» руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

В перспективе стоит ожидать роста цен и на $30 за баррель , не согласна руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

Поставить бочку Точка входа трубопровода «Дружба» между Венгрией и Россией на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе Фото: Global Look Press/Attila Volgyi

— Хотя Европа согласилась на исключение из эмбарго трубопроводных поставок российской нефти, существенные риски несет транзитная эксплуатация нефтепровода «Дружба» Украиной, где явно дали понять, что с ним может что-нибудь случиться, — пояснила эксперт.

Ранее советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль на Киевском форуме по безопасности заявила, что у Украины в руках «есть прекрасный рычаг — это нефтепровод «Дружба».

Летом не исключены сложности на мировых нефтяных рынках, предупредил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

— Когда в Европе и США начнется пик курортного сезона, спрос на топливо возрастет . Тогда может возникнуть дефицит, например, дизельного топлива, бензина или керосина, особенно в Европе, — заявил он.

Глава МЭА пояснил, что такая ситуация конкретно в ЕС может быть связана с тем, что регион «зависит не только от поставок сырой нефти из-за рубежа, но и от импорта нефтепродуктов».

На эту тему отлично высказалась основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари. По ее мнению, судорожные попытки ЕС заменить российские энергоресурсы альтернативными поставками вызывают болезненные перебои на мировом рынке и способствуют росту инфляции. Евросоюз принял подход к санкциям по формуле «действуй сейчас — думай потом» , считает аналитик.

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И ее слова отчасти подтвердил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, который предложил сделать паузу в санкционном давлении на Россию.

Спасение Европы

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90% импорта российской нефти . Президент Франции Эммануэль Макрон оценил этот показатель в 92%.

В 2021 году объем экспорта сырой нефти из РФ составил 230 млн т. Из них 70,1 млн ушли в Китай, а 60 млн были поставлены по нефтепроводу «Дружба» в страны Старого Света. Экспорт в 2021-м оказался на 3,7% меньше, чем годом ранее. Выручка от поставок нефти за рубеж при этом увеличилась на 34%, до $110,1 млрд.

— Запрет может коснуться от двух третей до трех четвертей экспорта российской нефти в Европу . Поставки морским транспортом в ЕС из РФ составляли в 2021 году боле 1,5 млн баррелей в сутки. Цена отказа от российской нефти для Европы будет крайне высока. Прогноз роста ВВП Германии в 2022 году уже, еще до официального введения эмбарго, снижен с 4,8 до 2,7%, а инфляция прогнозируется на уровне 6,1% . А британская Financial Times предрекла Германии «худший экономический кризис со времен Второй мировой войны». Поскольку ФРГ — лидер европейской экономики, она неизбежно утянет за собой и все другие страны ЕС , — отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

По его словам, основная возможная альтернатива поставок для ЕС — распечатывание резервных мощностей ближневосточных стран, в первую очередь, Саудовской Аравии .

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— Но пока эти страны декларируют свою приверженность соглашению ОПЕК+ и отказываются наращивать добычу . Поэтому весьма вероятно, что эмбарго превратится в фарс — российская нефть будет «под другим флагом» поставляться в Европу из азиатских стран, но еврочиновники будут упорно это не замечать, — отметил эксперт.