Полный бак: подешевеет ли бензин на российских АЗС

Биржевые цены на бензин в России упали до минимальных значений за два года. Цена АИ-92 рухнула почти на 30% — ниже 36,8 тыс рублей за тонну. Дешевеет и 95-й. При этом во всем мире топливо дорожает. Аналитики рассказали «Известиям» о ситуации на рынке нефтепродуктов, и как она повлияет на ценники на российских АЗС.

Рекордно упали

Биржевая цена на бензин марки «Регуляр-92» в европейской части России на торгах в среду снизилась на 0,5% и опустилась ниже отметки в 36,8 тыс. рублей за тонну впервые с апреля 2020 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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Цена бензина Аи-92 уменьшилась за день до 36,775 тыс. рублей за тонну, его стоимость опустилась ниже 36,8 тыс. рублей за тонну впервые с 22 апреля 2020 года. Бензин Аи-95 подешевел также на 0,5%, до 41,03 тыс. рублей за тонну. С начала мая цена бензина Аи-92 снизилась на 8,7%, бензина Аи-95 — на 6,2%.

Биржевые цены на бензин двух самых популярных марок, Аи-92 и Аи-95 активно пошли на снижение в феврале. Эксперты связывают это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Производители направляют дополнительные объемы на переработку и последующую реализацию на внутреннем рынке.

Санкции повлияли

Снижение оптовых цен на топливо связано в первую очередь с введенными ограничениями против российской нефтяной промышленности. Поэтому крупнейшие российские НК перерабатывают нефть на своих НПЗ вместо того, чтобы её экспортировать, и увеличивают предложение на оптовом рынке, отсюда и падение цен, указывает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик «Фридом Финанс».

Нефтяные компании должны поддерживать стабильный уровень добычи и загрузки НПЗ, иначе им придется снижать добычу. Снижение добычи ведет к утрате скважин и довольно затратному, а порой невозможному процессу быстрой расконсервации , добавляет директор по административно-хозяйственной деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК» Александр Разин.

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Ситуация с ценами на нефтепродукты не уникальна: в апреле 2020-го биржевые цены так же сильно падали из-за затоваренности рынка и снижения чистой экспортной цены.

В то же время из-за экспортных ограничений и технологической невозможности перенастроить выпуск на конкретные виды топлива возникает дисбаланс по отдельным нефтепродуктам на внутреннем рынке.

Так, если биржевые цены на бензин снизились действительно существенно, то дизельное топливо (54 тыс. рублей за тонну) и авиакеросин (63 тыс. рублей за тонну) дешевеют не так быстро, отмечает главный аналитик «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев.

Стабилизация цен

На заправках бензин тоже начинает дешеветь, но пока это не слишком заметно. По оценке «Петромаркета», с конца февраля розничная цена на АИ-92 в среднем снизилась всего на 0,5%, вернувшись к уровню начала этого года, и сейчас составляет 47 рублей за литр. АИ-95 стоит в среднем 51 рубль за литр.

Эксперты поясняют: ситуация с ценами на АЗС более сложная, так как система регулирования настроена на обеспечение стабильности розничных цен. Они не так значительно растут вслед за мировыми, но и не падают при понижении оптовых цен. От сильных ценовых колебаний — в любую сторону — страхует механизм демпфера, компенсирующий нефтяным компаниям две трети разницы с экспортной ценой.

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«Демпфер применяется как раз для стабилизации цен на АЗС. Поэтому снижение биржевых цен нескоро отразится на рознице. Бензин на заправках будет дешеветь, но очень медленно, а когда затоваренность сойдет на нет, может начать также медленно дорожать. Средний темп роста цен, заложенный в формулу демпфера, — 5% в год», — объясняет Виктор Тунев.

Не так быстро

Есть и другие причины, по которым независимые АЗС не хотят существенно снижать цены. Во-первых, они стремятся «отбить» потери, понесенные в пандемию.

«Весь прошлый год АЗС работали с убытками, 2020 год из-за пандемии тоже был сложным, поэтому, чтобы начать активно снижать цены компании должны покрыть сначала эти убытки», отмечает Максим Дьяченко из «Петролеум Трейдинг».

Сейчас, когда оптовые цены низки, независимые АЗС впервые начали зарабатывать прибыль за счёт положительной маржи между покупкой нефтепродуктов по оптовой цене и продажей по розничной, добавляет Наталья Мильчакова из «Фридом Финанс».

Аналитик указывает и на другой фактор: некоторые АЗС ранее покупали нефтепродукты на бирже в кредит, так как собственных средств не хватало. Сегодня же процентные ставки по кредитам очень высоки и на приобретение сразу крупной партии бензина на оптовом рынке средств просто не хватает. Поэтому в рознице более ограниченное предложение, чем на оптовом рынке.

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С другой стороны, спрос также падает. По данным «Петролеум Трейдинг», реализация топлива на АЗС снижается примерно на 15% в литрах, а в Москве — на 25% и более, по сравнению с 2021 годом. Избыток предложения, стимулирование предложения на фоне слабого спроса приводит к падению цен в оптовом сегменте.

Если оптовые цены сохранятся на столь низких уровнях еще в течение как минимум трех месяцев, а продажи на заправках будут падать, бензоколонкам придется снижать цены.

«Однако драйверами в этом процессе могут быть только крупнейшие нефтяные компании, так как независимая розница за последние несколько лет серьезным образом ослаблена и зачастую реализует стратегию следования за лидером, повторяя динамику цен компаний входящих в олигополию», — подчеркивает Дьяченко.