Хорошо в мере: газовые заправки предложили освободить от НДС

В России предложили ввести нулевую ставку НДС при продаже газа на заправках . Инициатива изложена в резолюции Всероссийского газомоторного форума (есть у «Известий»). В числе разработчиков документа — «Газпром», группа ГАЗ, Национальная газомоторная ассоциация (НГА). В ближайшие дни резолюция будет направлена в правительство, отметили в НГА. В Минэнерго заявили, что поддерживают все предложения, полезные для газомоторной отрасли. Рассмотреть инициативу готовы и в Госдуме. По мнению экспертов, мера позволит ускорить рост числа автомобилей на газе и в целом увеличить потребление этого топлива в стране, что важно в условиях санкций.

Газовая ситуация

Бизнес предложил ряд мер поддержки для газомоторной отрасли страны . В их числе — обнуление ставки налога на добавленную стоимость для продажи КПГ и СПГ . Об этом сказано в резолюции Всероссийского газомоторного форума от 21 апреля (есть у «Известий»). Как сообщил источник «Известий» в отрасли, документ разрабатывался рядом компаний и ассоциаций, в числе которых «Газпром», группа ГАЗ, Национальная газомоторная ассоциация (НГА). Исполнительный директор НГА Василий Зинин сообщил, что в ближайшие дни резолюция будет направлена в правительство.

Также бизнес призвал освободить автомобили на природном газе от транспортного налога . Как писали «Известия», ранее такую меру предлагало Минэкономразвития.

Кроме того, деловое сообщество выступает за освобождение транспорта на природном газе от платы за пользование платными автодорогами и в системе «Платон». Среди других мер — увеличение программы субсидирования автопроизводителей, выпускающих транспорт и технику на КПГ и СПГ, с 3,3 млрд до 10 млрд рублей на 2023-2030 годы.

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Минэнерго поддерживает все предложения, которые помогают развитию рынка газомоторного топлива , сказали «Известиям» в ведомстве. В том числе министерство выступает за расширение программы субсидирования, предоставление преференций и льгот для газомоторной техники. В Минфине сообщили, что рассмотрят предложения бизнеса после их получения.

«Известия» также направили запросы в правительство и в Минэкономразвития.

Особые условия

Руководитель проекта перевода автотранспорта на альтернативные виды топлива «Алросы» Руслан Макаров сказал «Известиям», что поддержка газомоторной отрасли сегодня нужна в связи с санкционным давлением и кризисной ситуацией в стране. С одной стороны, рост спроса на голубое топливо внутри России важен в условиях неопределенности перспектив внешних поставок , с другой — позволит бизнесу и гражданам экономить на энергоресурсах на фоне подорожания логистики и затрат на другие товары .

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна уже до конца этого года перестанет закупать российскую нефть и намерена в скором времени полностью отказаться от поставок энергоносителей из России, включая и природный газ.

В условиях ограничения экспорта нефтегазовые компании заинтересованы в росте продаж на внутреннем рынке , согласен депутат Госдумы Юрий Станкевич.

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— Предложения, которые касаются совершенствования правового регулирования газомоторной отрасли, актуальны и требуют пристального внимания со стороны государства, поскольку могут улучшить положение и граждан, и бизнеса, особенно малого и среднего, в силу последних событий и агрессивной санкционной политики, — заявил член комитета Госдумы по энергетике Григорий Шилкин.

Он добавил, что комитет рассмотрит инициативы в случае их поступления парламент.

Предложения отрасли логичны и разумны, особенно в свете нынешней геополитической ситуации, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия на фоне отказа ряда недружественных стран приобретать российские энергоресурсы сможет увеличить потребление нефти, газа и угля внутри государства и увеличить их переработку.

Трудные моменты

Как писали «Известия», использование газа позволяет в среднем снизить затраты на топливо, смазочные материалы и техническое обслуживание в 2–2,5 раза.

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Однако пока доля транспорта на газе в России невелика: из более 50 млн зарегистрированных автомобилей число машин на СПГ и КПГ составляет 240 тыс . В октябре 2021 года глава Минэнерго Николай Шульгинов спрогнозировал, что количество транспорта на СПГ к 2030 году увеличится до 30 тыс. штук, а автомобилей на КПГ превысит 700 тыс.

Пока что в России сравнительно немного газовых заправок . По итогам 2021 года в стране было 734 АГНКС, к концу 2022-го прогнозируется увеличение их числа до 892, рассказали в Минэнерго. При этом АЗС, заправляющих бензином и дизелем — 38 тыс., отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Газомоторная отрасль в стране еще только развивается, и чтобы Россия могла использовать ее преимущества в полной мере, требуется дополнительная поддержка, отметил директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Эффект меры

Без программы господдержки газомоторный транспорт будет недоступен для муниципалитетов, сказал «Известиям» представитель группы ГАЗ.

Нулевой НДС для заправок позволил бы снизить цены в рознице как раз на размер налога (20%), что существенно увеличило бы конкурентоспособность газомоторного топлива , добавил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Даже сейчас стоимость метана составляет около 40% от стоимости бензина и, согласно планам «Газпрома», будет индексироваться не выше уровня инфляции, добавил эксперт.

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Отмена налога должна привести и к снижению стоимости газомоторного топлива, согласен аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов. Автомобилисты или транспортные компании в этом случае смогут существенно сэкономить, так как при отмене НДС в 20% существенно должны снизиться и отпускные цены на топливо на АЗС, сказал специалист.

Помимо этого, экономия будет от отмены транспортного налога, но это небольшие средства, которые выплачиваются один раз в год, добавил он. А вот освобождение от оплаты в системе «Платон» для бизнеса может принести существенные выгоды, особенно для логистических компаний — какие это будут суммы, зависит от объема самой компании и интенсивности использования транспорта, заключил Владимир Чернов.

Предложенный набор мер поддержки для отрасли имел бы смысл в случае полного отказа от газа со стороны ЕС, однако сейчас представляется излишним , считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Важно не допустить создания необоснованных преференций для отдельного вида моторных топлив, искусственно меняя структуру потребления — следует рассмотреть возможности развития сети газомоторных АЗС, опираясь на уровень газификации страны, заключил Юрий Станкевич.